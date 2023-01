GF Vip chi è uscito ieri sera 2 gennaio: doppio eliminato

Chi è uscito dal Gf vip nella puntata di ieri sera 2 gennaio: un eliminato inaspettato e una grande sorpresa nel finale

Nella puntata di ieri sera 2 gennaio chi è uscito dal Grande Fratello Vip non è solo il concorrente scelto al televoto tra Oriana, Sarah, Nikita e Wilma. A sorpresa c’è stato anche un concorrente che ha annunciato l’uscita dalla Casa decretando così una doppia eliminazione. Alfonso Signorini ha cominciato a leggere l’esito del televoto annunciando che la prima vippona a salvarsi è stata Oriana, che dopo un inizio turbolento di puntata con tutte le liti con Antonella ha potuto vivere un momento di gioia. Dopo la venezuelana, la seconda a salvarsi è stata Nikita, lasciando, quindi, Sarah e Wilma al testa a testa finale. Dopo essere andato avanti con la puntata, Signorini è tornato sull’esito del televoto, annunciando che chi è stato eliminato ieri sera nella puntata del 2 gennaio del GF Vip è Wilma Goich. Continua, quindi, l’avventura nella casa del Gf vip di Sarah, che in serata ha vissuto un momento molto intenso incontrando la madre. Il televoto ha sancito, invece, la fine dell’avventura di Wilma, anche lei protagonista di una serata movimentata col confronto con Patrizia. La cantante è stata eliminata raccogliendo l’11% di preferenze del pubblico, battuta da Sarah che si è salvata grazie al suo 19% di percentuali televoto. Come indicavano i pronostici dei sondaggi, le due preferite del pubblico si sono confermate Oriana e Nikita, che si sono spartite la prima piazza ottenendo entrambe un 35% di preferenze. Dopo aver lasciato la casa Wilma Goich è arrivata in studio, dove ha aperto il bussolotto contenente il biglietto di ritorno che le ha permesso di rientrare in casa. Annullata, quindi, l’eliminazione di Wilma, che ha ottenuto la possibilità di rientrare in studio dopo l’esito del televoto. Nessuna eliminazione dal televoto, ma una vippona è uscita ieri sera nella puntata del 2 gennaio ed è stata Patrizia Rossetti, che ha abbandonato il Gf Vip a causa di problemi di salute. Seconda opportunità invece per l’eliminata Wilma Goich che è rientrata tra i festeggiamenti dei compagni di avventura, in particolare di Daniele Dal Moro. L’eliminato non è nulla rispetto a quanto accaduto ieri sera 2 gennaio al GF Vip in una delle puntate più discusse di questa edizione tra polemiche, litigi, discussioni e confronti accesi. Gran parte della diretta è stata dedicata ad Antonella Fiordelisi santificata con Edoardo Donnamaria che ha gridato al complotto per le clip. Davide Donadei in confessionale ha detto che vorrebbe provarci con Micol e Luca Onestini è arrivato in studio per un acceso faccia a faccia con Solei. Entriamo nel dettaglio.

GF Vip cosa è successo ieri sera 2 gennaio

In apertura di puntata ieri sera Alfonso Signorini annuncia l’uscita di casa di Antonino, costretto ad accertamenti medici alla clinica Paideia di Roma. Spinalbanese si è quindi collegato dall’ospedale, salutando i coinquilini e confermando che tutto sta andando per il meglio e che presto farà ritorno in casa. Dopo questa premessa e un accenno alla questione Spartani e Persiani, la serata di ieri 2 gennaio del GF Vip è subito entrata nel vivo parlando di quello che è il tema del momento: la rottura dei Donnalisi. Inizio subito polemico, con Antonella che ha raccontato di non aver passato un buon Capodanno ed Edoardo che ha replicato di fare fatica a ricordare giorni belli passati nella casa. Nella puntata di ieri sera al GF vip è andata in scena, quindi, una clip che ha raccolto tutti i litigi di Antonella negli ultimi giorni, non solo quelli con Edoardo ma anche le liti con Tavassi, Oriana e Micol. Finita la visione, è partita subito la lite tra Antonella e Oriana, con la Fiordelisi che ha accusato la venezuleana di non avere nulla da offrire al programma se non truccarsi e Oriana che ha replicato definendo Antonella cattiva e bugiarda. La schermitrice ha replicato che lei passa per cattiva perché dice la verità e ha sostenuto di non agire mai per dinamiche e strategie, suscitando molti pareri contrari sia in studio che in casa. Si è unito subito alla lite ieri sera anche Tavassi, che ha definito Antonella un dissennatore, tirando fuori un paragone dalla saga di Harry Potter, a cui Signorini ha alimentato la metafora nerd dicendo che a lui ricorda Gollum del Signore degli anelli. Tavassi ha detto che Antonella crea tensioni continuamente nella casa, poi la discussione si è parzialmente spostata sul bacio tra Micol e Davide per gioco, che ha suscitato la lite tra Antonella e Micol. Tirato in ballo poi Edoardo, che era stato definito “cagnolino” da Oriana. Donnamaria ha prima ripetuto il fastidio che prova per le continue liti che Antonella provoca, poi nella puntata di ieri sera 2 gennaio del GF Vip è stata la mostrata la clip che ha riassunto le tappe che hanno portato alla rottura tra i Donnalisi. Terminata la visione, Antonella ha detto che la storia per lei è finita perché Edoardo le ha mancato di rispetto e l’ha fatta sentire sola. Edoardo, secondo lei, si è fatto plagiare da persone con cui ha discusso e ha detto che un uomo come lui non lo vuole. Signorini ha poi mandato i due in mistery e ha fatto vedere dei video in cui Edoardo ha usato parole molto brutte verso Antonella, definendola “vomito” e “schifo”. Donnamaria ha spiegato che i suoi commenti erano rivolti all’atteggiamento di Antonella, che per farlo ingelosire ha flirtato con altri ragazzi. La Fiordelisi ha accusato il ragazzo di aver fatto lo stesso con Oriana, sorvolando comunque sui suoi comportamenti. Signorini ha continuato a incalzare la ragazza sul suo comportamento e lei ha risposto di aver fatto così solo come conseguenza dell’atteggiamento di Edoardo. Le posizioni dei due sono apparse davvero inconciliabili, tanto che alla domanda di Signorini se tra loro ci possa essere un futuro Antonella ha risposto di no, Edoardo invece ha detto che finché lei non gli chiede scusa per lui no.

Dopo questa lunghissima discussione, la puntata di ieri sera del Gf Vip è andata avanti con Signorini che ha chiesto ad Antonino il suo parere sulla lite tra i Donnalisi. Spinalbanese ha risposto di stare dalla parte di Antonella, al di là dell’amicizia che li lega e dell’antipatia per Edoardo. Antonino ha raccontato che è vero che la Fiordelisi sbaglia molto, ma Edoardo ne combina molte e spesso non si vedono. Dopo questo intervento, ieri sera 2 gennaio al GF Vip Alfonso è andato avanti soffermandosi sulla lite tra Wilma e Patrizia. La cantante si è detta dispiaciuta nel sentire le parole di Patrizia, ribadendo di non aver mai parlato male di lei. Patty Lipstick ha replicato di aver visto Wilma molto cambiata e di essersi particolarmente risentita perché ci teneva al suo rapporto con Wilma e quindi ci è rimasta molto male per come sono andate le cose. Il clima tra le due, nonostante molto gelo, è comunque sembrato tranquillo, dopo di ché Signorini ha spostato l’attenzione su Patrizia. Patty ha raccontato di non stare bene fisicamente ultimamente e per questo motivo ha pensato all’idea di lasciare la casa. Patrizia non vorrebbe farlo, ma questi dolori la stanno facendo impazzire. Dopo averci pensato un po’, Patrizia ha annunciato di voler lasciare la casa a causa di questi dolori che non le possono permettere di vivere al massimo la sua esperienza al Gf Vip. Nella serata di ieri 2 gennaio Patrizia Rossetti ha quindi lasciato la casa del GF Vip, in modo da potersi far visitare per bene e risolvere una volta per tutte questi dolori che la stanno affliggendo da tempo.

Dopo l’inatteso addio di Patrizia Rossetti al GF Vip, la puntata di ieri sera è andata avanti con un focus su Luca Onestini. Dopo la clip mostrata Antonino ha spiegato che secondo lui il vippone si adatta alle dinamiche del reality, essendo un professionista dei reality, e quindi adatta il suo comportamento alle situazioni. Anche Nikita ha affermato che Luca vuole prima di tutto vincere il reality, mentre Onestini ha replicato di essere quello che si vede, senza finzioni. Soleil, opinionista di puntata, ha confermato l’idea di Antonino, dopo di ché è andato in scena il confronto tra Soleil e Onestini. L’ex gieffina ha accusato Luca di essere un manipolatore e di aver sfruttato le dinamiche della casa. Incalzato da Signorini, Onestini ha raccontato che nel 2017, quando i due stavano insieme, Luca è entrato nella casa e Soleil l’ha tradito. L’opinionista di puntata ha invece smentito l’ex fidanzato, dicendo che tutto ciò non è vero, e ha riempito di accuse il vippone, al che la discussione tra i due è andata fuori controllo e Signorini l’ha stoppata.

Dopo questa parentesi tumultuosa tra Soleil e Onestini, la puntata di ieri sera è andata avanti con Sarah, che in attesa dell’esito del televoto ha ricevuto la visita di sua madre, che l’ha molto confortata. Dopo che alcuni vipponi hanno messo in scena un famoso pezzo del Rugantino, la serata di ieri 2 gennaio è andata avanti con Attilio, che ha scritto una lettera a Mimma, raccontando quanto ha sentito la sua mancanza, scusandosi per il suo comportamento e per alcune parole e ribadendo quanto lei sia importante per lui, che si è reso conto che non può fare a meno di Mimma. Dopo l’annuncio dell’eliminazione di Wilma, annullata poi dal biglietto di ritorno, è stato il turno delle nomination, che hanno mandato al televoto: Dana, Oriana e Davide. Il più votato della prossima puntata del Gf Vip, prevista per lunedì 9 gennaio, otterrà l’immunità e dovrà prendere una decisione importante. È terminata qui, quindi, la puntata di ieri sera 2 gennaio del Gf Vip, una serata ricca di polemiche e sorprese, destinate a far parlare ancora a lungo.