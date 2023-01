Oriana GF Vip madre chi è Carmen Marzoli: la difficile storia

Chi è la madre di Oriana Marzoli: conosciamo meglio Carmen Marzoli e suo padre, di cui non porta il cognome

Si chiama Carmen Marzoli la madre di Oriana del Gf Vip Italia ed è un volto noto della tv spagnola avendo presenziato ad ogni reality a cui ha partecipato la bionda figlia. La donna è nata in Venezuela ed ha circa 60 anni di età, ha vissuto una vita turbolenta e ricca di eventi che l’hanno portata a cambiare radicalmente la sua esistenza e quella della sua famiglia con una decisione importante. La donna ha partorito la sua adorata Oriana in Venezuela nel 13 marzo 1992, come unica figlia di Carlos Gonzales e Carmen Marzoli. I genitori della gieffina quando era solo una bambina si sono trasferiti a Madrid. L’obiettivo era quello di cambiare le sorti del loro destino, trovando migliori condizioni lavorative. Carmen non poteva immaginare, allora, che questo passo sarebbe stato decisivo nella sua vita. Oggi infatti la figlia è una vera e propria star e la madre di Oriana fa la consulente del patrimonio della ragazza, nel dettaglio gestisce i guadagni dalla sua attività sui social e dai cachet televisivi di cui non ha mai voluto rivelare le cifre. Oriana ha un ottimo rapporto con sua madre, che l’ha sostenuta in ogni fase della carriera rivelando dettagli privati sulla loro complicità. Oriana Marzoli ha infatti raccontato come sua mamma Carmen capisca che l’esporsi fisicamente faccia parte del lavoro. Questo non ha quindi inficiato la loro relazione: “È la mia fan numero uno. Sa che non faccio nulla di male. Questo è un modo rispettabile di guadagnare”. Sua mamma Carmen Marzoli ha però anche un ruolo attivo e pratico nella carriera della figlia Oriana. È infatti lei a gestire i suoi account Twitter e Instagram, esprimendosi come se fosse la figlia a parlare. Riesce a capirla alla perfezione e, ad oggi, la relazione privata e lavorativa va a gonfie vele. Una piccola curiosità che lega Oriana al nostro Paese è che i nonni dell’influencer, ovvero i genitori di sua madre Carmen, sono di origine italiana.

Oriana Marzoli chi è il padre

Il padre di Oriana Marzoli è Carlos Gonzales. L’uomo non approva la sua carriera, dal momento che il mondo dello spettacolo l’ha spesso spinta a mettersi alquanto in mostra. In molti, però, si sono chiesti il motivo della scelta del cognome della madre. Vi è una triste storia che si nasconde tra Oriana e il suo papà Carlos Gonzalez, della quale ha deciso di parlare nel 2020. Nel corso del lockdown si è messa a nudo, emotivamente, con i propri fan. I suoi genitori sono separati e l’uomo vive con la sua compagna a Madrid, i due stanno insieme ormai da diversi anni. Lui non è affatto uscito dalla vita della figlia, ma di certo non vi è presente come la madre. Oriana ha poi sottolineato come il papà non ami che parli di lui pubblicamente, dal momento che non fa parte del mondo dello spettacolo e vorrebbe restarne al di fuori. Ecco il motivo del grande mistero che a lungo è aleggiato intorno a questa figura. Nessun profondo dramma, dunque, anche se l’epoca della separazione è stata tutt’altro che semplice. Lo ha descritto come molto severo e un po’ vecchio stampo. Non ama i reality show cui prende parte la figlia, ma rispetta il fatto che si tratti del suo lavoro. Scendendo nel dettaglio, lo ha definito estremamente colto, al punto da sottolineare come sia un esperto in tanti campi. Ha però degli schemi mentali dai quali non riesce a uscire, in relazione anche in questo caso al mondo di condurre la propria vita, che diciamo la figlia non rispetta. A volte capita di “litigare”, perché lei non riesce a seguire alcuni suoi ragionamenti, considerando l’uso di termini desueti, complessi o tecnici. Ecco che viene rimproverata come quando era una bambina. La showgirl lo racconta però col sorriso sulle labbra, anche se in passato ne ha sofferto: “Lo adoro perché vuole il meglio per me, ma non sopporto che mi spinga così tanto. Mi vuole diversa, ma io sono così”.