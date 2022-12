Dana Saber chi è e che lavoro fa

Dana del Grande Fratello Vip è una modella di origini marocchine di 29 anni nell’occhio del ciclone per il suo lavoro

Dana Saber, 29 anni, è stata una delle concorrenti più discusse del Grande Fratello Vip. Nata il 23 marzo 1993 sotto il segno dell’Ariete ha un carattere forte e deciso. Dana è di origini marocchine e vive in Italia da diversi anni. Fin dalla sua infanzia una bellezza fuori dal comune l’ha contraddistinta nei suoi studi scolastici. Dopo il diploma al liceo la Saber ha frequentato l’Università di Trieste. Attualmente vive a Milano. La sua carriera parte da giovanissima in passerella e si consolida con diversi shooting fotografici. Dana del Gf Vip di lavoro fa la modella anche se sono circolate chat che hanno aizzato polemiche sulla sua professione. Dana Saber è attualmente single e non ha figli. In passato le notizie di gossip si sono concentrata su Dayane Mallo come fidanzata di Dana del Gf Vip. Richiedete la paparazzata sul profilo Instagram di Whopsee in cui appariva la Saber scambiarsi baci saffici con la Mello, carezze ed effusioni. Presente durante quella passeggiata in centro a Milano anche Soleil Sorge.

Di recente l’ex gieffina brasiliana ha chiesto che il suo nome non venga più accostato a quello di altre persone che vogliono diventare famose sfruttando la sua popolarità. Il percorso nella casa del Grande Fratello Vip di Dana Saber è partito con la chiara intenzione di divertirsi e, ovviamente, accumulare notorietà per future prospettive lavorative, magari come influencer. Sul suo profilo Instagram la mora gieffina parla spesso del suo lavoro da modella e di come trascorre le sue giornate. In passato a Dana del Gf Vip è stata dedicato anche uno scatto in una fotogallery, da tifosa dell’Inter sperava nello scudetto. Non sappiamo altro sulla vita privata della concorrente del reality condotto da Alfonso Signorini, ma di certo verrà fuori qualche informazione importante in merito durante la sua esperienza nella Casa.

Il conduttore è particolarmente abile nel tirar fuori i dettagli dal passato dei suoi vipponi come il tentativo di flirt della modella di origini marocchine con Antonino Spinalbese, a cui il parrucchiere aveva regalato una sciarpa dopo una piega quando lavorava come parrucchiere. La Saber ha spiegato d’essere molto difficile da fronteggiare e riuscire a farle battere il cuore è davvero complesso. Stando a quanto sappiamo di lei e a ciò che si è visto durante le sue prime puntate al Gf Vip, possiamo dire di lei che ha un carattere molto impulsivo e imprevedibile. Basti pensare al tentativo di fuga di nel cuore della notte, dopo aver creduto di vedere un demone. In poco tempo Dana del Gf Vip ha già suscitato le polemiche del pubblico, considerando le sue dichiarazioni alquanto avventate. Rivelare di vedere in Putin il proprio uomo ideale non è di certo qualcosa che poteva passare inosservato.

Dana Saber rifatta

Sui social diversi utenti si chiedono se Dana Saber è rifatta e cercano foto del prima e dopo della concorrente del Gf Vip 7. La carriera di Dana Saber si è divisa tra il mondo della moda e quello della tv. Vanta anche una certa passione per il canto, anche se ciò non si è ancora trasformato in una possibile professione. È invece riuscita a stipulare importanti accordi con brand famosi della moda. Gran parte del pubblico generalista l’ha però conosciuta davvero il 19 dicembre, ovvero quando ha messo piede all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Per questo di lei si parla molto anche per quanto concerne il possibile ricorso alla chirurgia plastica. Essendo bellissima il pubblico si chiede se abbia cambiato qualcosa di sé come ad esempio se avesse ceduto al ritocchino per seno, labbra e zigomi rifatti. Non abbiamo notizie in merito.