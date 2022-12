Alla ricerca di Dory doppiatori italiani nel cast

Alla ricerca di Dory chi sono i doppiatori italiani nel cast del celebre sequel del cartone animato Disney Alla ricerca di Nemo

A ben 13 anni di distanza dall’uscita di Alla Ricerca di Nemo, uno dei più grandi successi della Disney del nuovo Millennio, ha fatto la sua uscita nelle sale cinematografiche Alla ricerca di Dory, film del 2016 in cui ritornano molti personaggi amatissimi del primo film, dalla smemorata Dory a Marlin e Nemo. Insieme a loro, sono tornate anche moltissime voci che hanno siglato il successo di Alla ricerca di Nemo. Nel cast tra chi doppia i personaggi di Alla ricerca di Dory ritroviamo, come nel primo capitolo, due grandi nomi del cinema italiano: Carla Signoris e Luca Zingaretti, che prestano le proprie voci rispettivamente a Dory e Marlin. Cambio di voce invece per Nemo, che in Alla ricerca di Dory è doppiato da Gabriele Meoni.

Al fianco dei protagonisti, tra chi doppia i personaggi di Alla ricerca di Dory troviamo anche altre voci molto conosciute, tra cui quella della cantante Baby K, che è Debbie Alla ricerca di Dory. La cantante di Roma Bangkok ha prestato la propria voce alla giovane ricercatrice del parco oceanografico dove finisce Dory, Debbie, inoltre tra i doppiatori italiani di Alla ricerca di Dory troviamo anche il nuotatore campione olimpico Massimiliano Rosolino, che presta la voce a un pesce luna, e l’amatissima Licia Colò, che è invece la voce del Parco Oceanografico sopracitato. Torna nel cast dei doppiatori di Alla ricerca di Dory anche Stefano Masciarelli, voce dell’amatissima tartaruga Scorza che abbiamo conosciuto anche nel primo film.

Alla ricerca di Dory doppiatori originali: cast

Molti ritorni in Alla ricerca di Dory anche per quanto riguarda il cast dei doppiatori originali. La voce della protagonista è quella di Ellen DeGeneres, famosissima comica e conduttrice televisiva che nella sua carriera ha presentato diverse volte la cerimonia degli Oscar e ha dato vita al fortunatissimo The Ellen DeGeneres Show, uno dei programmi più amati della tv statunitense. Al suo fianco, nel ruolo di Marlin, tra chi doppia i personaggi di Alla ricerca di Dory troviamo ancora Albert Brooks, che torna a doppiare Marlino dopo Alla ricerca di Nemo. Anche Brooks è un famoso attore e comico, apparso in film famosissimi come Taxi Driver e Drive e voce anche di diversi personaggi dei Simpsons. Come nel cast italiano, anche in quello originale tra i doppiatori di Alla ricerca di Dory cambia la voce di Nemo, che nel sequel incentrato sulla pesciolina smemorata è quella di Hayden Rolance, al tempo quindicenne e a una delle sue prime esperienze nell’ambito del doppiaggio. Nel cast dei doppiatori di Alla ricerca di Dory troviamo poi un’altra grande icona del cinema mondiale, Diane Keaton, premio Oscar nel 1978 con Io e Annie, che nel film Disney presta la voce di Jenny, la madre di Dory. Il padre della protagonista è invece Eugene Levy, lui famosissimo per il ruolo di Noah Levenstein nella famosa saga di American Pie. Infine, spazio nel cast dei doppiatori di Alla ricerca di Dory anche per Ty Burrell, il famosissimo Phil Dunphy di Modern Family, che doppia qui nel film della Pixar il pesce Bailey.