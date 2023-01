Gf vip chi è finito in nomination nella puntata di ieri sera 2 gennaio: il racconto delle dinamiche e cosa succede col televoto nella prossima puntata

Sono tre i nominati nella puntata di ieri 2 gennaio del GF Vip: due donne e un uomo vanno al televoto. Prima di cominciare le nomination, Alfonso Signorini ha svelato gli immuni di puntata: Luca Onestini, Daniele Dal Moro, Micol Incorvaia e Antonella Fiordelisi. Orietta Berti ha poi conferito la sua immunità a Giaele, chiedendole di vederla un po più brillante e meno suora. Soleil ha invece scelto Nikita. Sono iniziate, quindi, le nomination palesi e per prima Sarah ha nominato George, perché non riesce ad abbattere il muro che lui ha eretto con lei. Il ragazzo ha replicato di trovarsi un po’ meno con Sarah e forse lei se l’è presa per questa cosa. Davide ha votato Oriana perché suoi comportamenti sono lontani dal suo modo di essere, ritenendola maleducata in alcuni ambiti. Donnamaria ha votato Dana perché tra i nuovi concorrenti è quella che è entrata in maniera un po’ più scorretta, litigando con diverse persone. Milena ha nominato Andrea perché è quello con cui non ha legato, ma i due si sono impegnati a conoscersi un po’ meglio in futuro. Le nomination sono andate avanti con Oriana, che ha votato Dana perché secondo lei la provoca in modo palese e ridicolo. Le due sono tornate a scontrarsi sull’episodio delle scarpe e Dana ha immediatamente ricambiato la nomination, definendo Oriana maleducata e volgare. Nervi molto tesi tra le due, poi è stato il turno di Nicole, che ha nominato Dana: le due hanno litigate, poi hanno chiarito, ma ieri si sono ribeccate e Nicole ha ammesso che Dana le urta il sistema nervoso. Tavassi ha votato Davide, una decisione maturata dopo le sue parole su Micol, quando dopo il bacio in confessionale ha detto che la gieffina ha belle labbra e che magari un giorno ci avrebbe provato. Davide ha risposto che le sue parole erano scherzose, non convincendo però Tavassi. Andrea ha scelto Nicole, perché ha detto che è la persona che conosce meglio dentro la casa e in queste due settimane lei non le ha fatto cambiare idea su com’è, non vedendo miglioramenti. Nicole ha replicato di essere dispiaciuta perché si aspettava di trovare in Andrea una persona sicura visto che si conoscevano. Attilio ha proseguito votando Milena perché ha riscontrato difficoltà ad approcciarsi a lei. George ha scelto Davide, perché è la persona con cui ha parlato meno nella casa negli ultimi giorni. Alberto ha chiuso le nomination palesi votando Dana, non apprezzando alcune sue frasi. Dana ha reagito duramente anche con Alberto, accusandolo di essere falso.

Terminate le nomination palesi, è stato il turno di quelle segrete. Ha iniziato Antonella, che ha lamentato di sentirsi male nella casa perché si sente accerchiata dal gruppo dei “nemici” e Signorini ha rivelato che chiamerà un suo ex a consolarla, parole che confermano l’ipotesi di un possibile arrivo in casa di Gianluca Benincasa. La Fiordelisi ha poi nominato Oriana, con cui ha litigato moltissimi negli ultimi tempi. È stato poi il turno di Onestini, che ha nominato Davide perché ci ha discusso in alcune occasioni e per le sue parole su Micol. Anche la Incorvaia ha scelto Davide, sempre per le sue parole sul bacio e sul rispetto per Tavassi. Altro voto per Dana poi, stavolta arrivato da Giaele, che ha ammesso di non riuscire proprio a inquadrarla. È stato, quindi, il turno di Nikita, che ha scelto Oriana che le ha dimostrato mancanza empatia perché lei stava piangendo in bagno, ha chiesto se fosse Sarah e quando ha scoperto che si trattava di Nikita è andata via. Ha chiuso le nomination Daniele, che ha votato Dana perché ha litigato con moltissime persone.

Gf Vip come sono andate le nomination

Alfonso Signorini, prima di verificare chi sono i nominati, ha annunciato che il televoto di settimana prossima non porterà all’eliminazione, ma il preferito del pubblico otterrà l’immunità e sarà chiamato a fare una scelta importante. Chi è in nomination può quindi decidere le sorti degli altri nominati. La serata è stata ricca di liti e polemiche, su tutte quelle che hanno visto protagonisti i Donnalisi, ma anche altri inquilini come Oriana e Luca, che invece si è scontrato duramente con la sua ex Soleil, opinionista della puntata al posto di Sonia. Le polemiche, ovviamente, sono andate avanti nel momento delle nomination, con Dana protagonista di diversi scontri come quelli con Oriana, con Nicole e con Alberto. Al termine delle nomination, dunque, la vippona più votata è stata Dana, che ha ottenuto ben 6 nomination, una testimonianza del suo ingresso abbastanza impetuoso nella casa, che l’ha vista protagonista di diversi scontri. 4 nomination, invece, per Davide, che ha pagato tutta la questione del bacio con Micol e le sue frasi non apprezzate sulla mancanza di rispetto per Edoardo, e Oriana, anche lei al centro spesso di moltissime polemiche. I tre, quindi, si giocano l’immunità nella puntata di lunedì prossimo 9 gennaio, quando il Gf Vip ritorna con una puntata molto attesa. I nominati della puntata di ieri sera 2 gennaio del Gf Vip sono stati quindi Dana, Davide e Oriana.