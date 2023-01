Che Dio Ci Aiuti 7 anticipazioni seconda puntata: la crisi di Azzurra

Seconda puntata di Che Dio Ci Aiuti 7 anticipazioni: Suor Angela è nei guai e Azzurra entra in profonda crisi, scontrandosi con Suor Teresa

La seconda puntata di Che Dio Ci Aiuti 7 va in onda giovedì 19 gennaio, in prima serata su Rai 1. Le anticipazioni dei nuovi episodi, dal titolo Restare o partire? e Progetti, sono molto interessanti, dal momento che questa stagione ha subito introdotto svariati personaggi sconosciuti, con storie da scoprire. Ciò che tutti vogliono sapere dalle anticipazioni della seconda puntata di Che Dio Ci Aiuti 7 è se Suor Angela ci sarà. È questa la puntata dell’addio di Elena Sofia Ricci? Diciamo che si inizia a lavorare in quella direzione, purtroppo per i fan. Nel primo episodio vediamo Suor Angela ricevere una visita dal Vescovo, il quale mette in dubbio la qualità del suo lavoro in convento. Un momento decisamente difficile per lei, che prova a distrarsi occupandosi delle ragazze che vivono con lei, a partire da Ludovica. Vorrebbe che quest’ultima si sciogliesse un po’, integrandosi col gruppo, mentre aiuta Cate ad affrontare la sfida dell’insegnamento ai bambini del coro. In convento è arrivata poi Sara, che ha trovato il piccolo Elia e sia Suor Angela che Emiliano sono molto preoccupati, pensando si sia cacciata nei guai. Decidono così di pedinarla, mentre Suor Teresa scopre un segreto su sua sorella, che la spingerà a restare ad Assisi per più tempo. Nel secondo episodio, infine, vedremo Azzurra totalmente in crisi, intenzionata più che mai a scagionare Suor Angela dopo quanto accaduto. Suor Teresa, invece, ha una missione ben chiara in mente, ovvero rispettare il volere di sua sorella, così da poter “scappare” nuovamente alla sua vita a Parigi. Le nuove arrivate Ludovica e Cate sono alle prese con altri problemi, decisamente, personali. La prima si sente in colpa per come ha trattato Ettore, mentre la seconda è in crisi sulla strada da seguire nella vita, dopo l’audizione al conservatorio fallita.

Che Dio ci Aiuti 7 riassunto prima puntata

La prima puntata di Che Dio Ci Aiuti 7 ha mandato in onda due episodi giovedì 12 gennaio, Giudizi universali e Sensi di colpa, presentando i nuovi personaggi della fiction Rai con Francesca Chillemi ed Elena Sofia Ricci. Suor Angela si è ritrovata a dover gestire da sola il convento, dal momento che Suor Costanza non c’è più. Una responsabilità enorme, che di fatto trasforma il personaggio di Elena Sofia Ricci, che abbandona la fiction Che Dio Ci Aiuti. Questa è per lei l’ultima stagione, come annunciato da tempo, lasciando il posto da protagonista ad Azzurra. Tornando alla puntata, la suora diventa di colpo una “precisina” che rende la vita degli altri un inferno, al punto che l’amata Azzurra fa di tutto per farla tornare in sé. Emiliano è alle prese con l’organizzazione del suo matrimonio ma, al tempo stesso, deve fare i conti con una paziente, Luisa, che ha un figlio di 6 anni, Elia. Una storia commovente, che in qualche modo porta in convento Suor Teresa, quasi da subito in contrasto con Azzurra. Spazio ad altri nuovi personaggi, come Ludovica e Cate, entrambe a caccia della propria strada nella vita, che per una è un lavoro da avvocato e per l’altra il canto. Le loro storie sono però più complesse di quello che potrebbe sembrare, come si inizia a intravedere nel secondo episodio di Che Dio Ci Aiuti 7, con Suor Angela che si sente in colpa per aver lasciato Luisa ed Elia insieme un’ultima notte. Il bambino viene però questo trasportato in convento, almeno momentaneamente, e al suo fianco c’è Sara, ovvero la ragazza che lo ha trovato. Azzura è triste perché vorrebbe trovare il modo di alleviare il senso di colpa di Suor Angela e, al tempo stesso, inizia a sospettare della nuova arrivata Suor Teresa. Emiliano, invece, dopo aver visto crollare la propria vita sentimentale, decide di cambiare tutto, dicendo addio al bravo ragazzo che è sempre stato.