Sissi 2 anticipazioni terza e ultima puntata: nuovo amante per la patria

Le anticipazioni della terza e ultima puntata di Sissi 2: cosa succede nel finale della seconda stagione in onda il 4 gennaio 2023

Con le anticipazioni della terza e ultima puntata di Sissi 2, in onda in prima TV su Canale 5 il 4 gennaio 2023, vedremo Franz geloso di sua moglie. Francesco Giuseppe ha scoperto del bacio tra Sissi e il Conte Andrassy e così lo scaccia duramente. La guerra scoppia per questioni puramente personali, con Franz che decide di recarsi al fronte in prima persona. Stando agli spoiler sul finale della seconda stagione delle serie sulla Principessa triste sarà solo un momento di pura follia per l’imperatore, che vede la stessa Marie seguirlo. Vienna si ritrova inoltre sotto la morsa del colera, che continua a mietere vittime. Sissi si mette al servizio del suo popolo, dando loro indicazioni che potrebbero salvare la vita a milioni di persone.

La guerra devasta ogni cosa e porta anche al ferimento del conte Andrassy. Stando alle anticipazioni sulla terza e ultima puntata di Sissi 2 l’imperatrice di Baviera consuma il tradimento, ritroverà il suo amante e tra i due scoppierà definitivamente la passione. La guerra termina e Franz torna a casa tradito e ammalato. Il rapporto con Sissi sembra ormai perduto e lei fa le veci dell’imperatore nei rapporti politici con gli altri Paesi. Sorge però un grande mistero: dov’è nascosta la corona di Santo Stefano. L’unica persona che pare saperlo è Kortek, l’uomo che aveva imprigionato l’imperatrice. Il prezzo da pagare per gli spoiler sul gran finale: un bacio.

Sissi 2 riassunto seconda puntata

Con il riassunto della seconda puntata di Sissi 2 sono stati accorpati gli episodi 9 e 10, che spingono la storia di questa seconda stagione a un passo dal gran finale. Con il secondo appuntamento di Canale 5 abbiamo visto Sissi correre dal conte Andrassy per convincerlo a schierarsi con l’Austria nel confronto, per ora a distanza, con la Prussia. Franz ha bisogno del suo sostegno per non perdere in maniera rovinosa questa possibile nuova guerra. L’Ungheria è ancora una volta al centro del panorama politico, con Sissi e Andrassy faccia a faccia, proprio come nella prima stagione. Con il riassunto della seconda puntata di Sissi 2 del 29 dicembre passiamo a ricapitolare come è finito l’episodio. Qualcosa sta nascendo tra loro e il tutto viene accelerato dalle assurde circostanze nelle quali si trovano. Lei cade vittima dei ribelli ungheresi, affiancati dalla sorella del conte. Avrebbero voluto ucciderla ma si limitano a rapirla.

Al suo fianco c’è anche Andrassy, imprigionato a sua volta. L’imperatrice prova a trattare ma Odon Kortek, sostenuto dalla Prussia, non vuole altro che la corona. La contessa Esterhazy riesce ad avvisare l’Austria in tempo e con il conte Grunne è in grado di liberare Sissi. Franz si è intanto recato da suo suocero Max, così da ottenere il suo aiuto, che dopo mille difficoltà riesce a ottenere. Marie prova intanto ad avvisare proprio l’imperatore della condizione nella quale sua moglie si trova a corte. Si sente mancare il fiato e questo potrebbe spingerlo a perderla per sempre. Sissi e Andrassy si recano a Vienna, insieme, una volta liberi dalla morsa dei ribelli. L’Ungheria chiede un proprio Parlamento, e quindi maggiori libertà all’Austria. Il prezzo da pagare da parte di Franz per avere il decisivo sostegno bellico. L’imperatore scopre della reclusione di sua moglie e valuta il da farsi. Intanto, nelle sale interne del palazzo, Marie porta avanti il suo gioco. Pretende di conoscere la verità sulla morte di sua madre, Fanny, impiccata per tradimento nella prima stagione. La vediamo poi rivolgersi a Franz e svelargli un gravoso segreto: c’è stato un bacio tra Sissi e il conte.