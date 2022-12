Greta Menchi chi è la YouTuber star di Instagram

Chi è Greta Menchi 27 anni, la youtuber aggredita che ha mostrato le ferite su Instagram: dovrà intervenire un chirurgo plastico

Terrificante disavventura per Greta Menchi, 27 anni, youtuber, influencer di Instagram e attrice. La giovane è stata aggredita e sui social ha mostrato i segni sul proprio corpo. Prima di parlare di ciò che le è successo, però, spieghiamo chi è Greta Menchi, dal momento che il suo nome non dirà di certo molte a certe generazioni. I più giovani la conoscono anche come Blody, artista di successo che negli ultimi anni è stata in grado di dare vita a una carriera davvero sorprendente, considerando il fatto che si muova su diversi fronti. È infatti impegnata anche come cantante e doppiatrice. Nata il 4 giugno 1995 a Roma, Greta Menchi ha 27 anni e, per quanto possa sembrare strano, in qualche modo si è cimentata nel mondo dei creator di video grazie a Harry Potter. Il maghetto creato da J. K. Rowling è una delle sue grandi passioni, fin da giovanissima. Ha così iniziare a girare filmati relativi alla sua vita, raccontando d’aver provato seriamente per la prima volta in occasione della sua comunione. Figlia di Silvia Franzil e Mauro Menchi, a soli 20 anni ha dovuto dire addio al genitore, annunciandone la dolorosa scomparsa nel 2015 via social.

Il suo percorso lavorativo è nato su Facebook. È lì che sono apparsi i suoi primi video. Nel 2014 la decisione di aprire un canale YouTube, MyBlogGreta. In seguito, con l’arrivo di numerosi iscritti, ha modificato il nome in Greta Menchi, pre rendere il tutto un po’ più professionale e, a dirla tutta, più facile da individuare e ricordare. Oggi vanta più di 1 milione di iscritti e i suoi video registrano centinaia di migliaia di visualizzazioni, di norma. Aumentano le views e quindi i contatti, così nel 2015 fa il suo esordio nel mondo del doppiaggio. La sua voce è quella della protagonista di L’A.S.S.O., che ottiene un bel successo. L’anno dopo Sky la vuole tra i membri di Social Face, reality dedicato a giovani youtuber. In questa fase della sua carriera lancia il suo primo libro, Il mio libro sbagliato. Fedez e J-Ax fiutano il talento di Greta Menchi e la scritturano con la loro Newtopia. Popolarità alle stelle, riconosciuta anche dal Festival di Sanremo, che la vuole nella propria giuria nel 2017, anno che decreta la vittoria di Francesco Gabbani.

Fa poi il suo esordio come attrice con Classe Z, insieme con Ludovica Pagani. Ha poi realizzato un altro sogno, diventare una cantante. Tra i suoi singoli di maggior successo ricordiamo Fuori di me, Tinta ed Euphoria. Proprio questa carriera le fa lanciare il suo nickname. È dal 2020, infatti, che usa il nome d’arte di Blody, che mescola due parole: blood e body. La vita privata di Greta Menchi è stata spesso al centro dell’attenzione, sui social e non solo. Lei e Fedez hanno smentito rapidamente un presunto flirt nel 2016. I due erano soltanto amici. In seguito ha avuto una storia con Daniele Sodano, lo youtuber JusTZoda, e oggi è fidanzata con Matteo De Martini, anche lui impegnato su YouTube e di un anno più giovane di lei.

Greta Menchi racconta incidente su Instagram

I fan di Greta Menchi sconvolti dalle immagini dell’incidente che ha condiviso su Instagram nelle sue stories. La giovane influencer, cantante e youtuber ha infatti raccontato, mostrando le prove, d’essere stata aggredita da un cane. Blody non ha saputo descriverne le razza, ma ha spiegato che i suoi denti erano molto affilati, come bisturi. Ferite così profonde da costringerla ad andare in ospedale, dove le hanno messo dei punti e, come racconta, è stato necessario intervenire su di lei per circa 1 ora. Del tutto sconvolta, ha temuto il peggio. Un attacco rapido e violento, che le ha subito provocato un grande taglio sulla guancia. Greta Menchi dopo l’intervento al pronto soccorso, dove le hanno di fatto richiuso lo squarcio, l’hanno poi indirizzata al Sant’Eugenio, così da poter parlare con un chirurgo plastico dell’intervento di ricostruzione. Ovvio che il timore sia ora, passato il peggio, non ritrovarsi con una cicatrice enorme in pieno viso. La Youtuber ha spiegato come, nella follia del momento, le cose siano andate bene. Dopo il morso, infatti, il cane non è riuscito a strappare a Greta Menchi il via la pelle del viso.