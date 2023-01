Il Re Leone film doppiatori italiani chi sono: nel cast Mengoni

Chi sono i doppiatori italiani del film del Re Leone, uscito nel 2019 e basato sul famosissimo cartone della Disney

Con grandi doppiatori italiani il Re Leone nel 2019, a 25 anni di distanza dal famosissimo cartone animato capace di affermarsi come uno dei più amati di sempre della storia della Disney, ha fatto il proprio ritorno. Il Live Action si presenta stavolta con un film in computer grafica, remake del classico del 1994. Il film si basa sulla falsariga del cartone animato, con alcuni cambiamenti tra cui le voci dei protagonisti. Nella versione italiana ci sono parecchi attori e personaggi molto famosi che hanno doppiato i personaggi del Re Leone, interpretando anche le canzoni della colonna sonora. A tal proposito, tra i doppiatore del Re Leone del 2019 spicca sicuramente la presenza di due grandissimi protagonisti del mondo della musica italiana, ovvero Marco Mengoni ed Elisa, doppiatori rispettivamente delle versioni adulte di Simba e Nala. I due, inoltre, hanno anche interpretato le canzoni del film, dando vita a una bellissima versione della mitica L’amore è nell’aria stasera, uno dei brani più famosi di tutta la produzione Disney.

Al loro fianco tra i doppiatori del Re Leone del 2019 ci sono due attori amatissimi, Edoardo Leo e Stefano Fresi, che hanno prestato la propria voce ai simpaticissimi Timon e Pumbaa. Un altro grande nome tra i doppiatori del film del Re Leone è Massimo Popolizio, celebre per essere stato la voce di personaggi iconici come Lord Voldemort nella saga di Harry Potter. Qui nel film Disney Massimo Popolizio doppia il cattivo Scar. La risposta alla domanda chi è la voce di Simba giovane nel film del 2019 è duplice: per i dialoghi è quella di Vittoria Thermes, mentre per il canto Simone Iuè. Stesso scenario per chi è la voce di Nala giovane: Alice Porto doppia la leoncina dei dialoghi, Chiara Vidale nel canto. Infine, un’altra presenza di prestigio è quella di Luca Ward, che è la voce di Mufasa, il padre di Simba, nel film.

Il Re Leone film doppiatori originali

Abbiamo visto come il Re Leone film del 2019 abbia un cast di doppiatori italiani di prestigio e anche la versione originale conta su grandi nomi. La voce di Simba nel Re Leone è quella di Donald Glover, attore amatissimo soprattutto per il suo ruolo nella sere televisiva Atlanta, per cui ha vinto due Golden Globe, e cantante capace di vincere ben quattro Grammy. La sua controparte giovane ha la voce di JD McCrary, anche lui cantante con un’esperienza anche al cinema. La voce di Nala nel Re Leone del 2019 è invece quella di una grandissima superstar.

Beyoncé, mentre la versione giovane della leonessa è doppiata da Shahadi Wright Joseph, protagonista del film Noi di Jordan Peele sempre in quello stesso anno. Tra i doppiatori originale del Re Leone del 2019 ci sono poi, nei ruoli di Timon e Pumbaa, Billy Eichner, protagonista in diverse stagioni di American Horror Story, e Seth Rogen, attore molto amato e doppiatore anche in molti altri cartoni come i diversi capitoli di Kung Fu Panda. Chiudono la rassegna dei doppiatori originale del Re Leone del 2019 Chiwetel Ejiofor nei panni di Scar e James Earl Jones in quelli di Mufasa.