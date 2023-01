Anticipazioni Gf Vip 9 gennaio: entra Martina, Tavassi e Murgia flirt

Anticipazioni infuocate stasera 9 gennaio al Gf Vip: la verità di Daniele su Martina Nasoni, il caso Dana e la gelosia di Wilma

Torna stasera lunedì 9 gennaio l’appuntamento col GF Vip, che secondo le anticipazioni vedrà protagonista Daniele e una vecchia fiamma dal suo passato. In settimana l’ex tronista si è aperto con la sua grande amica Wilma Goich e ha raccontato come è abituato ad amare, ovvero aprendosi piano piano e mettendoci del tempo per amare. Quando lo fa, però, Daniele Dal Moro ha raccontato di non riuscire a tornare indietro e infatti il vippone ha raccontato di amare ancora la sua ex di 4 anni fa. Anche se non è stato esplicito, Daniele dovrebbe riferirsi a Martina Nasoni, visto che i riferimenti temporali portano a lei. I due hanno vissuto un’intensa storia d’amore e a quanto pare Daniele non ha mai dimenticato la sua ex fidanzata. Secondo molti, potrebbe trattarsi anche della sua ex fidanzata di prima della partecipazione al Grande Fratello con Martina, ma la sensazione comune è che si tratti di quest’ultima. A tal proposito, stando alle anticipazioni di stasera 9 gennaio al GF Vip dovrebbe arrivare proprio Martina Nasoni, che avrà, dunque, un confronto diretto con Daniele Dal Moro. Un momento molto atteso dai fan, che sperano di capire qualcosa in più sui sentimenti dell’ex tronista.

A proposito di amore, le anticipazioni del Gf vip di stasera 9 gennaio parlano anche degli Incorvassi, che dopo le tensioni di qualche tempo fa nell’ultima settimana hanno vissuto giorni molto intensi, ma la calma potrebbe durare poco. Stasera infatti Micol potrebbe vedere un video in cui Nicole Murgia flirta con Tavassi, una situazione che potrebbe rompere l’armonia degli ultimi tempi. La Murgia ha palesato un po’ di malinconia in questa settimana e ha dichiarato di aver bisogno di coccole. Punto stasera, secondo le anticipazioni del GF Vip, anche sui Donnalisi, che dopo la turbolenta puntata di settimana scorsa si sono riavvicinati e hanno fatto delle prove di chiarimento, ma la loro intesa sembra continuare a vacillare. Non sembra che Antonella ed Edoardo abbiano risolto i problemi che li avevano portati a lasciarsi, né che siano vicini a farlo, ma comunque non riescono a stare lontani per cui continuano a vivere in questo precario equilibrio. Stasera 9 gennaio sicuramente al Gf Vip i due parleranno della loro situazione.

Anticipazioni Gf Vip il caso Dana

È decisamente entrata facendo molto rumore Dana, che sin da subito ha mostrato il suo carattere esplosivo, rendendosi protagonista di diverse liti. Nella scorsa settimana si è scontrata con diversi coinquilini e la modella ha continuato anche negli ultimi giorni a essere protagonista di diversi screzi. Dana ha infatti litigato con Giaele a causa di un malinteso per un piatto di pasta, con la prima che ha preso un piatto non destinato a lei e la seconda che le ha fatto notare l’errore, trovando la replica piccata di Dana, che è stata accusata da Giaele di essere maleducata. Alla lite si è prontamente unita Oriana, che da tempo si becca con Dana e il clima si è fatto talmente teso tra i due che molti hanno temuto che le due potessero arrivare alle mani. Non finisce qui la settimana di Dana, che si è scontrata anche con Wilma dopo che, nella notte, si è spogliata completamente nel letto di Daniele e gli ha chiesto una maglia più comoda. Wilma l’ha ripresa per questo fatto e Dana ha raccontato di essersi spogliata solo per via del caldo, dopo la lite le due comunque si sono chiarite e almeno questa litigata, per Dana è rientrata.

Il caso Dana Saber, secondo le anticipazioni del Gf Vip, terrà banco nella puntata di stasera 9 gennaio. La modella ha vissuto, oltre alle litigate, dei momenti molti delicati, sfogandosi dopo le tante litigate e dichiarando di voler andare via perché nella casa non sta bene. Che Dana non si è ambientata nella casa del GF Vip è abbastanza palese, vedremo però stasera se davvero intende lasciare il Grande Fratello o se il malessere che ha vissuto sarà rientrato.

Anticipazioni Gf Vip sondaggi stasera 9 gennaio

Nelle anticipazioni della puntata di stasera 9 gennaio del Gf Vip spazio, chiaramente, anche al televoto, che stasera non vale l’eliminazione per un concorrente, ma dovrà designare il preferito che poi avrà in mano le sorti di un altro vippone, molto probabilmente dovrà decidere chi tra gli altri due concorrenti dovrà andare al televoto direttamente. In nomination nella puntata di stasera 9 gennaio del Gf Vip ci sono Oriana Marzoli, Dana Saber e Davide Donadei. Come sempre, possiamo provare a vedere delle anticipazioni del televoto di stasera grazie ai sondaggi che si trovano sul web, i quali indicano che la favorita del pubblico è, con un certo distacco, Oriana Marzoli, capace di raccogliere quasi la metà dei consensi, ovvero il 45% di percentuale televoto. A spartirsi il resto della torta nei sondaggi del Gf Vip di stasera ci sono Dana e Davide, capaci di raccogliere solo il 30% e il 25% di preferenze del pubblico.

Stando ai sondaggi del Gf Vip, stasera la favorita del pubblico col televoto dovrebbe essere Oriana e in questo caso è facile immaginare che la venezuelana deciderà di mandare al televoto Dana, con cui sta litigando praticamente dall’ingresso della modella in casa. Le due, come abbiamo visto, hanno vissuto una settimana turbolenta e si apprestano a vivere anche una serata impegnativa stasera lunedì 9 gennaio al Gf Vip.