Clizia Incorvaia contro Tavassi: la reazione di Guendalina

Nella puntata di ieri sera 9 gennaio Clizia Incorvaia è entrata al Gf Vip per scontrarsi con Tavassi: la reazione della sorella del vippone Guendalina

La puntata di ieri sera 9 gennaio del Gf Vip si è aperta con la visita in casa di Clizia Incorvaia, giunta per parlare con Tavassi e Nicole Murgia a causa di alcune cose che ha visto e non le sono piaciute, in particolare una clip in cui la gieffina si è avvicinata, fisicamente, a Tavassi. Secondo la sorella di Micol, la Murgia ha messo della malizia nei suoi comportamenti nei confronti di Tavassi, in quell’occasione e in altre, e ha quindi chiesto delucidazioni a entrambi, sembrando molto scettica nei confronti dei reali sentimenti di Edoardo e soprattutto della genuinità della Murgia. Una strigliata molto evidente, che ha chiaramente, com’era facile immaginare, suscitato anche la reazione di Guendalina, la sorella di Tavassi, che su Instagram ha replicato a Clizia. La showgirl ha postato delle storie su Instagram inquadrando la televisione e la diretta del Gf Vip. Nella prima ha messo solo due emoji col pianto, poi è stata più esplicita, prendendo le parti del fratello e sottolineando come il suo modo di fare sia scherzoso e non c’è stata nessuna malizia nei suoi comportamenti con Nicole. Insomma, Guendalina ha, di fatto, sposato la strada indicata dal fratello, difendendo a spada tratta il comportamento di Edoardo Tavassi. In una storia successiva, Guendalina ha inquadrato il momento in cui il fratello ha incontrato il padre di Micol, scrivendo di ridere e piangere allo stesso tempo e mostrando di apprezzare questo momento importante per Edoardo.

Le risposte a Clizia Incorvaia

Dopo la strigliata di Clizia, sono arrivate ovviamente le repliche anche degli altri vipponi in casa, lì presenti per un confronto dal vivo. La sorella di Micol si è prima confrontata con Tavassi, che ha ribadito la genuinità del suo comportamento e la natura scherzosa del suo rapporto con Nicole Murgia, rimarcando anche di provare dei sentimenti veri per Micol. Dopo di ché, Clizia ha voluto parlare proprio con Nicole, la quale sulla stessa onda di Tavassi ha ribadito come il loro rapporto sia all’insegna dello scherzo e sottolineando come nei suoi comportamenti non ci sia assolutamente nulla di male, anzi lei si sente molto legata sia a Micol che a Tavassi e li ammira molto come coppia, tanto da stargli vicino anche quando le cose si sono fatte burrascose tra loro. Alla discussione poi si è unita anche Micol, entusiasta di vedere la sorella, ma non propriamente d’accordo con lei. La vippona ha ammesso che, se Clizia si è presa la briga di entrare in casa, dovrebbe farsi venire qualche dubbio, ma in realtà non ha visto malizia nel rapporto tra Tavassi e Nicole e anche ora, dopo l’arrivo della sorella e il suo avviso, non pensa di vedere Nicole con occhi diversi. Micol è apparsa abbastanza tranquilla sulla questione, non dandole, almeno all’apparenza, troppa importanza. Insomma, la visita di Clizia ieri sera al Gf Vip si è chiusa con un nulla di fatto, ma alla lunga potrebbe aver installato un tarlo nella mente della sorella. Sarà interessante capire come nei prossimi giorni Nicole e Tavassi continueranno a relazionarsi e quale sarà, in caso, la reazione di Micol.