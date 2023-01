Gf Vip Daniele e Oriana è successo sotto le coperte VIDEO

Oriana e Daniele sotto le coperte: cos’è successo dopo la puntata del Grande Fratello VIP del 9 gennaio

Cosa sta accadendo tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, a letto insieme dopo la puntata del Grande Fratello VIP di lunedì 9 gennaio. In puntata il rapporto sembrava tutt’altro, con lui che di fatto l’aveva rifiutata. Si era limitato a definirla carina, ma null’altro. Di certo non una ragazza con la quale avere una storia d’amore. Le parole in puntata hanno però lasciato spazio a tutt’altro comportamento. I due si sono lasciati andare a una lunga chiacchierata nel corso della notte. La chimica era palese e, dopo un po’ di battute e risate, eccoli finire a letto. Le immagini hanno esaltato i fan su Twitter, che in breve hanno iniziato a condividere una clip che sta incuriosendo molti. La domanda che tutti si pongono è: cos’è successo sotto le coperte tra Daniele e Oriana al GF VIP. Le coperte coprono totalmente i loro corpi, teste comprese, quindi non resta altro che dare un senso a quei movimenti che è possibile vedere, ma soprattutto immaginare certi rumori a cosa possano corrispondere. La risposta sembra chiara a tutti: Daniele e Oriana si sono baciati. Non un singolo bacetto, tutt’altro. Non un bacio a stampo come quello raccontato da Alessandro a Uomini e Donne, nella puntata animatissima che l’ha visto contro Paola. I due vipponi hanno “limonato”. Dopo la diretta, Daniele è rimasto a lungo abbracciato con Oriana, spiegandole ciò che intendeva dire in puntata. Le ha detto di sapere come lei sia una bella persona, dentro. Vorrebbe però che si mostrasse per ciò che è in realtà, senza costruzioni. Parole che hanno fatto breccia e Oriana Marzoli sembra pronta a lasciarsi nuovamente andare, dopo la cocente delusione con Antonino Spinalbese, che ora detesta profondamente. Una notte che segna la svolta nel loro rapporto. Svegli fino alle 5.30, per poi essere richiamati anche da Giaele. Per questo hanno poi deciso di “nascondersi” sotto le coperte, dove carezze, risate e, pare, baci, sono proseguiti.

Daniele contro Oriana ieri sera 9 gennaio

Sembra davvero surreale quanto accaduto nella notte tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro al GF VIP, considerando le parole di lui in puntata. Tutto sembra però dare ragione a Edoardo Donnamaria, che conosce il passato sentimentale del giovane vippone. Facciamo però un passo indietro. Nel corso della diretta, Daniele ha sottolineato come la bellezza di Oriana non gli basti, di certo non per dare il via a una storia d’amore. Per quel passo serve altro, ben altro. Serve avere una sintonia e offrire argomenti differenti da un fisico tonico e provocante. In seguito, da soli nel cuore della notte, i due si sono confrontati in merito e di fatto lui le ha chiesto di mostrare altro di sé. Ma cosa ha detto Edoardo Donnamaria a Oriana? In veranda i due si sono confrontati proprio sul tema Daniele. Il giovane ha sottolineato come abbia sofferto molto in passato. Ha quindi preferito restare un po’ sulle sue per paura di soffrire. Se lei si fosse mostrata interessata fin da subito, in maniera chiara, le cose sarebbero forse andate diversamente: “A lui piacevi”. C’è dunque ampio margine per questa storia, pare, ma Oriana dovrà essere brava a rassicurare Daniele, se vorrà realmente iniziare una relazione, senza limitarsi a un flirt televisivo.