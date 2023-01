Grande Fratello VIP chi è in nomination 9 gennaio: i nominati

Chi sono i vipponi nominati nella puntata di ieri sera 9 gennaio al Grande Fratello Vip: televoto tutto al femminile

Come di consueto, ieri sera Alfonso Signorini ha cominciato l’avvicinamento alle nomination della puntata del Gf Vip del 9 gennaio indicando gli immuni scelti dalla casa: le donne scelte sono Micol e Antonella, gli uomini Tavassi e Davide, che dopo non aver ottenuto l’immunità al televoto l’ha ottenuta grazie alla casa. Poi è stato il turno delle opinioniste: Sonia ha dato l’immunità ad Attilio nella speranza di ritrovarlo pimpante come nelle scorse settimane, Orietta ha scelto invece Luca Onestini, trovandolo simpatico e positivo nella casa. A loro si aggiunge Oriana che ha ottenuto l’immunità dal televoto. Dopo di ché è stato il turno delle nomination palesi, come sempre molto attesi. Ha cominciato Wilma, che ha nominato Nikita per mancanza di alternative, perché con lei chiacchiera meno che con gli altri. Poi è stato il turno di Dana, che ha nominato Giaele perché ha trovato in lei una persona senza carattere, che si fa manipolare da Oriana e altre. Piccata la replica di Giaele, che ha sostenuto che Dana sta rosicando per il bacio che ha dato ad Andrea nel gioco della bottiglia. Ha smentito prontamente Dana, sottolineando come Andrea sia un suo amico e credendo che Giaele si è avvicinata ad Andrea solo per darle fastidio. Nicole ha nominato Andrea, senza ulteriore bisogno di spiegazioni. Ha ricambiato immediatamente Maestrelli, che ha scelto di nominare Nicole. Alberto ha nominato Wilma, dicendosi colpito dalla reazione che ha avuto con Dana sulla questione del dormire senza maglia con Daniele. Sarah ha votato Nikita, perché in passato l’ha ferita e la sente molto distante, mentre la modella ha replicato che è lei a percepire la distanza di Sarah, avendo provato a più riprese di chiarirsi. Nikita ha ricambiato la nomination di Wilma votandola, avendo la sensazione di non starle simpatica, confermata dalla nomination di ieri sera. George ha votato Nicole perché non ha gradito il suo atteggiamento nei confronti di Tavassi, trovandolo forse anche lui troppo malizioso. Le nomination palesi sono andate avanti poi con Milena, che ha optato per Alberto, perché viene spesso in cucina ad aiutarla, ma dopo 10 minuti se ne va. Alberto ha preso molto bene la nomination, scherzandoci sopra. Daniele ha scelto Nicole, perché non capisce bene da che parte sta e per il suo atteggiamento che ha avuto con Andrea, nel dire “se parlo io” senza poi dire nulla, un atteggiamento che non gli piace perché se ha qualcosa da dire deve dirlo. La Murgia ha replicato che lei si riferisce solo a quello che è successo tra loro, ma non a come è Andrea, per cui non si sente di dover parlare a riguardo. Giaele ha nominato Nikita, sottolineando di non poter nominato Dana “la rosicona” perché già al televoto. L’influencer ha raccontato che si è allontanata con Nikita, forse perché si è avvicinata a Onestini. La Pelizon ha risposto che ha visto disinteresse da Giaele dopo quello che è successo con Luca e quindi è stata lei ad allontanarsi. Ha chiuso le nomination palesi Donnamaria, che ha nominato Wilma per la discussione con Dana che non gli è piaciuta.

La puntata di ieri sera del Gf Vip è proseguita poi con le nomination degli immuni in confessionale. Tavassi ha nominato Sarah, perché con lei non ha proprio dialogo. Antonella ha scelto Nicole, perché la trova una ragazza molto maliziosa, non solo con Tavassi ma anche con Donnamaria. Onestini ha nominato Nikita, definita “viperetta travestita da hippie”. È stato poi il turno di Oriana che ha scelto Nikita, perché ha fatto finta di non vedere quando Dana le ha buttato i vestiti in terra. Attilio ha, quindi, nominato Wilma anche lui per le sue parole contro Dana. Le nomination ieri sera al Gf Vip sono andate avanti con Davide, che ha scelto Nicole a causa dei suoi comportamenti verso il suo amico Andrea. Ultima nomination per Micol, che ha scelto di nominare George, perché nelle ultime settimane non ha parlato con lui.

GF Vip chi è in nomination

La puntata di ieri sera del Gf Vip non ha portato all’eliminazione di alcun vip, ma il televoto tra Oriana, Dana e Davide ha eletto come preferita del pubblico la venezuelana, che ha ottenuto l’immunità e ha mandato al televoto Dana, attaccandosi anche molto con lei al momento della decisione. Dana è stata, quindi, la prima nominata della serata, dopo di ché sono andate avanti le nomination, che come al solito hanno portato a molti confronti anche decisamente accesi, come quelli tra Dana e Giaele. In generale, il clima è stato teso per tutta la puntata, con tantissimi momenti di confronto, molti dei quali hanno riguardato proprio Dana, che anche senza essere stata mandata al televoto da Oriana con tutta probabilità sarebbe andata in nomination, considerando che diversi vipponi hanno sottolineato che l’avrebbero nominata. Alla modella si sono uniti ben altre due vippone: Nicole Murgia e Nikita Pelizon, che hanno ottenuto cinque voti a testa. Salva, per un pelo, Wilma, che si è fermata a quattro nomination. Molto lontani gli altri concorrenti, che al massimo hanno raccolto un solo voto. Il televoto aperto per la puntata di lunedì 16 gennaio porterà all’eliminazione per una delle vippone in nomination, che ripetiamo sono: Dana Saber, Nikita Pelizon e Nicole Murgia.