Alessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti figlia: la storia d’amore

Alessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti, la storia d’amore e la figlia Mia: è vero o no che la presentatrice ha un nuovo amore

Alessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti si sono lasciati nel 2012 quando la loro figlia Mia aveva un anno. Otto anni di differenza tra loro eppure si sono sempre mostrati come una coppia molto affiatata, pronti a durare alla distanza, ma così non è stato. Una relazione intensa ma che ha avuto una vita breve, solo due anni, dal 2010 al 2012. L’annuncio della loro separazione ha sorpreso tutti, considerando come poche settimane prima avevano battezzato la loro bambina. Alessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti avevano iniziato a frequentarsi quando lui aveva 30 anni e lei 38 e le differenti prospettive sulla vita li hanno separati. A rivelare perché la conduttrice di Boomerissima e l’ex cantante e ora imprenditore si sono lasciati è stato il padre di lui, Roby Facchinetti che ha svelato una confessione di suo figlio, dicendo come non si sarebbe mai aspettato una cosa del genere. L’ormai ex DJ Francesco gli ha detto come la coppia non abbia avuto la forza di superare quelle che erano le differenze caratteriali. Esaurito l’amore, ciò che è rimasto è stato un rapporto tra persone troppo diverse per riuscire ad andare avanti. Alessia Marcuzzi e Facchinetti junior hanno così preferito lasciarsi, prima di farsi del male, nessun tradimento, quindi, come al tempo qualcuno aveva ipotizzato. Oggi si ritrovano a far parte di una grande famiglia allargata: infatti nel 2021 hanno pubblicato le foto dei festeggiamenti del compleanno di Mia, che aveva compiuto allora 10 anni. L’enorme gruppo si era recato in Sudtirol, con la bambina che ha avuto al fianco mamma Alessia e papà Francesco, ma anche Tommaso Inzaghi, suo fratello, Paolo Calabresi Marconi, al tempo marito della mamma, i nonni e ancora Wilma, nuovo amore di Facchinetti e i figli avuti da lei: Leone e Liv. Sui social i fan di Alessia Marcuzzi hanno già avuto modo di conoscere Mia, sua figlia, che ha un’ironia innata che spopola sul web: amatissimo il video delle sue imitazioni di mamma Alessia. Una piccola donna di spettacolo, nonostante nel 2023 compirà appena 12 anni. Il primo figlio di Alessia Marcuzzi è invece Tommaso, nato nel 2001 che oggi ha 21 anni e frutto dell’amore della conduttrice con Simone Inzaghi, fratello di Pippo.

Alessia Marcuzzi nuovo compagno

Nel 2013 Alessia Marcuzzi ha ritrovato l’amore quando ha conosciuto Paolo Calabresi Marconi, l’uomo che poi è diventato suo marito giusto un anno dopo. I due si erano conosciuti grazie ad amici comuni e si sposarono nella campagna inglese perché il loro primo fine settimana insieme all’estero era avvenuto proprio a Londra. Il matrimonio tra Alessia Marcuzzi e il produttore televisivo è durato quasi 10 anni con una rottura avvenuta nel 2022 perché era finito l’amore. Ora in tanti si chiedono se Alessia Marcuzzi ha un nuovo compagno oppure no. Così come dichiarato in una recente intervista, la conduttrice di Boomerissima ha spiegato di avere voglia di essere felice e che ha intenzione di prendersi cura di sé, lasciando intendere come non fosse più felice all’interno del legame con l’ex marito. Ha preferito uscirne, come fatto in passato con Francesco Facchinetti ma, anche a 50 anni, non intende rinunciare alla gioia d’essere donna. Non si sa quindi se Alessia Marcuzzi sia single o ha un nuovo compagno.