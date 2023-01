Raffaele Paganini è sposato: moglie e figli, uno è un famoso calciatore

La vita privata di Raffaele Paganini: moglie e figli del famoso ballerino e attore. Sposato da oltre 20 anni, uno dei suoi figli è calciatore

Della carriera di Raffaele Paganini sappiamo tutto ma scopriamo qualcosa in più sulla sua famiglia. Uno sguardo alla vita privata del famoso ballerino e attore. A differenza di quella dei suoi genitori, la famiglia di Raffaele Paganini è “piccola”, ma non per questo dal minor amore. Il ballerino ha incontrato la donna della sua vita in età matura. La moglie di Raffaele Paganini è Debora Musica con cui è sposato da 20 anni. La coppia è molto riservata ma qualche informazione è trapelata negli anni. Intervistato da Storie Italiane, nel 2019, Raffaele Paganini ha spiegato come la bellezza dei suoi figli dipenda unicamente dallo splendore di sua moglie. Ancora molto uniti e profondamente innamorati, lavorano fianco a fianco alla crescita dei loro figli, che ormai stanno prendendo la loro strada. Hanno due figli, Alessandro e Luca, ma soltanto uno è ben noto, anche perché il suo lavoro lo rende un personaggio pubblico, come suo padre. Si tratta di Luca Paganini, attaccante formatosi tra le fila del Frosinone e attualmente impegnato con la Triestina. Il padre ha spiegato come trovi molte similitudini tra calcio e danza, mentre sua moglie Debora Murina ha sottolineato come i due preferiscano lasciargli totale libertà e autonomia, evitando di pressarlo. Sanno bene, infatti, quanto possa essere stressante essere costantemente sotto i riflettori.

Raffaele Paganini carriera

Nato il 28 settembre 1958 a Roma, Raffaele Paganini ha 64 anni e da quando era soltanto un giovane adolescente ha messo piede nel mondo del ballo. Al tempo aveva 14 anni e si è cimentato in quest’avventura, che ha poi cambiato la sua vita per sempre, con tre dei suoi fratelli. Un’ampia famiglia molto unita, considerando come sua madre abbia dato alla luce ben 12 figli. In quattro, lui compreso, hanno deciso di iscriversi presso la scuola di ballo del Teatro dell’Opera. Non è così comune che ben quattro fratelli provino a sfondare nel mondo della danza ma la risposta è da ricercare in famiglia. Il padre era un eccellente ballerino classico e Raffaele Paganini ha tentato di seguirne le orme, riuscendo anche a superarlo, come conferma la sua carriera. Dopo quattro anni dall’ingresso nella scuola del Teatro dell’Opera di Roma, è riuscito a trovare spazio nel corpo di ballo dell’Ente. Il suo talento è innegabile e così viene scelto come primo ballerino. Ha poi spiccato il volo, inserendosi in compagnie di fama internazionale come Ballet Theatre Francais de Nancy, London Festival Ballet e non solo. La televisione lo ha poi accolto a braccia aperte, divenendo così un personaggio celebre. Raffaele Paganini ha preso parte a svariati programmi e anche dei reality. Guardando al passato, non si può non citare Fantastico, dove si è ritrovato al fianco prima Lorella Cuccarini e poi Heather Parisi. Giudice di Italian Academy 2 e professore presso la Musical Hartheim Academy, nel 2011 e 2014 Raffaele Paganini si è invece messo alla prova con due reality ben differenti tra loro. Prima L’Isola dei Famosi e poi il Grande Fratello.