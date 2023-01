Sandy Marton oggi: cosa fa il cantante

Cosa fa oggi Sandy Marton: com’è cambiata l’icona sexy degli anni ’80: com’è oggi il cantante di People from Ibiza

Sandy Marton è nella mente di un’intera generazione il cantante di People from Ibiza. Una vera e propria icona degli anni Ottanta, con il suo capello biondo che fece impazzire migliaia di giovanissime. Occhi chiari e magnetici, che ancora oggi regalano al suo viso un fascino enorme, nonostante abbia ben 63 anni. È infatti nato il 4 ottobre 1959. Il suo successo ha qualcosa di decisamente anomalo, dal momento che gli è bastato un solo brano per segnare un decennio. Non sono mancate altre hit, è chiaro, ma questa resta irragiungibile. I suoi impegni musicali non sono ovviamente così frequenti come un tempo, ma di certo non sono svaniti nel nulla. Continua a cantare e comporre brani, lavorando in giro per l’Europa, il che comprende anche l’Italia. Al suo fianco non può mancare la keytar, ovvero il ben noto strumento elettronico che è una presenza fissa dei suoi concerti. Nato a Zagabria, si è trasferito a Milano con la sua famiglia negli anni Settanta, seguendo il padre, console della Jugoslavia. A intuirne il talento fu Claudio Cecchetto, che vide in lui un potenziale teen idol. Come detto, oggi si gode la vita e continua a cantare, anche se molto meno rispetto al passato. Ciò che colpisce, però, è il luogo in cui ha scelto di vivere in pace, tra natura e divertimento. Come suggerisce la sua hit, si è innamorato dell’isola di Ibiza, dove da tempo si è trasferito. Un paradiso di adozione che lo ha accolto a braccia aperte.

Sandy Marton moglie e figli

Un uomo reputato un idolo delle giovanissime, icona sexy degli anni Ottanta, tra le tante, è riuscito a trovare l’amore della sua vita oppure no. Chi vive con lui a Ibiza, si chiedono i fan. La risposta potrebbe sorprendere molti, dal momento che Sandy Marton è single. Ha infatti scelto di non sposarsi. Non è mai convolato a nozze. Non sono mancati numerosi flirt per lui, alcuni veri e altri soltanto atti ad alimentare il gossip, ma nessuna donna è rimasta al suo fianco. L’ultima volta in cui ha parlato pubblicamente della sua vita privata, e quindi amorosa, è stato nel 2015. Barbara D’Urso ebbe in studio il cantante di People from Ibiza, ospite di Domenica Live, curiosando un po’ nella sua quotidianità. In quell’occasione ha spiegato d’essere molto felice e di vivere una vita appagante. Il fascino di Ibiza è immortale e lì ha trovato la sua dimensione. Non ha però alcuna fidanzata. Non c’è stato matrimonio e non ha mai voluto figli, o comunque non è mai divenuto padre, per caso o scelta. Il suo compagno di vita fedele è il suo cane, che adora profondamente, spiegando come di fatto gli abbia cambiato la vita.