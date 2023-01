Ida e Alessandro oggi: Natale da separati e spunta la rivelazione

Ida e Alessandro oggi stanno ancora insieme dopo il Natale separati. Il regalo costoso e il sogno gravidanza dopo una splendida vacanza a Madrid

Ida e Alessandro oggi stanno affrontando i dubbi social sul loro Natale non trascorso insieme. Li abbiamo visti andare a cena con Armando Incarnato, trascorrere giorni speciali in Costiera con il cavaliere pronto a trasferirsi a Brescia. I due sono usciti insieme dallo studio di Uomini e Donne più forti che mai, sorprendendo un po’ tutti, soprattutto Tina Cipollari e Riccardo Guarnieri. Il suo ex ha più volte tentato di farla tornare da lui, fallendo. Chiariamo subito le voci incontrollate sulla coppia: oggi la Platano ha ritrovato ufficialmente il sorriso, scacciando del tutto le voci su una repentina crisi di coppia dopo il programma di Maria De Filippi. Ida e Alessandro stanno ancora insieme, sono più felici che mai e il passato è ormai solo un lontano ricordo. Sono stati però costretti a trascorrere il Natale separati, con lui che è rimasto a Salerno e lei a Brescia per motivi personali. Festività in famiglia, quindi, ma ciò non ha creato alcuna crepa tra loro: d’altronde l’ex cavaliere salernitana, pur lontano, ha voluto sorprendere la sua fidanzata con un costosissimo regalo. Ida ha deciso pubblicare il momento in cui ha scartato il pacchetto natalizio con un video su Instagram dove si è scoperto che Alessandro le ha regalato un viaggio di coppia a Miami, la prima esperienza lontano dall’Italia per gli ex protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne. Ida ha mostrato ai fan i biglietti aerei, sostenendo come il suo Ale, come lo chiama, sia un pazzo. Non poteva mancare una dedica scritta, ovviamente, nel quale si legge: “I viaggi li vivi tre volte, quando li sogni, li vivi e li ricordi. Io oggi li voglio sognare, vivere e ricordare con te”.

Ida e Alessandro: la rivelazione del cavaliere

Alessandro Vicinanza ha le idee molto chiare e non chiede nient’altro che trascorrere tutto il proprio tempo con Ida. Intervistato dal magazine di Uomini e Donne, ha infatti sottolineato come non chieda nulla a Babbo Natale, ha però fatto sognare i fan della coppia, rivelando come il suo grande sogno sia in realtà quello di ricevere un regalo dalla cicogna. In passato aveva già ipotizzato una vacanza al caldo con Ida, cosa che ha poi concretizzato, ipotizzando d’avere con loro anche Samuele, figlio che Ida Platano ha avuto da una precedente relazione. Per quanto riguarda Capodanno invece la coppia ha vissuto insieme i festeggiamenti per l’inizio del nuovo anno in compagnia di una persona davvero speciale. Con Ida e Alessandro infatti c’era anche Gemma Galgani grande amica dell’ex di Riccardo Guarnieri. Tutti e tre hanno scelto Torino, città natale dell’ex storica fidanzata di George, come si è visto dai social dove non sono mancate stories e foto per raccontare il loro primo Capodanno insieme. C’è da dire che Ida e Alessandro avevano festeggiato in anticipo il Natale con uno splendido viaggio a Madrid dove hanno potuto vedere le famose luci natalizie che rendono davvero magica la capitale spagnola. Il prossimo step che attendono i followers della coppia è il trasferimento di Alessandro Vicinanza a Brescia che fu causa dei primi litigi durante la conoscenza di Ida lo scorso anno quando erano ancora a Uomini e Donne e che li ha fatti allontanare per poi ritrovarsi e uscire dallo studio insieme.