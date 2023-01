Antonino Spinalbese è uscito dal Grande Fratello Vip: il motivo

Perché Antonino Spinalbese è uscito dalla Casa del Gf Vip. Le voci sul suo abbandono e le ultime la malattia dell’ex di Belen

Antonino Spinalbese è uscito dal Grande Fratello Vip senza un televoto che ne decretasse l’eliminazione ufficiale. L’ex di Belen Rodriguez ha infatti lasciato la Casa ad un passo dal veglione di Capodanno e il tweet scarno del profilo bollinato del reality che spiegava dell’uscita dell’ex parrucchiere ha di fatto alimentato le voci su un suo addio definitivo al programma condotto da Alfonso Signorini. In rete girano tre motivi che spigherebbero perché Antonino Spinalbese è uscito dal Gf Vip: la malattia, la cisti, il Capodanno con sua figlia Luna Marie. Partiamo dalle parole dell’ex di Belen sulle sue condizioni di salute. Il 9 dicembre scorso aveva spiegato di soffrire per una cisti al coccige. Aveva avuto un confronto con la produzione, che gli aveva assicurato di poter uscire all’occorrenza dalla Casa, pur restando ufficialmente un concorrente del reality.

Il tutto per potersi curare adeguatamente. Dunque Antonino sarebbe uscito dal Grande Fratello Vip per accertamenti dovuti alla cisti al coccige, che potrebbe coincidere bene anche con la frase contenuta all’interno del Tweet che ha annunciato l’uscita temporanea dell’ex parrucchiere. Un’ipotesi che però non convince diversi fan perché sembra strano che si possa pensare a visite mediche di 31 dicembre se non per gravi problemi di salute. Così entrano in gioco altri due ipotesi la malattia e il Capodanno con la figlia. Smentito da diversi organi di informazione l’ addio alla Casa del Gf Vip per trascorrere il Capodanno con la sua Luna Marì. La piccola era infatti a Napoli con mamma Belen, il fratello Santiago e Stefano De Martino. I quattro hanno festeggiato in famiglia, in una villa che il conduttore napoletano ha preso in affitto per l’occasione. Dunque il motivo dell’uscita dal Grande Fratello Vip dovrebbe essere la malattia di Antonino Spinalbese. L’allarme pare essere scattato dopo le analisi del sangue, sostenute a causa di alcuni fastidi. Al momento è previsto un suo ritorno all’interno del reality condotto da Alfonso Signorini.

Antonio Spinalbese malattia

A marzo Antonino Spinalbese aveva spiegato di soffrire di una malattia autoimmune al pancreas. Un problema decisamente serio, con il vippone che ha raccontato d’avere un serio problema, paragonabile a quello di un anziano. Per riuscire a vivere in maniera normale deve stare molto attento all’alimentazione. Parole che risalgono all’intervista concessa a Storie Italiane. All’inizio, quando gli è stata diagnosticata la malattia, Antonino riusciva ad alimentarsi solo tramite flebo. In seguito i medici gli hanno permesso di introdurre a poco a poco i macronutrienti di cui l’organismo ha bisogno come i carboidrati e le proteine. A dargli la forza oggi come ora sua figlia Luna Marie. L’ex parrucchiere si è accorto di avere una malattia autoimmune grazie ad accertamenti. Aveva dei dolori all’altezza dell’intestino ed è stato scoperto che era causato da un mal funzionamento del pancreas. Nella Casa prima della sua uscita Antonino ha accusato proprio dei dolori molto forti alla pancia.

È questo il motivo che ha fatto dedurre a molti fan su Twitter che Spinalbese è uscito dal Grande Fratello Vip a causa della sua malattia. Ad alimentare i dubbi una storia Instagram di Luca Salatino in cui fa in sostanza il suo in bocca al lupo al suo amico gieffino. La situazione è alquanto seria e il tutto non fa parte delle dinamiche di gioco, seppur interessanti dalle ultime dal Gf Vip che lo hanno visto protagonista. Di recente l’ex parrucchiere si è ritrovato al centro di svariate polemiche. L’ultimo scontro è avvenuto con Patrizia Rossetti. L’ex di Belen Rodriguez si era prima scagliato contro Luca Onestini e in seguito con Alberto De Pisis. I toni sono però definitivamente esplosi con la Rossetti. Il tutto è nato a causa di veri o presunti commenti atti a sparlare di alcuni concorrenti. Parole pronunciate alle spalle. De Pisis ha accusato Antonino d’aver criticato Onestini in maniera dura, evitando di farlo faccia a faccia, fin dal suo ingresso. Patrizia Rossetti è esplosa, furente, accusando Spinalbese d’essere un ipocrita. È stata definita pettegola da lui ed ecco i due arrivare al duro scontro.