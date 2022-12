Nicole Murgia Grande Fratello Vip chi è

Nicole Murgia chi è l’attrice concorrente del Grande Fratello Vip nota soprattutto per la sua partecipazione a Tutti pazzi per amore

Tra i volti che si sono uniti in corsa a questa settima edizione del GF Vip c’è quello di Nicole Murgia, attrice celebre per Tutti pazzi per amore, ex moglie di Andrea Bertolacci e sorella del calciatore Alessandro. La Murgia nasce a Roma il 22 febbraio del 1993 e ha quindi, oggi, 29 anni. Sin da piccola, l’attrice la cui carriera è esplosa con le fiction Rai ha dimostrato di avere una grande passione per la recitazione, esordendo praticamente bambina in televisione nella seconda stagione di Don Matteo e in Rivoglio i miei figli. La consacrazione per Nicole del GF Vip arriva ovviamente con Tutti pazzi per amore, dove la gieffina interpreta il ruolo di Cristina. La famosa fiction di Rai 1 è andata in onda per tre stagioni dal 2008 al 2012 e Nicole Murgia ha preso parte a tutte le tre stagioni nei panni della figlia di Emilio Solfrizzi, una giovane studentessa liceale al centro di diverse trame amorose.

Il successo televisivo ha reso l’attrice di Tutti pazzi per amore una vera e propria star. Passando alla vita privata la Murgia è stata anche al centro del gossip per il suo matrimonio con un famoso calciatore, Andrea Bertolacci, che in carriera ha vestito le maglie della Roma e del Milan. Un connubio giunto però a termine, da cui sono anche nati due figli. Ora, Nicole Murgia è tornata in auge prendendo parte al Gf Vip, dove i suoi numerosi sostenitori su Instagram sono pronti a supportarla e a fare il tifo per lei.

Nicole Murgia in Tutti Pazzi per amore: la carriera

Nicole del Gf Vip è diventata famosa grazie a Tutti pazzi per amore, ma la sua è una lunga e ricca carriera, tanto che anche Signorini, quando l’ha presentata alla casa al momento del suo ingresso, ha chiesto ai vipponi se fosse un volto già visto. In effetti è molto probabile che lo sia per molti, perché tra televisione e cinema ha preso parte a moltissime produzioni. Abbiamo parlato degli esordi sul piccolo schermo in Don Matteo 2 e Rivoglio i miei figli, ma nei suoi primi anni di carriera, quando la Murgia del Gf vip aveva poco più di dieci anni, è apparsa anche in Distretto di Polizia 4 e nei film Nemmeno in un sogno, Ricordati di me e Nessun messaggio in segreteria.

Dopo l’esperienza nella fiction di Mediaset Nati Ieri, il 2008 è l’anno fondamentale per la consacrazione dell’attrice di Tutti pazzi per amore. Oltre a esordire nella fiction di Rai 1, Nicole del Gf Vip ha anche collaborato al cinema con un grande regista del calibro di Ferzan Ozpetek in Un giorno perfetto. La Murgia ha poi preso parte a Le ultime 56 ore e Una cella in due, poi dopo la fine della terza stagione della fiction con Emilio Solfrizzi, nel 2011, l’attrice si è defilata dal mondo dello spettacolo, anche a causa delle due gravidanze che ha vissuto, non prima però di aver ricevuto l’Oscar dei giovani nel 2013. Quest’anno Nicole Murgia è tornata in auge, apparendo nel film televisivo Din Don Bianco Natale e soprattutto entrando a far parte del GF Vip.

Nicole Murgia e Andrea Bertolacci: i figli

Dopo il grande successo ottenuto in televisione Nicole Murgia ha anche trovato l’amore. Nel 2011 infatti Nicole del Gf Vip ha conosciuto Andrea Bertolacci, ex calciatore tra le altre di Roma e Milan, che al tempo vestiva la maglia del Lecce, alla sua prima esperienza in Serie A. Dopo quattro anni di fidanzamento, i due si sono sposati il 23 dicembre 2015 e dal loro matrimonio sono nati due figli: Matias, il 13 gennaio del 2017, e Lucas, venuto al mondo l’8 febbraio del 2019. Oggi, quindi, i due piccoli della Murgia del Gf Vip hanno, rispettivamente, 5 e 3 anni.

Il matrimonio tra Nicole Murgia e Andrea Bertolacci è, oggi, ufficialmente finito, almeno stando alle parole della gieffina. Quando l’attrice di Tutti pazzi per amore è entrata nella casa aleggiava ancora il mistero intorno al suo matrimonio e alla sua vita sentimentale, ma in casa Nicole del Gf Vip ha raccontato di essersi ormai allontanata da Bertolacci, anche se non si è sbilanciato sulle circostanze che hanno portato alla rottura. Tra i due, comunque, rimane tutt’ora un legame profondo, dovuto ai tanti anni passati insieme, ma soprattutto ai due figli che hanno messo al mondo.

I legami di Nicole del Gf Vip col mondo del calcio non si esauriscono con Andrea Bertolacci. La Murgia, infatti, ha anche un fratello calciatore, Alessandro, ex Lazio oggi in forze alla SPAL. Alessandro Murgia, di recente, è stato nel mirino del gossip a causa della figlia che sta per nascere con Vittoria Deganello, ex protagonista di Uomini e Donne. Questa gravidanza ha suscitato parecchio clamore perché Alessandro Murgia era legato a sua moglie Eleonora Mazzarini, con cui da poco aveva avuto il secondo figlio, ma come ha raccontato il famoso influencer Alessandro Rosica tra l’ex calciatore della Lazio e la madre dei suoi figli c’è stata una rottura definitiva. Alessandro Murgia non ha più continuato la relazione con Vittoria Deganello, anche se a quanto pare avrebbe deciso comunque di assumere il ruolo di padre. In tutta questa vicenda è stata tirata dentro anche Nicole Murgia, che sui social ha commentato i molti messaggi ricevuti per la situazione del fratello, dichiarando di non intendere rispondere e di non voler commentare la situazione per non far “crollare palazzi”.