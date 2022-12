Francesco Merola madre chi è la moglie di Mario Merola

Chi è la madre di Francesco Merola 52 anni, moglie di Mario Merola: scopriamo la famiglia celebre della musica napoletana

La madre di Francesco Merola è Rosa Serrapiglia, moglie di Mario Merola, morto nel 2006 a 72 anni a causa di un infarto. I due si sono sposati il 6 aprile 1964, dopo ben 13 anni di fidanzamento. Un giorno speciale, quello delle nozze, dal momento che il “re della sceneggiata” festeggiava 30 anni. Riuscì a sposare l’amore della sua vita proprio grazie ai primi guadagni della sua carriera da cantante. Un matrimonio felice, il loro, che ha portato alla nascita di tre figli: Michele Roberto, Loredana e Francesco Merola. I due maschi hanno deciso di seguire le orme del padre, in qualche modo. Il primogenito si poi gettato nell’organizzazione di eventi musicali, mentre il più giovane, Francesco, ha iniziato a cantare e ancora oggi porta avanti una carriera di successo. Ha più volte affiancato il padre sul palco, nei suoi ultimi anni di vita. Da ricordare la partecipazione al Festival di Napoli nel 2001, vinto con la canzone L’urdemo emigrante. Rosa Serrapiglia, madre di Francesco Merola, è nata il 3 gennaio 1936 e ha oggi 86 anni. Ancora oggi segue da vicino la carriera di suo figlio Francesco, ascoltandolo cantare appena può, come faceva con il marito Mario Merola. In un post Instagram recente, l’erede del “re della sceneggiata” l’ha ringraziata per essere stata presente a teatro. Un ospite decisamente speciale che, come alcuni ricordano nei commenti, ha vissuto in prima persona un enorme pezzo di storia della musica napoletana.

Francesco Merola moglie e figli

Non solo musica nella vita privata di Francesco Merola. Sua moglie è Marianna Mercurio, alla quale è legato da molti anni. Nonostante un lungo legame, hanno deciso di sposarsi soltanto a maggio 2022. Un evento festeggiato anche con un nuovo brano, dal titolo Me sposo a te. I due si sono detti sì all’altare nella chiesa di Santa Maria della Natività e San Ciro a Portici, ai piedi del Vesuvio. Uno splendido finale per una storia che sembrava essersi definitivamente interrotta nel 2017. Francesco Merola e sua moglie Marianna Mercurio, al tempo compagna, si erano infatti lasciati per incompatibilità caratteriali. Hanno però capito di non poter stare l’uno senza l’altra e, chi sa, potrebbero avere in serbo nel prossimo futuro anche un figlio. Ad oggi, infatti, Francesco Merola non è diventato padre. Sappiamo però che è uno zio affettuoso e la sua nipotina adorata si chiama Aurora.

Il Terzo figlio di Mario Merola e Rosa Serrapiglia è nato è nato l’8 settembre 1970. Ha oggi 52 anni e ha deciso molti anni fa di seguire le orme del padre. Questi lo ha sempre sostenuto, dandogli spazio sul palco al suo fianco. La consacrazione nel 2001, come ricordato, vincendo insieme il Festival di Napoli. In molti hanno sottolineato, negli anni, come il vero figlio artistico di Mario Merola fosse Gigi D’Alessio. Il cantautore è stato di certo appoggiato dal compianto artista, ma tra i due “figli” non vi è mai stata rivalità. Lo dimostra il fatto che Gigi lo abbia invitato a prendere parte al suo mega concerto in Piazza Plebiscito, nel cuore di Napoli, per festeggiare i suoi 30 anni di carriera.