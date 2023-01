Ezio Greggio ex moglie e figli: chi è la spagnola Isabel Bengochea

Chi è Isabel Bengochea, ex moglie spagnola dell’amato conduttore Ezio Greggio e chi sono i figli del volto di Striscia la Notizia

L’ex moglie di Ezio Greggio è Isabel Bengochea, grande amore del conduttore e comico uno dei volti più noti e amati della televisione italiana. Nato il 7 aprile 1954, Ezio Greggio ha 68 anni, è il simbolo di uno dei programmi più famosi e longevi della televisione italiana come Striscia la Notizia e vanta una lunga carriera alle spalle. Oltre a essere un noto personaggio pubblico, il compare di Enzo Iacchetti a Striscia la Notizia è stato spesso anche al centro del gossip, con una vita privata molto movimentata. Il grande amore del conduttore è stata però Isabel Bengochea, donna spagnola con cui Ezio Greggio è stato sposato per 20 anni. La loro storia d’amore risale agli anni ’90 e insieme il conduttore e la spagnola hanno costruito la loro famiglia con la nascita di due figli: Giacomo e Gabriele. Isabel Bengochea, nonostante il matrimonio con un personaggio decisamente molto noto come Ezio Greggio, è sempre rimasta lontana dai riflettori: di lei infatti non si sa moltissimo e anche le circostanze della fine della loro storia d’amore sono avvolte dal mistero. Pare che la rottura sia stata abbastanza naturale tra loro, il sentimento dopo tanto tempo si è esaurito e i due hanno deciso di lasciarsi, rimanendo comunque in ottimi rapporti. Non si sa praticamente nulla della vita lavorativa di Isabel Bengochea, al di là del fatto che la donna abbia origini spagnole infatti è nativa dei Paesi Baschi. Sappiamo solo che per vent’anni Isabel è rimasta al fianco di Ezio Greggio, poi dopo la fine del matrimonio di Isabel Bengochea si sono perse le tracce e non sappiamo cosa faccia oggi.

Ezio Greggio figli

Come abbiamo raccontato, Ezio Greggio ha avuto con Isabel Bengochea due figli: Gabriele e Giacomo. I due ormai sono adulti, Giacomo ha 31 anni di età mentre Gabriele ha 27 anni. Entrambi hanno trovato la loro strada nella vita. Gabriele Greggio vive a Londra e di mestiere fa l’attore, scegliendo, dunque, di seguire le orme del padre nel mondo dello spettacolo. Gabriele ha cominciato molto presto a recitare, apparendo in televisione a Benedetti dal Signore e O la va o la spacca e al cinema in Un’estate al mare. Gabriele, poi, ha studiato moltissimo tra New York e Londra e ha continuato a lavorare nel mondo della recitazione, con diversi ruoli in televisione e al cinema come in The Mallorca Files e in Il talento del calabrone. Giacomo invece, figlio maggiore di Ezio Greggio, lavora nel mondo della finanza, anche lui a Londra, e ha fondato una società, la Ecosweep. Entrambi i figli di Ezio Greggio, come l’ex moglie Isabel Bengochea, sono molto riservati e della loro vita privata si sa molto poco. A quanto si legge sul web, però, entrambi coltivano un ottimo rapporto con il padre e con la madre e in particolare avallano le scelte amorose di Ezio Greggio, che spesso hanno fatto chiacchierare il mondo del gossip. Il conduttore di Striscia la Notizia, infatti, dopo la fine del matrimonio con Isabel Bengochea è stato spesso accostato a flirt con ragazze molto più giovani e ora è fidanzato con Romina Pierdomenico, showgirl classe 1993 di 40 anni più giovane rispetto a Ezio Greggio.