GF Vip Giaele e Andrea: dopo il bacio c’è di più VIDEO

Nuova coppia al GF Vip: tra Giaele e Andrea scatta il bacio, ma come si vede bene da Twitter tra loro c’è anche di più

L’amore torna protagonista al GF Vip. Mentre Antonino è fuori dalla casa, intento a risolvere i suoi problemi di salute in ospedale, Giaele torna al centro della scena e si rende protagonista di un nuovo flirt, dopo quello di qualche mese fa con Spinalbanese. In poco tempo è scattata la scintilla tra lei e Andrea Maestrelli, il nipote di Marco Materazzi entrato da qualche settimana in casa. I due sono stati protagonisti di un appassionato bacio dopo che il gioco della bottiglia ha scelto proprio loro e i vipponi si sono abbandonati a un momento molto intenso, prendendo davvero sul serio la penitenza e baciandosi in maniera decisamente appassionata. L’elettricità tra i due è stata talmente visibile che gli altri vipponi hanno accolto con entusiasmo il bacio, ma la cosa tra i due non è finita qui.

Anche dopo il gioco della bottiglia, Giaele e Andrea sono apparsi molto complici, tanto che su Twitter i fan hanno cominciato a fare supposizioni sul loro futuro, lanciando addirittura l’hashtag a loro dedicato. #Andrele sta letteralmente spopolando sui social, con moltissimi spettatori che hanno palesato il loro entusiasmo, anche se non tutti sono d’accordo con questo flirt. Una parte dei fan, infatti, ha espresso il proprio dissenso, tirando in ballo il matrimonio di Giaele, un po’ come successo con Antonino. Si torna a parlare, come si è fatto in apertura di stagione, di amore libero e del particolare matrimonio di Giaele, che prevede apertamente la possibilità di concedersi delle scappatelle senza coinvolgimento emotivo. Vedremo se stavolta, a differenza di quanto accaduto con Antonino, Giaele riuscirà a mantenere il distacco in questo flirt con Andrea e soprattutto staremo a vedere come gli Andrele si prenderanno la scena con i loro baci appassionati che stanno letteralmente spopolando su Twitter.

GF Vip: Giaele e Andrea tra Antonino e Nicole

Spettatori interessati di questa situazione, chiaramente, Antonino e Nicole, altri due concorrenti che hanno avuto importanti trascorsi con i vipponi in causa. Spinalbese al momento è fuori dalla casa, ha dovuto lasciare momentaneamente il GF Vip per sottoporsi a degli accertamenti medici, ma come ha confermato Signorini l’hair stylist presto tornerà e sarà interessante capire come reagirà alla nuova situazione di Giaele, con cui soprattutto a inizio gioco è stato molto vicino. Dal canto suo, l’ex protagonista di Ti spedisco in convento anche ora che si è avvicinata molto ad Andrea Maestrelli ha comunque palesato la mancanza di Antonino, che ha sempre sentito molto vicino e che ora che non c’è in casa le sta mancando. Un rapporto che rimane molto stretto.

Molto più freddo, invece, il legame che intercorre tra Andrea e Nicole Murgia, che in estate si sono frequentati, ma la loro relazione è finita e pare non nel migliore dei modi. Nell’ultima puntata i due si sono beccati al momento delle nomination, mostrando di avere ancora dei nervi scoperti reciproci. Interessante capire anche come si muoverà ora Nicole Murgia nel vedere il suo ex flirtare in maniera abbastanza vivida con un’altra concorrente proprio sotto il suo stesso tetto. Al momento del gioco della bottiglia l’ex moglie di Andrea Bertolacci è sembrata abbastanza tranquilla e anzi coinvolta nella situazione, ma chiaramente al momento, forse, nessuno pensava che quel bacio potesse avere del seguito.