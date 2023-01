Francesca Chillemi: lo spoiler dal set di Che Dio Ci Aiuti 7 VIDEO

In attesa dell’uscita di Che Dio Ci Aiuti 7 Francesca Chillemi su Instagram mostra una clip della fiction in anteprima

È ormai alle stelle l’attesa per Che Dio ci Aiuti 7 e a ingannare l’ansia con uno spoiler ci ha pensato Francesca Chillemi che tramite una storia sul proprio profilo Instagram ha fornito una succosa anticipazione della settima stagione dell’amatissima fiction di Rai 1. Nella clip viene introdotta Suor Teresa, attesissima new entry della nuova stagione delle avventure di Suor Angela. Il personaggio sarà interpretato da Fiorenza Pieri, attrice che ha prestato il volto al personaggio di Marinella in un’altra fiction di Rai 1: Blanca. Quello di Suor Teresa in Che Dio ci Aiuti 7 sarà un personaggio molto importante proprio per Francesca Chillemi, o meglio per il suo personaggio Azzurra. Tra Suor Teresa e Azzurra, infatti, s’instaurerà un rapporto conflittuale, come ha raccontato l’attrice siciliana in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. Tra di loro ci saranno molto dinamiche e una serie di conflitti e dispetti, ma saprà instaurarsi anche un legame profondo con il passare del tempo. Le due, sicuramente, dovranno imparare a convivere anche perché il loro rapporto sarà centrale, considerando il progressivo addio alla serie della protagonista Elena Sofia Ricci.

Attesa alle stelle, dunque, per Che Dio ci Aiuti 7, con Francesca Chillemi che nella suddetta intervista ha anche voluto dedicare un pensiero proprio a Elena Sofia Ricci, che nel corso di questa stagione abbandonerà, quindi, il celebre personaggio di Suor Angela. Un cambio della guardia che di recente ha investito anche l’altra famosissima fiction Rai a sfondo religioso, Don Matteo, di cui tra l’altro Che Dio Ci Aiuti è uno spin-off a tutti gli effetti, visto che per la prima volta il personaggio di Suor Angela è apparso proprio nella serie allora con Terence Hill, ora rimpiazzato con Raoul Bova. Ad ogni modo, Francesca Chillemi ha raccontato di sentire molto la mancanza sul set di Elena Sofia Ricci, con cui aveva instaurato un legame bellissimo, e questa settima stagione di Che Dio ci Aiuti sarà interessante anche per capire come avverrà l’addio a quello che finora è stato il personaggio principale.

Che Dio ci Aiuti 7 quando inizia

L’appuntamento con la data in cui inizia Che Dio ci Aiuti 7 è il 12 gennaio. Questa nuova stagione ripartirà da dove si era conclusa la precedente, ovviamente, con Suor Angela e Azzurra al centro della scena. La prima ha deciso di accettare il ruolo da Madre Superiora, l’altra di prendere i voti e le loro scelte di vita le porteranno a dividersi, come si era intuito alla fine della scorsa stagione. Pian piano, come detto, Suor Angela uscirà di scena e tra le novità che vedremo ci sarà appunto Suor Teresa, pronta a instaurare con Azzurra e con gli altri personaggi rapporti complessi e vari e a prendere, di fatto, il ruolo di Suor Angela al centro della serie di Rai 1.

La fiction di Rai 1 torna, dunque, il 12 gennaio, mantenendo il ritmo di una stagione ogni due anni, visto che la sesta ha visto la luce su Rai 1 nel 2021. La serie andrà avanti, poi, ogni giovedì sera per ben 10 serate, con un doppio episodio ogni sera. Un totale di 20 episodi, come nelle ultime quattro stagioni. Tra le tante novità, infine, di questa settima stagione di Che Dio ci Aiuti ci sarà anche la presenza come guest star di Orietta Berti, che arriverà in un episodio per interpretare sé stessa.