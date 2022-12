Le Neomelodiche Show Real Time chi sono le protagoniste

Chi sono Le Neomelodiche su Real Time: Nancy, Giusy e Stefania protagoniste del programma sulla musica neomelodica

Le Neomelodiche Show è il nuovo programma di Real Time che promette di portare gli spettatori in un viaggio attraverso il mondo della musica popolare napoletana (e non solo). Qualcosa che in parte è già entrato a far parte del palinsesto della rete grazie a Il Castello delle Cerimonie. Prima di ogni matrimonio, infatti, era d’obbligo la serenata sotto il balcone della sposa e, nella maggior parte dei casi, i protagonisti assoluti erano i cantanti neomelodici. Non si tratta, però, di un lavoro per soli uomini, tutt’altro. Sono molte le donne che hanno scelto di diventare cantanti neomelodiche, raggiungendo un enorme successo. È così che Nancy Coppola, Giusy Attanasio e Stefania Lay sono divenute le protagoniste dello speciale in onda su Real Time venerdì 30 dicembre. Un solo appuntamento, per ora, ma molto dipenderà dal successo riscosso. Non è da escludere, infatti, che la rete possa decidere di cavalcare un potenziale fenomeno televisivo.

Tre donne, tre voci celebri a Napoli e amatissime, che si mostrano l’una al fianco dell’altra per la prima volta, contribuendo a un racconto inedito e approfondito. Uno sguardo a quelle che sono le loro vite, colme di impegni, spiegando la decisione di creare l’unico gruppo neomelodico. Analisi inoltre del fenomeno neomelodico, più volte raccontato in maniera frammentata e con qualche ovvio pregiudizio. Importante l’impronta di questa narrativa, che va a contrastare l’aspetto sessista dominante nel mondo neomelodico e, al tempo stesso, esaltare tre esempi di donne imprenditrici che ce l’hanno fatta, anche se all’interno dei confini di un universo che molti adorano denigrare. Si parla tanto di una musica napoletana alta, temendo che ciò cancelli quanto fatto e si farà. Questi due mondi sono paralleli e l’uno non sovrasta l’altro, e come potrebbe. Non è però possibile ignorare l’esistenza di tale fenomeno, che trascina migliaia di persone adoranti, in Campania e al di fuori, ancor di più oggi grazie all’aiuto di TikTok. È proprio qui che Le Neomelodiche hanno ottenuto una visibilità nazionale grazie all’audio estratto da So tutte tale e quale, che su YouTube vanta più di 5 milioni di visualizzazioni.

Nancy Coppola chi è

Nancy Coppola, 36 anni, è nata a Napoli il 21 luglio 1986. Non è difficile capire come il suo vero nome sia Nunzia. È una delle cantanti neomelodiche più apprezzate dell’attuale scena musicale. Figlia di Angelo Coppola, impresario e anche paroliere di uno dei brani della figlia. Suo fratello è invece Gino Coppola, e come lei ha seguito la strada della musica, ottenendo però un successo minore come neomelodico. Si può dire come abbia sempre cantato, divertendosi a far sentire la propria voce da bambina nell’atrio del palazzo. La sua carriera ha avuto inizio nel 2004, quando ha pubblicato il suo primo album, ad appena 18 anni. La scelta del titolo non è un caso: 21 luglio, come la sua data di nascita. Gli eventi dal vivo e YouTube hanno contribuito a creare questo fenomeno, mostratosi a livello nazionale grazie alla partecipazione a L’Isola dei Famosi nel 2017. Non intende porsi limiti, sognando di diventare un’attrice a tutti gli effetti. Ha preso parte a svariati programmi, come Il boss delle cerimonie e Coming Out, per poi recitare nel 2018 nel film Il mio uomo perfetto. Guardando alla sua vita privata, ha ammesso d’essersi rifatta il naso, così da porre rimedio a un piccolo difetto. Ha sposato il suo grande amore, Carmine Fragliasso. Tre anni di matrimonio ed ecco arrivare il piccolo Vincenzo, seguito poi dalla sorellina Giulia. Ha fatto nuovamente ricorso alla chirurgia nel 2020, perdendo ben 20 kg con il bendaggio gastrico. Durante le varie fasi della sua carriera il pubblico le è sempre rimasto fedele e su Instagram ha un seguito di quasi 600mila follower.

Giusy Attanasio chi è

Giusy Attanasio, 34 anni, è nata a Napoli il 9 luglio 1988. Il suo vero nome è Giuseppina e si è dedicata alla musica fin da piccola. Una lunga gavetta, la sua, con il primo album pubblicato nel 2012, Emozioni di una donna. Tra i più famosi vi sono L’unico confronto, Incantesimo e Una donna in frack. Si è messa in mostra a livello nazionale grazie al suo matrimonio da favola, ripreso durante il programma Il Castello delle Cerimonie, su Real Time. Il suo talento le ha portato milioni di visualizzazioni su YouTube e su Instagram è seguita da 400mila follower. Ha sposato il suo grande amore, Peppe Di Donato, che è anche un membro della sua band. La coppia ha avuto due bambini. Anche lei, come Nancy Coppola, ha recitato in un film. Una pellicola che la vede protagonista, dal titolo Io Giusy, con suo marito che si è occupato della produzione. Il racconto di un sogno realizzato con fatica e dedizione. Ha iniziato a cantare a soli 6 anni, allenandosi con il karaoke che aveva in camera. È stata poi notata da un artista neomelodico e si è cimentata nello studio presso la Performance Music per due anni. Le condizioni economiche le hanno impedito di pubblicare il suo album d’esordio il più in fretta possibile, come avrebbe desiderato, ma poi qualcuno ha deciso di credere in lei e puntare tutto sul suo talento, senza restare di certo deluso dal risultato.

Stefania Lay chi è

Stefania Lay, 42 anni, è il membro più maturo del trio de Le Neomelodiche. Il suo nome d’arte differisce poco da quello all’anagrafe, considerando come il cognome sia in realtà Lai. È nata a Napoli il 12 aprile 1980 e anche lei si è avvicinata alla musica da piccolissima. Una passione trasmessa da suo padre, esperto chitarrista. Ha sempre avuto grande presenza scenica, il che l’ha aiutata molto nella sua carriera. Ad appena 15 anni ha condotto il programma Music Live, affiancata da svariati cantanti neomelodici. È poi riuscita a pubblicare il suo primo album, dal titolo Stefania Lay, nel 1996, prima ancora d’essere maggiorenne. Di singoli ne sono poi giunti molti e tantissimi hanno ottenuto un enorme successo. Ne ricordiamo alcuni: Io so guaglione, L’uomo moderno, che la vede al fianco di Nancy Coppola, e Na femmena illegale. La sua splendida voce va oltre il mondo neomelodico e nel 2005 ha preso parte a Cuore pazzo, spettacolo teatrale di Nino D’angelo. Guardando alla sua vita privata, Stefania Lay è sposata felicemente con Luca Di Stazio, impegnato nella fornitura di attrezzature per eventi e spettacoli. Insieme hanno avuto il piccolo Giuseppe, che compare in molti dei loro post su Instagram, dove la cantante è seguita da circa 200mila follower.