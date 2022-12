Chi ha vinto Summer Job reality Netflix

Chi ha vinto Summer Job il primo reality show italiano prodotto dalla piattaforma di Netflix

Summer Job è il primo reality show italiano realizzato da Netflix e ha visto, con la conduzione della splendida attrice Matilde Gioli, 10 giovani ragazzi e ragazze, tra i 18 e i 23 anni, vivere una vacanza da sogno di Messico, ma anche cimentarsi, per la prima volta nella loro vita, nel lavoro per potersi spesare quella vacanza e non venire eliminati dal programma. A trionfare in questa prima stagione di Summer Job è stata Sofia Carollo, una giovanissima tiktoker di 20 anni proveniente da Roma. La ragazza si è portata a casa grazie alla sua tenacia nel lavoro l’ambito montepremi di 100.000 euro e ha ottenuto una grande visibilità. Sia su Instagram che su TikTok, Sofia era già abbastanza seguita prima del reality, ma ora chiaramente, con la partecipazione e la vittoria, la sua notorietà è schizzata alle stelle.

Sofia è arrivata prima davanti a Samuele Mastrangelo, figlio del famoso pallavolista Luca. Al terzo posto si è piazzata Marina Cinti, mentre la quarta piazza è stata occupata da Matthias De Donà, il fratello della gieffina Giaele. Alle loro spalle tutti gli altri ragazzi sono stati eliminati prima dell’atto conclusivo, non riuscendo a mantenere la permanenza in Messico con la busta paga del lavoro. Ce l’ha fatta, invece, fino alla fine Sofia, che ha vinto il reality di Netflix Summer Job.

Chi è Sofia Carollo

Come detto, Sofia Carollo è molto giovane, ha 20 anni e viene dalla periferia di Roma, in particolare dal quartiere di Centocelle. Di origini peruviane da parte di madre, la ragazza ha esordito in televisione grazie a Summer Job, ma già prima ha lavorato molto sulla sua immagine, come possiamo anche vedere su Instagram. Scorrendo nel feed della vincitrice di Summer Job, possiamo vedere che ha posato per diversi shooting fotografici, è stata ragazza immagine per serate ed eventi a Roma e ha anche preso parte a videoclip musicali. Una carriera da attrice e modella che ora, grazie a Summer Job, può sicuramente spiccare il volo.

Durante la sua esperienza nel reality di Netflix, Sofia ha parlato un po’ di sé, rivelando che per cercare di raddrizzarla la madre le ha fatto frequentare un college in Perù, ma dopo tre messi Sofia ha abbandonato, insofferente alle regole ferree di quel luogo. A Summer Job Sofia si è distinta per la sua simpatia e la sua schiettezza, ma anche per la sua applicazione visto che, nonostante abbia spesso palesato un rifiuto per le regole, in realtà è riuscita a portare a termine il suo lavoro, godersi la splendida vacanza in Messico e vincere l’agognato montepremi finale. Meglio di così sicuramente non poteva andare per Sofia, che si candida ora a essere una delle giovani star del mondo dello spettacolo nei prossimi tempi.