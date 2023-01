Chi è uscito dal Grande Fratello Vip ieri sera 9 gennaio

Ieri sera 9 gennaio è tornato il Gf Vip con una nuova puntata: una coppia fa faville, liti per gelosia e visite a sorpresa

I vipponi che erano in nomination nella puntata di ieri sera 9 gennaio del Gf Vip erano Dana, Oriana e Davide. Il televoto di ieri non portava all’eliminazione di un concorrente, ma il pubblico ha dovuto votare il vippone preferito e ha scelto Oriana, come avevano anche indicato i sondaggi prima della puntata. La venezuelana ha letteralmente trionfato nel televoto di ieri sera, ottenendo addirittura il 58% di preferenze del pubblico. Una percentuale altissima, con Oriana che ha stracciato Davide e Dana, che invece si sono fermati al 22% e al 20%. Dopo che ha ottenuto la palma di preferita, Oriana ha dovuto scegliere uno tra Davide e Dana da mandare al televoto e, com’era abbastanza prevedibile, la venezuelana ha scelto Dana, continuando nuovamente a litigare con lei in quest’occasione. Clima decisamente teso tra le due, che non si sono risparmiate attacchi nè al momento del televoto, né durante il resto della serata. Nessuna eliminazione, dunque, nella puntata di ieri sera lunedì 9 gennaio, ma un vippone saluterà la casa nella prossima puntata, in onda il 16 gennaio, e per la precisa sarà uno dei vipponi finiti in nomination: Dana Saber, Nikita Pelizon e Nicole Murgia. La puntata di ieri sera 9 gennaio del Gf Vip ha regalato molti momenti intensi, dall’ingresso di Clizia Incorvaia per un confronto con Tavassi e Nicole, al caso Dana, fino all’arrivo della madre di Oriana e alle solite liti in occasione delle nomination e non solo. Una puntata che però, come abbiamo detto, non ha mietuto vittime, a differenza di ciò che avverrà tra una settimana.

GF Vip cosa è successo ieri sera 9 gennaio

La serata di ieri sera 9 gennaio del Gf Vip è iniziata subito col botto. In apertura di puntata, Alfonso Signorini ha introdotto l’arrivo di Clizia Incorvaia e del padre di lei e Micol, Salvatore, con Clizia che ha intenzione di dire la sua sul flirt tra Nicole Murgia e Tavassi. Signorini ha poi presentato in collegamento Antonino, ancora fuori dal Gf Vip ma ormai dimesso dall’ospedale, quindi ha potuto introdurre il primo tema caldo della serata. In onda è andata una clip riguardante gli alti e bassi degli Incorvassi, dopo di ché ieri sera è stato il momento del confronto. I due si sono riservati delle parole al miele, ripetendo quanto sia forte il sentimento che provano. Micol è tornata sulla lite di Capodanno, sottolineando come in quel momento si sia sentita particolarmente scossa per via di alcune insicurezze sue, ma la situazione è sicuramente rientrata, con Edoardo e Micol che si sono chiariti. Signorini ha poi isolato ieri sera Tavassi e Nicole Murgia, con Edoardo che ha poi incontrato nel cortile Clizia. Insieme i due hanno visto una clip riguardante proprio Tavassi e la Murgia e alcuni gesti che Clizia ha considerato troppo intimi. Secondo la sorella di Micol, la Murgia mette malizia nei suoi comportamenti nei confronti di Tavassi e lei vuole capire i veri sentimenti del fratello di Guendalina. Clizia ha detto di non vedere più quella leggerezza e quella spensieratezza tra Tavassi e Micol e quindi ha deciso di intervenire per chiedere al vippone quali siano i suoi veri sentimenti. Edoardo ha ribadito di provare attrazione per Micol, poi Clizia ha chiesto di poter parlare anche con Nicole, ripetendole di aver visto malizia nei suoi comportamenti. La Murgia ha risposto di credere che se ci fosse stato qualcosa che avesse dato fastidio a Micol sarebbe stata lei a dire qualcosa e Nicole ha ribadito la natura scherzosa del suo rapporto con Tavassi. A questo punto è finalmente arrivata anche Micol, che ha raccontato di non aspettarsi l’intervento di Clizia e che lei stessa non ha pensato mai al rapporto tra Nicole e Tavassi. Sicuramente ha detto che se Clizia si è presa la briga di entrare nella casa per dire questa cosa dovrebbe provare qualche dubbio, ma ha comunque ammesso di non vedere Nicole con occhi diversi. Micol ha detto di non essersi infastidita per l’atteggiamento di Tavassi nei confronti di Nicole, poi imbeccata da Signorini ha detto di essere felice con Tavassi, ma di non sentire ancora le “farfalle” nello stomaco. La Murgia ha poi voluto chiudere la questione, ribadendo il suo affetto sia per Micol che per Tavassi. Dopo che Clizia ha salutato, ieri sera al Gf Vip è arrivato Salvatore Incorvaia, padre di Micol. L’uomo ha dato il suo assenso di Tavassi, lo ha definito simpaticissimo e poi ha incontrato Edoardo.

Dopo la fine di questo momento, nella puntata di ieri sera del Gf Vip, prima di andare avanti, Signorini ha chiesto ad Antonella un pensiero sulla Murgia, sottolineando di non fidarsi di lei e di non apprezzare i suoi comportamenti. Tra Nicole e Antonella è scoppiata una discussione, dopo di ché la puntata è andata avanti con un focus su un altro tema caldo: quello relativo a Dana. Gli ultimi giorni per la modella sono stati difficili, tra liti e scontri, con Dana che ha anche palesato la voglia di andare via. Ieri sera è quindi andata in onda una clip in cui sono stati mostrati i vari scontri di Dana nella casa. È scoppiata immediatamente una lite tra Oriana e Dana, che da tempo ormai si beccano pesantemente, e alla lite si è unita anche Giaele, che ha sottolineato come Dana abbia usato a più riprese termini decisamente non carini nei confronti delle altre persone, Oriana in primis. Tra le varie liti, quella su cui le vippone si sono soffermate maggiormente è il caso del piatto di pasta, con Dana che ha trovato un piatto di pasta in casa e lo ha mangiato senza chiedere di chi fosse. Signorini ha poi chiesto ad Antonella come faccia a essere amica di Dana che ha rivolto parole molto pesanti su Edoardo Donnamaria, fino a definirlo “cane”. Sulla questione è intervenuto lo stesso Edoardo, che ha sottolineato come il grande problema di Dana sia che ha cambi d’umore improvvisi e lei ha risposto che purtroppo ha passato momenti brutti nella casa che hanno tirato fuori i suoi lati peggiori. La discussione si è poi spostata su Onestini, con Sonia che si è scagliata pesantemente contro di lui, definendolo un “buffone”. Dopo questa parentesi di Onestini, Signorini ieri sera al Gf Vip ha riportato l’attenzione su Dana, chiamando un confronto con Wilma, con cui la nuova entrata si è scontrata duramente in settimana. La cantante ha rimproverato la modella di aver dormito nuda nel letto di Daniele e così le due si sono attaccate. Ieri sera 9 gennaio, quindi, durante la puntata del Gf Vip c’è stato il confronto tra le due. Wilma si è difesa sostenendo di non essere assolutamente gelosa di Daniele, ma di essersi infuriata con Dana solo perché è una donna all’antica e non ha trovato giusto che la modella si sia spogliata nel letto del vippone. Dana ha spiegato che nel letto non era nuda, ma aveva un maglione e i pantaloni e stava morendo di caldo col maglione. Allora lo ha tolto e quando ha capito che anche Daniele era sveglio gli ha chiesto una t-shirt. Ad ogni modo, anche se avesse dormito senza maglia, secondo Dana non ci sarebbe stato niente di male. Wilma ha continuato a difendere la sua posizione, trovando fuori luogo il dormire senza maglia con un’altra persona nel letto. Dana ha poi ammesso di avere paura di Wilma e anche di mezza casa, palesando la sua sofferenza all’interno del reality. Signorini ha poi chiamato anche Daniele, che ha scherzato sulla questione e ha gettato un velo di leggerezza sulla situazione che si stava sempre più surriscaldando.

Chiuso il capitolo Dana, la puntata di ieri sera del Gf Vip è andata avanti col caso che ha riguardato Andrea Maestrelli e Nicole Murgia, che prima dell’esperienza nella casa hanno avuto una storia finita in modo non troppo positivo. I due sono stati incalzati da Signorini a parlare dei loro trascorsi e Andrea ha raccontato che dopo la fine della storia con Nicole ha dovuto tutelarsi salvando screenshot e messaggi in caso di bisogno per ciò che è successo tra loro. In una discussione Andrea ha raccontato che a Nicole è scivolato un piatto durante un litigio e lui si è ferito ed è andato all’ospedale. Signorini ha poi mostrato la clip in cui Maestrelli, utilizzando il codice snap (con gli schiocchi di dita) ha raccontato a Tavassi che Nicole lo picchiava e lui è finito due volte all’ospedale e che lei lo ha tradito. Andrea ha sottolineato che non voleva che questa cosa uscisse e Nicole ha raccontato che la storia del piatto è vera, ma che la seconda volta che è finito all’ospedale non la sa. Riguardo le botte, la Murgia ha detto che al massimo le ha dato qualche spintone o uno schiaffo davanti a provocazioni e forti litigi, ma non intende rispondere o svelare ulteriori dettagli di ciò che è successo in passato. Andrea ha confermato che per “mi menava” intendeva sostanzialmente quello che ha detto Nicole, poi i due non hanno voluto approfondire e nemmeno Signorini ha voluto approfondire.

Chiuso anche il capitolo relativo ad Andrea e Nicole, nella puntata di ieri sera 9 gennaio al Gf Vip è arrivata una grande sorpresa per Oriana: l’arrivo di sua madre. Prima dell’incontro, però, Oriana ha visto una clip relativa a lei e poi si è parlato delle sue relazioni con gli uomini. Antonino ha rimarcato il suo pentimento per la storia con la venezuelana, mentre Daniele ha ammesso che non potrebbe mai avere una relazione con lei a causa del suo carattere. Onestini ha invece detto che come amica Oriana le piace, ma che non potrebbe avere una storia con lei. Dopo questo confronto, Oriana ha finalmente incontrato sua madre, emozionandosi moltissimo. La madre di Oriana ha quindi lasciato la scena e la puntata del Gf Vip di ieri sera 9 gennaio è andata avanti con il confronto tra Attilio e Sarah, che in settimana hanno discusso duramente. Sarah si è detta stufa di Attilio, si è sentita dire di non essere né carne né pesce da una persona che ha sempre supportato e non vuole più accettare le sue parole che la sminuiscono. Dopo questo confronto, nella puntata del Gf Vip di ieri sera è cominciata la girandola delle nomination, che però Signorini ha dovuto inframezzare con un annuncio del Grande Fratello, che ha rimproverato i concorrenti per alcuni comportamenti errati, come non indossare microfoni, parlare in codice o in un’altra lingua e dire troppe parolacce. Il programma ha voluto sottolineare come, se i vipponi dovessero infrangere nuovamente le regole, verranno prese delle conseguenze. Dopo questa tirata di orecchie sono andate avanti le nomination, che hanno mandato al televoto: Dana, Nikita e Nicole. Una di loro dovrà abbandonare la casa del Gf Vip nella prossima puntata prevista per lunedì 16 gennaio.