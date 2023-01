Quando ricomincia Uomini e Donne 2023

Col Natale alle spalle, i fan si chiedono quando ricomincia Uomini e Donne: la data del ritorno dello show di Canale 5

Natale è ormai passato, così come l’ultimo dell’anno e siamo entrati ufficialmente nel 2023. In vista dell’Epifania del 6 gennaio, l’ultima data rossa di questo lungo ciclo di feste, gli spettatori iniziano a chiedersi quando potranno tornare a vedere i loro programmi preferiti, molti dei quali andati in ferie durante queste vacanze natalizie. Tra gli show che si sono fermati c’è stato anche Uomini e Donne, che però presto è pronto a riaprire i battenti, inaugurando anche questo 2023 riprendendo da dove aveva lasciato nel 2022. Per la precisione, Uomini e Donne ricomincia lunedì 9 gennaio: il modo migliore per cominciare la prima settimana senza festa, il primo di molti lunedì che vedranno le persone riabituarsi alla vita di tutti i giorni dopo i bagordi natalizi. L’ultima puntata del 2022 di Uomini e Donne è andata in onda il 21 dicembre, poi da quel momento abbiamo salutato Maria De Filippi e la riaccoglieremo lunedì 9 gennaio: stesso orario e stesso canale ovviamente, per una seconda parte di stagione di Uomini e Donne che promette molte emozioni.

Le anticipazioni di Uomini e Donne

In vista del ritorno di Uomini e Donne previsto per il 9 gennaio 2023, è bene, dunque, fare un punto su ciò che vedremo. L’anno, stando alle anticipazioni che circolano in rete, ripartirà alla grande, perché tutti i tre troni ancora in piedi stanno per giungere alla loro conclusione. Dopo la controversa fine del primo trono di questa stagione, quello dell’ex corteggiatrice di Matteo Ranieri, Federica Aversano, che ha abbandonato senza fare la sua scelta, gli altri percorsi dei tre tronisti rimasti si avvicinano alle loro conclusioni. Tutti quanti, ormai, hanno portato avanti due corteggiatori/corteggiatrici e presto faranno le loro scelte. Dopo di ché, è previsto un cambio della guardia, con nuovi tronisti pronti a entrare in gioco. Nelle prossime settimane dovrebbero riempirsi di volti nuovi tutti i 4 troni di Uomini e Donne, probabilmente ancora con due ragazzi e due ragazze, anche se non ci sono ancora dettagli sull’identità dei nuovi protagonisti. Prima si pensa a chiudere i percorsi in atto, con Lavinia indecisa tra i due Alessio, Federico Nicotera in bilico tra Carola e Alice e Federico Dainese che, stando alle anticipazioni, compirà una clamorosa scelta rinunciando totalmente al trono a causa di un grande ritorno dal suo passato.

Tornerà, naturalmente, anche l’appuntamento col trono over, che nella prima parte di stagione ha perso una delle sue grandi protagoniste, Ida Platano, uscita col cavaliere Alessandro Vicinanza, ma ha riabbracciato un altrettanto iconico protagonista come Biagio Di Maro. Al centro della scena Riccardo Guarnieri, che con la definitiva uscita della storica ex Ida ha dovuto mettere da parte il controverso tira e molla che ha sempre messo in scena con lei e ora si sta concentrando sulla conoscenza con Gloria. Spazio, ovviamente, anche ad altri storici protagonisti come Armando Incarnato e Gemma Galgani, ma anche a una serie di volti nuovi che popoleranno il parterre di Canale 5. Appuntamento a lunedì 9 gennaio 2023, quindi, con Uomini e Donne pronto a ripartire alla grande col suo percorso che arriverà fino alla pausa estiva.