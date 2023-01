Meraviglie stelle d’Europa seconda puntata dove è stato girato: location

Le location della seconda puntata di Meraviglie stelle d’Europa: dove è stato girato il programma e tutti i luoghi visitati da Alberto Angela

Il lungo viaggio di Alberto Angela prosegue, con il famoso conduttore e divulgatore scientifico impegnato al di fuori dei confini d’Italia con Meraviglie stelle d’Europa. La prima puntata dell’intrigante programma ha segnato un record, superando i confini nostrani, la seconda si muove tra Grecia, punto di partenza, Italia e Germania. La prima città visitata e raccontata da Alberto Angela nella seconda puntata di Meraviglie Stelle d’Europa è Atene. Gli spettatori vengono condotti alla scoperta dei grandi tesori cittadini, storici e naturali, con sguardo rivolto soprattutto all’Acropoli e al Partenone. Come ignorare una preziosità del genere, dichiarata patrimonio dell’UNESCO sul finire degli anni ’80. Non solo il tempio, ovviamente, con Alberto Angela pronto a raccontare anche la storia delle Cariatidi. Parliamo delle antiche statue dalle forme femminili, poste all’interno del museo dell’Acropoli. Anche in questa seconda puntata di Meraviglie stelle d’Europa non mancano degli ospiti eccellenti. Luca Zingaretti, celebre volto del Commissario Montalbano e non solo, recita il discorso di Pericle agli ateniesi, tenuto nel 431 a.C. e ormai celeberrimo. Ad arricchire questo appuntamento vi è anche Yuri Chechi che, da sportivo, non può non celebrare le Olimpiadi, che qui sono nate. Dai cenni storici al ricordo ben più recente della sua partecipazione alla manifestazione di Atene nel 2004, conclusa con una medaglia di bronzo. Ultimo appuntamento in Grecia per Alberto Angela presso Capo Sounio. Siamo in Attica, dove sorge il tempio di Poseidone, sul promontorio che volge lo sguardo sul mare Egeo.

Come detto, la Grecia non è l’unica tappa della seconda puntata di Meraviglie stelle d’Europa. Tra le location c’è anche una delle città più famose d’Italia: Firenze. I primi passi vengono mossi ammirando la magnificenza della cupola del Duomo, raccontando anche la storia del campanile di Giotto e del Battistero di San Giovanni. Vi è tanto da dire sulla culla del Rinascimento, come da tempo immemore viene definita Firenze. Da un elemento chiave all’altro, ritrovandosi ad apprezzare il David di Michelangelo, del quale vengono svelati numerosi dettagli sconosciuti ai più, spostandosi poi nei giardini di Boboli, presso il Palazzo Pitti. Ancora un ospite italiano, e nello specifico Fiorentino. Si tratta del conduttore Carlo Conti che, armato del suo solito sorriso, porta Alberto Angela alla scoperta dei suoi luoghi del cuore, raccontando il suo amore per questa città. Meraviglie stelle d’Europa è stato girato anche in Germania, ultima tappa della seconda puntata del programma in onda su Raiuno. In questa terra vediamo Alberto Angela concentrare l’obiettivo delle telecamere al suo seguito sui castelli più belli e rappresentativi di Baviera, voluti da re Ludwig II. Si parte da Neuschwanstein, le cui fattezze potrebbero non risultare del tutto nuove al grande pubblico. È proprio a questo castello, infatti, che Walt Disney si è rifatta per rappresentare il proprio simbolo. La visita in Germania prosegue poi con altre due perle assolute: i castelli di Linderhof e Herrenchiemsee. Maestosi lasciti del sovrano, che voleva ripetere in Germania quanto realizzato in Francia dal Re Sole. Anche in questa tappa è immancabile la presenza di un ospite che, come Alberto Angela, è un eccellente narratore. Si tratta dello scrittore Carlo Lucarelli, pronto a svelare dettagli intriganti, e forse un po’ oscuri, sulla storia di queste antiche dimore.