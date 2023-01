C’è Posta per Te 2023 contatti: come partecipare e scrivere alla redazione

C’è posta per te 2023 inizia a partire da sabato 7 gennaio: i contatti col programma e come partecipare e scrivere alla redazione

C’è posta per te è un grande programma che arriva nel cuore della gente e in tanti si chiedono quali sono i contatti e come scrivere alla redazione di Maria De Filippi. Lo show dei sentimenti è tornato a partire da sabato 7 gennaio in qualità di uno degli appuntamenti più attesi dell’intera stagione televisiva. Da più di 20 anni, ormai, il programma della busta è un vero e proprio punto di riferimento per milioni di spettatori, che ogni sabato sera si sintonizzano su Canale 5 per assistere alle emozionanti storie che C’è posta per te offre. Al centro del programma, infatti, ci sono le persone comuni con le loro storie, i loro tentativi di ricongiungimento, di chiedere perdono, di regalare momenti indimenticabili alle persone amate. Anche in C’è posta per te 2023 vedremo tutto questo e ora, come ormai da anni, moltissimi spettato possono chiedere di partecipare al programma di Maria De Filippi. Non esistono, è bene specificarlo, dei casting alla base della scelta del contenuto dello show, ma la redazione sceglie tra una vastità di storie che ogni anno arrivando da ogni parte d’Italia. Come poter scrivere a C’è posta per te. La risposta è molto semplice. Sul sito di Witty Tv è possibile trovare un form di contatto, all’interno della categoria casting, e qui bisogna inserire i propri dati e raccontare la propria storia. Inviata la richiesta tramite questo form, non bisogna fare altro che aspettare e sperare che la storia mandata sia selezionata dalla redazione di C’è posta per te. Chiaramente, il numero di richieste che arrivano ogni anni alla redazione di C’è posta per te è altissimo, per cui per forza di cose moltissime storie mandate vengono scartate. Questo è l’unico modo per mettersi in contatto con la redazione di C’è posta per te: chiaramente una chiave decisiva per provare a convincere la redazione è quella di toccare le corde giusta quando si riempie la casella “racconta la tua storia”, provando a dare quel qualcosa in più che convince gli autori a puntare proprio su quella vicenda.

C’è posta per te 2023: tutte le novità

Siamo davanti, dunque, alla nuova stagione di C’è posta per te, che dal 2000 va avanti senza interruzioni regalando momenti molto intensi ai suoi spettatori. Come sempre, nelle varie puntate del programma si avvicenderanno diversi ospiti di rilievo, a partire dalla presenza di due superstar come Antonino Cannavacciuolo e Can Yaman nella prima puntata. Non solo con l’andare avanti delle puntate di C’è posta per te ci saranno star internazionali come Charlize Teron e grandi calciatori. Accanto agli ospiti pronti a fare incredibili sorprese ai protagonisti di puntata, ci saranno le storie e le solite buste che hanno il compito di recapitare i messaggi ai destinatari scelti. Proprio tra i postini c’è una delle grandi novità di C’è posta per te 2023: al cast si unisce anche l’ex tronista Giovanni Vescovo, che si unisce agli altri postini già presenti, ovvero Gianfranco Apicerni, Marcello Mordino e Andrea Offredi. Per il resto, l’appuntamento va come di consueto in prima serata su Canale 5, con le varie puntate di C’è posta per te 2023 visibili anche in streaming, tramite l’applicazione di Mediaset Infinity. Presente, ovviamente, l’ideatrice e conduttrice del programma, l’amatissima Maria De Filippi pronta a guidare gli spettatori e i protagonisti delle puntate in questo viaggio nella nuova edizione di C’è posta per te 2023.