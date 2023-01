Sissi 2 come finisce: finale polemico si sacrifica e perde tutto

Sissi 2 come finisce l’ultima puntata della serie su Canale 5: una morte inaspettata e un altro uomo per la principessa

Come finisce Sissi 2 avvolge il telespettatore di un fascino travolgente se si pensa alla vera storia della Principessa che non è ancora del tutto compiuta nella seconda stagione della serie in onda su Canale 5. L’ultima puntata stupisce perché non corrisponde a ciò che siamo abituati a vedere nei film o che siamo abituati a leggere nei libri di storia. Non è ancora tempo per la morte della principessa, anche se sul finale di Sissi 2 accadrà qualcosa che la cambierà per sempre: la distruzione della visione che ha di Franz e un sacrificio che la porterà a quello che sembra il più vile dei tradimenti. L’imperatrice di Baviera porterà con sé un fardello e un segreto che non potrà rivelare a nessuno per salvare la sua Patria e che agli occhi di Francesco Giuseppe che l’ha sempre amata seppur sbagliando sembrerà una pugnalata dritta al cuore. Drammi, tradimenti e una nuova guerra su come finisce Sissi 2. Franz sa tutto del bacio tra Sissi e Andrassy, per questo motivo decide di non ascoltare il conte, ignorando del tutto l’unica chance di vincere la guerra che si appresta a combattere. L’imperatore caccia l’amante della Principessa dalla fattoria e dichiara guerra a Bismark, decidendo di scendere nel campo di battaglia in persona. Ad accendere la miccia è stata Marie, furiosa con Sissi perché pretende da lei la verità sulla morte di sua madre Fanny. Ha così raccontato a Franz del bacio, per poi scoprire proprio dall’imperatrice cosa ne è stato della sua mamma. Accusata d’essere in contatto con i ribelli, è stata impiccata. Una verità che non riesce ad accettare, per questo si reca al fronte con Franz.

Sissi 2 ultima puntata: il sacrificio dell’Imperatrice

L’Ungheria si spacca sul decidere il fronte migliore in questa guerra durante l’ultima puntata di Sissi 2. Andrassy fa leva sull’appoggio di Sissi, ma Kortek, capo dei ribelli, sceglie Bismark. Intanto nel finale di stagione di Sissi 2 Vienna è minacciata dal colera, con l’imperatrice che diffonde informazioni cruciali: bollire l’acqua prima di berla. Per quanto inatteso, Franz giova del sostegno di Andrassy contro la Prussia. Il conte viene però ferito. Condotto in un ospedale viennese, si ritrova a trascorrere una notte di passione con Sissi. In seguito, l’imperatrice si schiera in politica e pretende da Bismark una soluzione diplomatica alla guerra. La battaglia decisiva viene vinta dalla Prussia. Austria battuta, un gran numero di soldati morti e Franz che torna da Sissi malato. L’imperatore dice addio alla Confederazione tedesca ma garantisce maggiore libertà all’Ungheria. Sissi sottopone al parlamento l’offerta di una doppia monarchia, sanzionando diritti speciali per gli ungheresi. La maggioranza decide in suo favore, a patto che Franz venga incoronato con la corona di Santo Stefano. Sissi deve però far accettare il tutto anche a Kortek, che si è ammalato di colera e pretende da lei un bacio, rivelandole poi la posizione della corona. Anche l’imperatrice contrae la malattia, ma riesce a riprendersi. Sissi 2 finisce con Franz che viene incoronato re d’Ungheria, ma non prima d’aver sollevato Sissi da ogni suo dovere.