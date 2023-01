Chi è la nuova Bonas di Avanti un Altro: chi sostituisce Sara Croce

Chi è la nuova Bonas di Avanti un Altro che prende il posto di Sara Croce presente nella precedente edizione del programma

Tra le fila di Avanti un altro, programma condotto da Paolo Bonolis insieme a Luca Laurenti, c’è una nuova Bonas, uno dei personaggi più amati del salotto del game show. Da lunedì 9 gennaio 2023 a vestire i panni della Bonas è infatti Sophie Codegoni, volto estremamente noto al pubblico di Canale 5. La nuova Bonas di Avanti è un altro è nata il 22 dicembre del 2000 a Riccione e, all’età di 22 anni, vanta già diverse esperienze in televisione alle spalle. Dopo essersi fatta notare come modella e influncer, attività che come possiamo ben vedere su Instagram Sophie porta ancora avanti, Sophie Codegoni sbarca in televisione partecipando a Uomini e Donne, concludendo il proprio trono con la scelta che è ricaduta su Matteo Ranieri. La loro storia d’amore, però, termina poco dopo la fine del programma, a causa di alcune incompatibilità che li hanno allontanati. Dopo la fine dell’esperienza a Uomini e Donne, Sophie Codegoni è tornata protagonista su Canale 5 con la partecipazione al Grande Fratello Vip, nell’edizione dello scorso anno, la sesta. La partecipazione di Sophie Codegoni al GF Vip è molto lunga: entrata dal primo giorno, Sophie è stata eliminata solo parecchi mesi dopo, a marzo, dopo ben sei mesi e mezzo di partecipazione al reality show. L’esperienza al Grande Fratello Vip ha cambiato per sempre la vita di Sophie Codegoni, perché qui ha conosciuto Alessandro Basciano, l’uomo che è diventato il suo fidanzato ufficiale e che diventerà il padre di sua figlia Celine. Basciano ha anche fatto la proposta di matrimonio a Sophie e quindi i due, dopo che saranno diventati genitori, diverranno anche marito e moglie.

Perché Sara Croce non è più Bonas di Avanti un altro

Per Sophie Codegoni, quindi, è in vista una nuova esperienza in televisione, ancora su Canale 5, dopo Uomini e Donne e il Grande Fratello Vip. Nella sua avventura ad Avanti un altro, la fidanzata di Alessandro Basciano prende il posto di Sara Croce, la Bonas della precedente edizione dello show di Paolo Bonolis. L’annuncio dell’addio di Sara Croce al ruolo risale allo scorso giugno, quando la showgirl ha salutato il programma sottolineando quanto sia stata importante per lei questa esperienza e annunciando la sua nuova esperienza come presenza fissa al Maurizio Costanzo Show. Dietro la scelta di Sara Croce, dunque, c’è questa nuova esperienza lavorativa e il Maurizio Costanzo Show è, di fatto, il motivo per cui Sara Croce non è più la Bonas di Avanti un altro. Spazio, quindi, a Sophie Codegoni, che però non sarà l’unica novità di questa edizione 2023 di Avanti un altro. Nello studio di Canale 5 vedremo anche un nuovo Bonus, che ha il volto di Andrea De Paoli, modello di 37 anni che prende il posto di Daniel Nilsson. Tra le novità di Avanti un altro 2023 c’è anche la presenza di Giovanni Muciaccia, il famoso volto di Art Attack che sarà responsabile di una determinata categoria di domande. Tante novità, dunque, capitanate dalla nuova Bonas Sophie Codegoni, per il grande ritorno di Avanti un altro.