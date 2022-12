Maurizio Costanzo mogli e figli: vita privata del conduttore

Tutto il racconto della vita privata di Maurizio Costanzo: le mogli (ex) e i figli del conduttore televisivo

Maurizio Costanzo 84 anni di età è senza ombra di dubbio uno dei volti più noti e amati della televisione italiana. Una vita amorosa movimentata la sua con tre ex mogli, tre figli e l’attuale dolce metà Maria De Filippi. Giornalista, professore e conduttore radiofonico e televisivo, il suo nome è indissolubilmente legato al Maurizio Costanzo Show, ma la sua carriera è stata molto lunga e ricca. Oltre che per la sua attività professionale, Costanzo è stato spesso al centro della scena anche per il gossip e in particolare per la sua vita sentimentale. Nato a Roma il 28 agosto del 1938, Maurizio Costanzo ha oggi 84 anni ed è sposato con un’altra icona della televisione, la regina di Canale 5 Maria De Filippi. Alle spalle, però, il conduttore ha anche altri matrimoni. Il primo risale a parecchio tempo fa: nel 1963, quando il conduttore aveva appena 25 anni, è convolato a nozze con Lori Sammartino, che ha diversi anni in più del conduttore. Si è parlato molto, infatti, di questa differenza di età, che dovrebbe essere di ben 14 anni, ma i due non si sono mai curati delle chiacchiere e si sono amati moltissimo. La loro storia è poi terminata, ma anche a distanza di tempo Maurizio Costanzo ha continuato a riserbare parole al miele per Lori. Di lei si sanno pochi dettagli, non era una donna appartenente al mondo dello spettacolo e dopo al fine del matrimonio con Maurizio Costanzo è uscita di scena. Sappiamo che la prima ex moglie del conduttore era una fotoreporter e ha pubblicato un libro fotografico dal titolo La domenica degli italiani, per il resto le notizie su di lei sono scarne.

Dopo la fine del matrimonio con Lori Sammartino, Maurizio Costanzo si è risposato nel 1973 con Flaminia Morandi, giornalista con cui il conduttore ha anche avuto due figli di nome Camilla e Saverio. Classe 1947, Flaminia è un’affermata giornalista, che ha lavorato moltissimo in televisione e ha scritto diversi libri. Il matrimonio tra i due è durato dal 1973 al 1984 e i due figli, Camilla e Saverio, sono nati nel 1973 e nel 1975 e hanno quindi, oggi, 49 e 47 anni. Entrambi i due primi figli di Maurizio Costanzo hanno intrapreso la carriera nel mondo dello spettacolo: Camilla si è affermata come sceneggiatrice e autrice televisiva, mentre Saverio come regista e ha firmato due grandi produzioni come In Treatment e L’amica geniale.

Dopo la fine del matrimonio con la seconda ex moglie Flaminia Morandi, Maurizio Costanzo ha frequentato Simona Izzo e poi si è risposato per la terza volta con la conduttrice televisiva Marta Flavi, celebre soprattutto per la conduzione negli anni ’90 di Agenzia matrimoniale. Nata Marta Caterina Fiorentina a Roma nel 1951, Marta Flavi come detto è giunta alla ribalta con il talk show di Canale 5 e col matrimonio, durato appena un anno, con Maurizio Costanzo. I due si sono sposati nel giugno 1989, ma si sono lasciati a dicembre del 1990, col divorzio arrivato nel 1994. La causa della fine del matrimonio pare che sia stata il tradimento di Costanzo con Maria De Filippi, un fatto che all’epoca fece molto chiacchierare e una vicenda che ancora oggi rimane avvolta dal mistero. Ad ogni modo, ciò che è certo è che Maurizio Costanzo dopo la fine del matrimonio con Marta Flavi si è risposato, per la quarta e ultima volta, con Maria De Filippi nel 1995 e ancora oggi il loro amore resiste forte. Insieme, i due hanno anche adottato un figlio, Gabriele, che preferisce rimanere lontano dalle scene. Dunque ricapitolando le tre ex mogli del conduttore sono tre: Lori Sammartino, Flaminia Morandi e Marta Flavi. Tre i figli del giornalista Camilla, Saverio e Alessandro.

Maurizio Costanzo e Simona Izzo

La vita sentimentale di Maurizio Costanzo è stata lunga e sfaccettata, come abbiamo visto. Oltre ai quattro matrimoni, il conduttore televisivo ha anche avuto un’altra storia molto importante, non terminata però in nozze, con Simona Izzo. Nata a Roma nell’aprile del 1952, Simona Izzo è un grande volto dello spettacolo italiano, con alle spalle una carriera lunghissima che l’ha vista protagonista in tantissimi film nei ruoli di attrice, sceneggiatrice e doppiatrice. Simona Izzo è stata sposata, dal 1975 al 1978, col celebre cantautore Antonello Venditti, ma la loro storia è giunta al termine. Nel 1995 la doppiatrice ha sposato Ricky Tognazzi, ma prima di questo matrimonio l’attrice ha avuto una lunga storia con Maurizio Costanzo. I due sono stati insieme durante gli anni ’80 e al tempo si è parlato molto di un possibile matrimonio, con i due che a quanto pare hanno anche convissuto. La loro storia d’amore, invece, non ha portato al terzo matrimonio di Maurizio Costanzo, che poi sarebbe arrivato con Marta Flavi, ma è giunto al termine, senza che però le dinamiche che hanno portato alla rottura siano mai state del tutto chiarite. Simona Izzo oltre alla storia d’amore con Maurizio Costanzo ha avuto una lunga relazione con Antonello Venditti che ha sposato nel 1975. Dal loro matrimonio è nato Francesco Venditti oggi attore. La rottura tra il cantautore di Grazie Roma e l’attrice è avvenuta dopo tre anni a causa di un tradimento di lui come raccontato dalla stessa Izzo alla trasmissione Vieni da me