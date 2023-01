Cosa è successo al figlio di Paola Caruso

Paola Caruso è finita in ospedale a causa di ciò che è successo a suo figlio: cosa ha avuto il piccolo e come stanno sia lui che la showgirl

Dopo una lunga assenza, Paola Caruso è tornata a pubblicare sui social, postando su Instagram una storia che ha fatto preoccupare moltissimo tutti i fan. L’ex Bonas di Avanti un altro infatti ha mostrato uno scatto che la ritrae in un letto di ospedale, o meglio ritrae solo la sua mano con l’ago cannula al polso, e Paola Caruso ha spiegato di aver avuto un crollo a causa di tutto ciò che sta vivendo suo figlio Michele, un male da cui la mamma non è riuscita a riprendersi. Tempo fa, infatti, la showgirl sempre dopo una lunga e insolita assenza sui social aveva raccontato che, durante una vacanza a Sharm el-Sheikh, suo figlio Michele aveva accusato un malessere grave e i due avevano dovuto fare immediatamente ritorno in Italia, dove il piccolo ha immediatamente cominciato le terapie. Al tempo, Paola Caruso non ha specificato cosa ha avuto suo figlio, ma ha fatto capire come il male che lo ha colpito sia molto grave, una vera e propria disgrazia che costa a Michele terapie lunghe e ha portato la Caruso al crollo che ha testimoniato su Instagram. Paola ha sottolineato, nella storia, il momento brutto che ha dovuto passare e che sta passando ancora adesso, il peggiore della sua vita, e tutto quel cercare di essere forte per il figlio alla fine l’ha sopraffatta, portando allo stremo il suo fisico. Anche Paola Caruso, quindi, ora avrà bisogno di tempo per riprendersi, mentre suo figlio Michele sta continuando le terapie per la malattia che lo ha colpito. Anche stavolta, la showgirl ha solo accennato al difficile stato di salute sia suo che del suo piccolo, senza però scendere nei dettagli, chiaro segnale di quanto voglia, giustamente, tenere alto il riserbo su questa faccenda molto delicata.

Paola Caruso vita privata

Nata a Catanzaro il 17 gennaio 1985, Paola Caruso ha 37 anni e da 4 anni è mamma del piccolo Michele, nato nel 2019 dalla relazione con Francesco Caserta, oggi conclusa non senza polemiche. Per fare ordine nella vita privata dell’ex Bonas bisogna però fare un passo indietro. La showgirl è finita spesso al centro del gossip, con molti flirt che le sono stati associati, non tutti confermati: tra questi ci sono quello con il figlio di Paolo Bonolis, Stefano e quelli con gli ex tronisti Lucas Peracchi e Daniele Interrante. Confermata, invece, ovviamente la storia d’amore con Francesco Caserta, un imprenditore originario della Calabria, ma che vive in Francia, con cui Paola Caruso ha avuto suo figlio Michele. Tra i due, come ha raccontato la stessa showgirl durante una puntata di Domenica Live, c’è stato un vero e proprio colpo di fulmine, ma proprio la gravidanza ha complicato le cose, con Francesco che stando ai racconti delle pagine di gossip avrebbe deciso di lasciare Paola Caruso e tra i due c’è stata una lunga querelle che ha dominato a lungo le scene. A quanto pare, Francesco non ha rapporti con suo figlio Michele e Paola lo ha cresciuto da solo. Infine, Paola Caruso dopo la fine dell’amore con Francesco Caserta e la nascita di Michele ha avuto una storia Dario Socci, pugile originario di Salerno soprannominato The Italian Trouble. Questa risulta essere l’ultima storia della showgirl, terminata nel 2021 per alcune incompatibilità caratteriali.