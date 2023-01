Capodanno in musica 2023 dove si svolge: location

Dove si volge Capodanno in musica 2023: le location del concerto con Federica Panicucci per festeggiare il nuovo anno su Canale 5

Come ogni anno, Canale 5 propone il suo maxi concerto per festeggiare il nuovo anno che arriva. Capodanno in musica 2023 rappresenta la sesta edizione di questo enorme evento, con Federica Panicucci nuovamente sul palco per presentare i tanti artisti in scaletta. Appuntamento fissato per le ore 20.45 del 31 dicembre, ovvero subito dopo il discorso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Chiunque voglia seguire il tutto comodamente da casa, mentre si sta a tavola in famiglia o tra amici, potrà farlo collegandosi a Canale 5 dal proprio televisore o computer. Molto facile farlo anche via streaming, approfittando del servizio offerto su tutte le piattaforme da Mediaset Infinity. E se invece si volesse seguire Capodanno in musica 2023 dal vivo: le location di questa edizione quali sono. Festeggiare in piazza è qualcosa di esaltante. Di certo richiede una certa energia, visto che si sta in piedi per molte ore, in un clima non proprio gentile. Attendere il nuovo anno prendendo parte a un maxi concerto, circondati da persone in festa, è però un’esperienza unica.

Per la prima volta Capodanno in musica è a Genova. Ecco la città scelta per allestire l’enorme palco, che ha attirato in Piazza De Ferrari un gran numero di artisti. Una scaletta davvero variegata, così da soddisfare davvero tutti. È qui che si terrà la grande festa, ma il pubblico in strada e quello da casa avranno anche modo di apprezzare degli artisti da altre location. Parliamo dei Boomdabash, La Rappresentante di Lista, Gigi D’Alessio e Rkomi, che saranno in collegamento. Si esibiranno infatti da Bari e Matera. Federica Panicucci si è detta entusiasta d’avere questa nuova occasione al concerto di Canale 5. Per lei questa è la quinta edizione su sei di Capodanno in musica 2023. Dal suo programma Mattino Cinque a questo appuntamento musicale, accerchiata da cantanti di vario genere. Ha spiegato come sia stata forte la volontà di accontentare tutti, così da non deludere nessuno spettatore, dai giovanissimi ai più anziani. L’idea è quella di mescolare hit recenti e grandi classici, che hanno accompagnato la vita di tutti noi nel corso degli anni: “Una serata di spettacolo per salutare il 2022, con l’augurio che il 2023 possa davvero essere migliore”. Tra gli artisti impegnati in questo maxi evento ricordiamo Luigi Strangis, Gemelli Diversi, Annalisa, Fabio Rovazzi, Ivana Spagna e ben tre nomi ben noti di Amici di Maria De Filippi. Sono coloro che hanno saputo imporsi in fase di sfida, conquistando questa chance molto importante, ormai a un passo dalla fase serale del talent Mediaset. Parliamo della ballerina Rita Pompili e dei cantanti Angelina Mango e Cricca, pronti a cimentarsi in una sfida esaltante.