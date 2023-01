Giovanni Muciaccia oggi: cosa fa il conduttore di Art Attack

Giovanni Muciaccia è pronto a tornare protagonista in televisione con Avanti un altro: cosa fa oggi il conduttore di Art Attack

Giovanni Muciaccia torna protagonista in televisione: il conduttore è infatti nel cast di Avanti un altro 2023, dove si occuperà di leggere una determinata tipologia di domande nel game show di Paolo Bonolis. “Questo è un Art Attack” si può scommettere che per la gran parte dei lettori questa frase rappresenti un gran bel tuffo nel passato e soprattutto faccia pensare all’iconico volto di Giovanni Muciaccia, protagonista del famoso e amatissimo show Art Attack, particolarmente in voga qualche anno fa. Oggi l’approdo a Canale che segna, quindi, il ritorno di un volto amatissimo della televisione italiana. Ma cosa ha fatto negli ultimi anni Giovanni Muciaccia? Il conduttore di Art Attack ha 53 anni e nei tempi recenti ha continuato a lavorare in televisione, dedicandosi però anche ad altri progetti. La divulgazione è rimasto il suo campo d’azione principale: nel 2018 ha condotto 5 cosa da sapere su Rai 2, mentre nel 2020, sempre per la stessa emittente, ha condotto il programma di alfabetizzazione digitale Non è mai troppo tardi…Fatto?! Inoltre, nel 2021 Giovanni Muciaccia ha pubblicato, con la casa editrice Rizzoli, il libro Attacchi d’arte contemporanea – Per comprendere l’arte e stimolare la creatività, un’opera che si occupa di promuovere la conoscenza dell’arte contemporanea presso un pubblico di non esperti del settore. Giovanni Muciaccia, inoltre, è molto attivo sul mondo dei social, sia su Instagram che su TikTok, dove condivide video e scatti sia della sua vita professionale che di quella privata. Oggi, dopo le esperienze su Rai 2 Giovanni Muciaccia torna protagonista su Canale 5 ed è una delle novità dell’edizione 2023 di Avanti un altro da lunedì 9 gennaio 2023 col solito carico di divertimento e risate.

Giovanni Muciaccia moglie e figli

Come si vede sempre dagli scatti sui social, Giovanni Muciaccia è felicemente sposato con Chiara Tribuzio e con lei ha messo su famiglia. La moglie di Giovanni Muciaccia ha un passato nel mondo dello spettacolo, da giovane ha partecipato a Miss Italia, nel 1998, dove ha ottenuto un preziosissimo terzo posto, alle spalle della vincitrice Gloria Bellicchi e della seconda classificata Cristina Cellai. Originaria di Foggia, Chiara Tribuzio è arrivata a concorrere a Miss Italia dopo aver vinto il titolo di Miss Puglia e dopo la carriera da modella ha intrapreso quella da personal trainer, esperienza che l’ha anche portata in televisione, come consulente sportiva del programma Elisir su Rai 3. Come il marito, anche Chiara Tribuzio vanta alcune esperienze da presentatrice in televisione, ma sicuramente è rimasta maggiormente al riparo dalle telecamere rispetto al marito. Giovanni Muciaccia e Chiara Tribuzio si sono sposati nel 2009 e stanno, quindi, insieme da 13 anni. I due hanno anche avuto due figli: Edoardo, nato nel 2010, e Maria Vittoria venuta al mondo nel 2015. I due figli della coppia di frequente popolano i profili social dei genitori, che mostrano di passare molto tempo con i piccoli, portando avanti molte attività di famiglia. Oggi, dunque, lo storico conduttore di Art Attack divide il suo tempo tra la famiglia e l’attività lavorativa, non rinunciando alla sua straordinaria fama televisiva, né all’affetto dei suoi cari.