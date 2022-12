Robin Wright attrice Forrest Gump oggi che fine ha fatto Jenny

Che fine ha fatto Robin Wright: cosa fa oggi l’attrice che ha interpretato Jenny in Forrest Gump

Al fianco di Tom Hanks, nel celebre Forrest Gump, uno dei film più amati e visti dell’intera storia del cinema, c’è Robin Wright, attrice che ha interpretato Jenny Curran, la storica amica di Forrest nella pellicola. Nata a Dallas l’8 aprile del 1966, Robin Wright aveva 28 anni quando ha recitato in Forrest Gump, ottenendo la grande consacrazione dopo essere apparsa in La storia fantastica e in Stato di grazia. Il film di Robert Zemeckis ha fatto fare il salto di qualità alla carriera di Robin Wright, che ha poi recitato in tantissimi altri progetti, affermandosi come una delle attrici più in voga del panorama hollywoodiano. Il successo di Robin Wright è intatto ancora oggi che l’attrice ha 56 anni e rimane una vera e propria star dello spettacolo. Negli ultimi anni l’abbiamo vista protagonista di una delle serie più amate di sempre, House of Cards, dove per il riolo di Claire Underwood ha anche vinto un Golden Globe nel 2014. Quella nella serie di Netflix è ad oggi l’ultimo grande ruolo televisivo della Jenny di Forrest Gump, che negli ultimi anni è stata protagonista al cinema in diversi film come Blade Runner 2049 e in vari capitoli del DC Extended Universe, interpretando il ruolo della Generale Antiope nei due capitoli di Wonder Woman e in Justice League.

Dopo tanta esperienza davanti alla macchina da presa, Robin Wright ha anche esordito da regista, realizzando nel 2021 il film Land, in cui ha anche recitato, e dirigendo quest’anno due episodi della quarta stagione della serie di Netflix Ozark. Anche in qualità di produttrice Robin Wright si è fatta coinvolgere in molti progetti e, come possiamo vedere su Instagram, l’attrice di Forrest Gump ha anche messo su un brand di abbigliamento insieme a Karen Fowler, dal nome Pour les femmes, con cui è protagonista anche di molte iniziative digitali. Per ciò che concerne la sua vita sentimentale, Robin Wright è stata sposata col manager francese Clement Giraudet per circa cinque anni, ma stando alle informazioni che vengono da oltreoceano il loro matrimonio sarebbe giunto a termine proprio negli ultimi mesi e la coppia starebbe divorziando.

Forrest Gump Tom Hanks oggi

Al pari della collega Robin Wright, anche Tom Hanks è ancora oggi un volto amatissimo e molto attivo di Hollywood. L’attore premio Oscar grazie a Forrest Gump ha oggi 66 anni e quest’anno lo abbiamo visto in ben tre film. Tom Hanks ha vestito i panni del Colonnello Tom Parker, lo storico e controverso manager di Elvis Presley nel biopic sulla vita e la carriera del celebre cantante: Elvis. Abbiamo poi visto l’attore nel nuovissimo Pinocchio che ha portato la firma di Robert Zemeckis, regista proprio di Forrest Gump. Il film sul celebre burattino è uscito direttamente su Disney Plus e in esso Tom Hanks ha vestito i panni di Geppetto. Infine, l’ultimo ruolo del 2022 del protagonista di Forrest Gump è stato nel film Non così vicino del regista Marc Forster, che Hanks ha prodotto. Per ciò che riguarda la televisione, invece, l’ultimo grande ruolo di Tom Hanks è stato in 1883, il prequel di Yellowstone in cui Tom Hanks figura nella seconda puntata.

Negli ultimi tempi, in occasione della presentazione del suo nuovo scritto The Making of Another Major Picture Masterpiece: a Novel, Tom Hanks ha stilato un bilancio della sua carriera, affermando di aver realizzato nella sua vita solo 4 film buoni. Parole che hanno fatto molto scalpore, non condivise dalla maggior parte dei fan, che hanno sottolineato come la carriera dell’attore sia piena di grandi interpretazioni, come testimoniano anche i tanti riconoscimenti vinti. Non dello stesso parere, evidentemente, Tom Hanks, che non ha specificato quali siano i 4 film buoni della sua carriera, ma non possiamo non credere che Forrest Gump non vi faccia parte.