Guenda Goria Malattia: cos’è l’endometriosi

Qual è la malattia di Guenda Goria: perché è stata operata d’urgenza due volte a causa dell’endometriosi. Questa estate ha rischiato la vita

Guenda Goria ha una malattia l’endometriosi con le sue complicanze, è stata in ospedale due volte e questa estate ha rischiato davvero grosso dopo un ricovero d’urgenza post gravidanza. Guendalina è un’attrice romana di 34 anni, nata il 4 dicembre 1988 da due celebri genitori: Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria. Un vero talento, in grado di parlare quattro lingue ed esperta pianista. Ha infatti studiato per 10 anni presso il Conservatorio Verdi di Milano. Nella stessa città si è poi diplomata presso la The Actor’s Academy. Parla fluentemente quattro lingue, inglese, francese, portoghese e spagnolo, ed è laureata in Filosofia ed Estetica. Nel corso della sua carriera ha preso parte a svariati programmi, da I Raccomandati a L’Isola dei Famosi, fino al Grande Fratello VIP 2020, che l’ha vista entrare al fianco di sua madre Maria Teresa Ruta. Ha inoltre recitato ne Il racconto dei racconti di Matteo Garrone.

Il fidanzato di Guenda Goria è Mirko Gancitano, più piccolo di lei di tre anni. Nato a Mazara del Vallo, si è trasferito come lei a Milano per motivi di studio, frequentando la IULM Televisione e Cross Media. Il loro primo incontro non è avvenuto in Italia, bensì all’estero. Colpo di fulmine a Sharm el Sheik ad aprile del 2021. Hanno rapidamente capito d’essere fatti l’uno per l’altra e non si sono più lasciati. Hanno una gran voglia di costruire il proprio futuro insieme e Mirko pensa già al matrimonio con la sua Guenda. Le ha addirittura fatto la proposta, evitando grandi gesti. Qualcosa di intimo e privato, inginocchiandosi dinanzi a lei dopo una giornata trascorsa insieme. La malattia di Guenda Goria potrebbe però complicare non poco il loro sogno d’amore, ma soprattutto rendere il futuro di lei meno sereno di quanto meriterebbe.

Guenda Goria e l’endometriosi

La malattia di Guenda Goria è l’endometriosi, un male di cui soffrono circa 3 milioni di donne in Italia, secondo le ultime stime, e 150 milioni al mondo. Ottenere cifre vicine alla realtà è però alquanto complesso, dal momento che vi è un enorme ritardo nella diagnosi di questa patologia, pari a circa 10 anni. Ci si ritrova così a dover gestire dolori pelvici, mal di testa ricorrenti, disturbi dell’umore e ciclo mestruale eccessivamente abbondante, senza avere la minima idea che tutto ciò sia connesso. Vi sono però differenti livelli e la malattia di Guenda Goria le consente di fronteggiare un intervento. In un post Instagram ha raccontato a settembre 2021 la propria esperienza, per poi scendere nei dettagli in un’intervista a Vanity Fair. La figlia di Maria Teresa Ruta ha spiegato d’aver scoperto molto tardi di soffrire di endometriosi, dopo aver percepito costanti dolori invalidanti nel corso del ciclo. Guenda Goria ha inoltre sottolineato come anche i rapporti intimi fossero diventati qualcosa dal quale distaccarsi, considerando il forte dolore percepito.

L’attrice ha iniziato così a informarsi, scoprendo di cosa esattamente soffrisse. Si è rivolta a uno specialista presso l’Ospedale San Raffaele di Milano, riuscendo a essere finalmente compresa. Lui le ha suggerito l’operazione, perché la sua situazione doveva essere fermata con un intervento. Questo però non rappresenta la fine. Dalla malattia di Guenda Goria non si guarisce. Non vi è cura per l’endometriosi, ma è importante fare corretta informazione in merito. Ecco perché l’attrice continua a parlarne. È attualmente in costante terapia, ritrovandosi in una menopausa forzata. Una malattia che può portare all’infertilità. Avere un figlio è quasi impossibile, ha raccontato. Nonostante tutto, però, lei guarda al lato positivo: “Si deve imparare a conviverci. Mi ha insegnato a godermi i momenti belli della vita”. Guenda Goria nel 2021 ha subito un primo intervento, nel 2022 è stata ricoverata d’urgenza per una gravidanza extrauterina. La rottura di una tuba l’ha costretta a tornare sotto i ferri. I medici hanno dovuto rimuovere una tuba, ha svelato sui social. Ha rassicurato i fan sulle proprie condizioni fisiche e mentali, mostrandosi poi tra le braccia del suo compagno, con il quale continua a sognare un figlio.