Andrea Maestrelli Gf Vip chi è: nipote di Materazzi

Andrea Maestrelli chi è il calciatore concorrente del GF Vip e nipote del campione Marco Materazzi

Uno dei concorrenti che si è unito più di recente al cast della settima edizione del Grande Fratello Vip è Andrea Maestrelli. Moro, occhi di ghiaccio e sorriso smagliante, con il suo 1,80 m di altezza ha subito catturato l’attenzione delle telespettatrici. Non a caso il lavoro attuale di Andrea del GF Vip è il modello anche se in passato ha ripercorso le orme della sua illustre famiglia. È infatti nipote d’arte da parte di nonno e zio. Andrea Maestrelli ha fatto il proprio arrivo nella casa in occasione della puntata del 19 dicembre: 24 anni, il gieffino è nato il 23 febbraio del 1993 a Roma ed è nipote del famoso allenatore della Lazio Tommaso Maestrelli campione d’Italia nella stagione 1973-1974, in quanto nonno da parte di padre, e del campione del mondo Marco Materazzi, in quanto suo zio. In pochi citano l’altro zio Matteo Materazzi, noto procuratore e concorrente de L’Isola dei Famosi nel 2011 a cui somiglia tantissimo fisicamente. Proprio come i suoi illustri parenti, Andrea del GF Vip ha intrapreso la carriera da calciatore, giocando difensore centrale proprio come lo zio ex Inter. Dopo aver mosso i primi passi nel mondo del calcio con una rappresentativa romana, il Tor di Quinto, Maestrelli ha cominciato a girovagare per alcune squadre giovanili italiane, vestendo le maglie di Perugia e Ternana.

Per il vippone è poi arrivato il momento del salto tra i grandi, vestendo prima la maglia dell’Arzachena, poi quelle di Bisceglie, Arezzo, Monopoli, Lucchese fino all’ultima esperienza con la maglia del Potenza, prima di svincolarsi a inizio luglio. Per il momento dunque Andrea Maestrelli ha lasciato il mondo del calcio per dedicarsi a quello dello spettacolo, prima come modello e poi come concorrente del reality condotto da Alfonso Signorini. Insieme alla carriera da calciatore, che ha fatto arrivare Andrea Maestrelli fino alla Serie C, dove ha collezionato più di 50 presenze, il gieffino ha portato avanti anche quella da indossatore, come possiamo vedere tramite diversi scatti su Instagram. Per quanto riguarda la vita privata del concorrente del GF Vip, al momento del suo ingresso nella casa abbiamo scoperto che quest’estate ha avuto un flirt con un’altra gieffina, Nicole Murgia, ma la loro storia è finita a causa di alcune incompatibilità caratteriali. Per il resto, il nipote di Materazzi è molto riservato sulla sua vita sentimentale e non sono disponibili ulteriori notizie, ma il ragazzo è single come dichiarato nella clip di presentazione al GF Vip un po’ per scelta e un po’ per il destino. Andrea Mastrelli spera di trovare l’amore della sua vita nella Casa. Ha l’innamoramento facile come dichiarato dallo stesso ex calciatore e si dichiara di carattere permaloso e impulsivo.

Andrea Maestrelli Gf Vip madre

Come detto, Andrea Maestrelli vanta nella sua famiglia davvero illustri predecessori. Sua madre è infatti Monia Materazzi, sorella di Marco Materazzi, il famosissimo calciatore ex Inter campione del mondo con l’Italia nel 2006. Non finisce qui, però, perché Monia era sposata con Maurizio Maestrelli, figlio della leggenda della Lazio Tommaso Maestrelli. Il nonno di Andrea Maestrelli è stato infatti il tecnico che ha condotto la Lazio alla vittoria del suo primo scudetto nella stagione 1973-1974. Tommaso Maestrelli è poi venuto a mancare due anni dopo quella storica vittoria, mentre Maurizio, il padre di Andrea, è scomparso nel 2011 dopo una malattia. Andrea ha anche un fratello di nome Alessio. Gli incroci col mondo del calcio, per Andrea Maestrelli, non finiscono qui. La sua ex fiamma Nicole Murgia è anche lei una persona con moltissimi legami nel mondo del calcio, visto che è la sorella del calciatore della SPAL, ex Lazio, Alessandro Murgia ed ex moglie di Andrea Bertolacci, ex di Roma e Milan tra le altre.