Sissi attrice Dominique Devenport sosia della vera principessa FOTO

Dominique Devenport è Sissi nella serie TV su Canale 5: chi è e come si è trasformata nella principessa

Sissi 2 ha riportato in televisione l’attrice che interpreta la Principessa: Dominique Devenport che assomiglia fisicamente alla vera Imperatrice di Baviera. La seconda stagione dell’amata serie TV dedicata alla vita della celebre moglie di Franz è su Canale 5 da mercoledì 28 dicembre. Tre puntate per un totale di sei episodi che scavano a fondo nel dramma personale di uno dei personaggi storici più affascinanti dell’epoca moderna. In molti hanno notato una certa somiglianza tra l’attrice che interpreta la Principessa nella serie e la vera Sissi. Ovvio vi siano delle differenze, ma la produzione ha fatto un ottimo lavoro nello scegliere la protagonista femminile. Qualcosa di assolutamente complesso, dal momento che nell’ottica del grande pubblico vi è un’immagina fissa dell’imperatrice di Baviera, in termini cinematografici, che appartiene alla bellissima e inconica Romy Schneider. Ritroviamo però in Dominique Devenport una fronte alta, la giusta qualità di capelli, labbra molto simili a quelle mostrate nei ritratti di Sissi, e poi ancora guance e mento alquanto somiglianti.

Differisce in maniera chiara il naso e la forma del viso, quello della Principessa è generalmente più tondeggiante e meno allungato. Trucco, abiti, acconciature e accessori completano però questo “miracolo del set”. È forse anche questo il motivo per il quale la serie TV ha avuto così tanto risalto a livello internazionale. L’attrice ha spiegato come ha ottenuto la parte di Sissi e in che modo si sia preparata per una sfida tanto impegnativa. Dominique Devenport ha arricchito la propria conoscenza con documentari, podcast e biografie. Ha anche letto le sue poesie, scritte quando aveva solo 14 anni, ha dovuto prendere lezioni di danza (d’epoca), etichetta ed equitazione. Per il volto della Principessa nella serie in onda su Canale 5 il vero fulcro è stato però l’aspetto psicologico. È ben noto, ha raccontato, come a 15, una volta incontrato Franz per la prima volta, non fosse neanche in grado di guardarlo in viso.

“Ho immaginato cosa volesse significare essere imperatrice ad appena 17 anni”. Come spesso accade in casi del genere, che cambiano la vita di un’attrice o un attore, la fortuna ha giocato un gran ruolo. Dominique Devenport ha raccontato a un suo amico di sentirsi alquanto vicina al personaggio di Sissi, quasi immedesimandosi in lei. Quella stessa persona, a sua insaputa, aveva un incontro con la direttrice del casting della serie. È così che il suo nome è saltato fuori. L’attrice diventata poi la Principessa sul piccolo schermo ha ovviamente accettato, pur non senza timore, considerando come fosse alquanto inesperta al tempo. Tutto è però andato per il verso giusto. Dunque, potete notare l’incredibile somiglianza fisica tra Dominique Devenport e Sissi in una foto confronto alla fine di questo articolo.

Dominique Devenport chi è l’attrice che fa Sissi

Dominique Devenport, 26 anni, è nata a Lucerna l’1 luglio 1996. Sua madre è svizzera e suo padre statunitense. Un doppio animo in lei, un po’ come quello di Sissi, divisa tra due realtà ben differenti, quella alla quale è appartenuta la sua infanzia e quella della vita adulta. La protagonista della fiction Sissi ha mosso i primi passi nel mondo della recitazione a teatro, cimentandosi nelle produzioni scolastiche. La sua formazione artistica l’ha vista inoltre prendere lezioni di ballo e completa la propria preparazione parlando svizzero-tedesco, inglese e francese. Un vero portento, decisamente pronta a prendere parte a grandi produzioni internazionali. Nel 2013 Dominique Devenport ha avuto la chance di mettersi in mostra nel film Treno di notte per Lisbona, cui sono seguite altre due produzioni. Si ritrova oggi con lo sguardo di milioni di spettatori addosso, considerando come la sua serie TV sia stata proposta non solo in Germania, ma anche in Italia, Belgio, Francia e altri Paesi. Molti si chiedono, quindi, chi sia il fidanzato di Dominique Devenport, alimentando voci sulla sua vicinanza all’attore che interpreta Franz, ovvero Jannik Shumann. Lei ha ammesso d’essergli legata, ma soltanto dalla profonda chimica sviluppatasi sul set. Amici e nient’altro. Ogni ulteriore dettaglio è top secret.