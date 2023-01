Chi è Giuseppe Drommi marito di Patrizia de Blanck e padre della figlia della contessa Giada: una storia legata alla cronaca

Tra gli amori della contessa Patrizia De Blanck un posto speciale è senza dubbio occupato da Giuseppe Drommi, il padre di sua figlia Giada. La biografia dell’ex marito di Patrizia De Blanck è avara di notizie, ma il nome di Giuseppe Drommi è legato a filo stretto con la cronaca, ma non solo quella rosa con il matrimonio con la contessa, ma anche quella nera per il destino della sua prima moglie. Prima procediamo per gradi. Patrizia De Blanck e Giuseppe Drommi si sono sposati nel 1971 e dopo dieci anni di nozze hanno avuto la loro figlia Giada, nata il 18 febbraio 1981. Anche Giuseppe pare che fosse di nobili origini, era un ingegnere ed è stato anche attivo in ambito istituzionale, ricoprendo il ruolo di console a Panama. La vita di Giuseppe Drommi è terminata anzitempo: il marito di Patrizia De Blanck è venuto a mancare nel 1999 a causa di un grave tumore. L’uomo è sempre stato molto riservato e della sua vita non si è mai saputo molto, tanto che nemmeno è nota l’età che aveva Giuseppe Drommi quando è morto.

Come detto, il nome di Giuseppe Drommi è legato a quello di Anna Fallarino, la sua prima moglie, da cui l’ingegnere si è poi separato per risposarsi con Patrizia De Blanck. L’ex moglie di Drommi è divenuta tristemente nota come vittima del delitto Casati Stampa, l’omicidio avvenuto a Roma il 20 agosto 1970 che ha visto il marchese Camillo II Casati Stampa uccidere sua moglie, proprio Anna Fallarino, e il suo giovane amante Massimo Minorenti, prima di togliersi lui stesso la vita. Questo fatto di cronaca ebbe, all’epoca, una risonanza enorme, sia perché i protagonisti erano molto noti, sia per alcuni retroscena venuti fuori. Camillo e Anna, infatti, si erano conosciuti quando la donna era ancora sposata con Giuseppe e così è arrivata la separazione e il nuovo matrimonio nel 1959. Inoltre, pare che il rapporto tra la Fallarino e il suo amante fosse patrocinato proprio dal marchese, che favoriva questo tipo di dinamiche per il suo gusto personale. Quando avvenne il delitto nel 1970, la vicenda ebbe un’eco incredibile e chiaramente portò alla luce anche il nome dell’ex marito di Anna Fallarino, Giuseppe Drommi, che però di lì a poco avrebbe suggellato il suo amore con Patrizia De Blanck.

Patrizia de Blanck gli amori della contessa

Se di Giuseppe Drommi non si hanno moltissime notizie, la situazione è completamente opposta per Patrizia De Blanck, un personaggio televisivo molto noto, protagonista soprattutto negli ultimi anni di parecchi programmi e reality show. Oggi, Patrizia De Blanck ha 81 anni e alle spalle ha avuto molti momenti che l’hanno vista al centro del gossip. Della storia con Giuseppe Drommi abbiamo parlato, ma il padre di Giada è stato il secondo marito della contessa. Il primo è stato il barone inglese Anthony Leigh Milner, con cui però la storia d’amore è durata molto poco. Patrizia ha sposato il baronetto da giovanissima, quando aveva appena venti anni, nel 1960, ma le nozze sono finite quando la contessa ha scoperto il marito a letto col suo migliore amico. Dopo la fine traumatica del primo matrimonio, Patrizia ha sposato, come detto Giuseppe Drommi, venuto a mancare nel 1999. Non ci sono state, poi, altre storie ufficiali, ma moltissimi gossip si sono rincorsi e hanno accostato Patrizia De Blanck a personalità come Alberto Sordi e Franco Califano, ma anche Walter Chiari, Warren Beatty e Raul Gardini, Tutti flirt che non hanno trovato mai riscontro, ma che dimostrano quanto la vita di Patrizia De Blanck sia sempre stata sotto l’occhio vigile del gossip.