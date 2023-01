Che Dio ci Aiuti 7 Emma Valenti chi è Ludovica la ricca

Emma Valenti è uno dei nuovi personaggi di Che Dio ci Aiuti 7: chi è l’attrice che interpreta Ludovica la ricca, nota ai fan di Rai 1

Emma Valenti è uno dei nuovi volti che saranno protagonisti delle puntate di Che Dio ci Aiuti 7 e interpreterà il ruolo di Ludovica la ricca. Nata a Torino nel 1997, Emma si è avvicinata sin da giovane al mondo del cinema, decidendo d’inseguire la sua passione trasferendosi a Roma, dove dal 2020 frequenta il Centro sperimentale di Cinematografia nella Capitale. Prima di questa avventura formativa, la nuova protagonista di Che Dio ci Aiuti 7 ha preso parte a diversi progetti, tra cui gli spot dell’acqua San Benedetto o quello The Fork Mediaset e in una manciata di cortometraggi. Il pubblico di Rai 1 non stenterà a riconoscere la bella Ludovica in Che Dio ci Aiuti 7, perché Emma Valenti è stata, di recente, protagonista di un’altra amatissima serie di Rai 1. L’attrice torinese ha infatti vestito in Don Matteo i panni di Valentina Anceschi, figlia dell’amato Flavio Anceschi, per anni capitano di Don Matteo e interpretato da un volto storico della fiction come quello di Flavio Insinna. Emma Valenti ha esordito in Don Matteo nella tredicesima stagione e ora torna in una serie che è collegata a quella che ha visto per anni protagonista Terence Hill, visto che Che Dio ci Aiuti è, di fatto, uno spin-off di Don Matteo. Sul profilo Instagram di Emma Valenti, che vanta un seguito di quasi 30.000 followers, possiamo farci un’idea della vita della nuova protagonista di Che Dio ci Aiuti 7 nei panni di Ludovica. L’attrice è fidanzata, dal 2017, insieme a Pietro Beruatto, calciatore classe 1998 che gioca ora al Pisa, ma è cresciuto nelle giovanili della Juventus e con tutta probabilità proprio a Torino ha conosciuto l’attrice. Per il resto, possiamo notare che Emma Valenti è un’appassionata di musica e tra le sue skill c’è anche il ballo, attività che la Ludovica di Che Dio ci Aiuti ha praticato per anni, specializzandosi nella danza classica.

Che Dio ci Aiuti 7 il segreto di Ludovica

Tra le nuove aggiunte di Che Dio ci Aiuti 7 troviamo, quindi, Ludovica Perini, il personaggio che interpreta Emma Valenti. Ludovica è una giovane ragazza elegante e sofisticata, si è appena laureata alla Bocconi di Milano e si è spostata ad Assisi per svolgere il suo praticantato da avvocata, trovando una stanza libera proprio al Convento. Il carattere vivace di Ludovica, però, verrà immediatamente fuori e attirerà l’attenzione di Azzurra, che presto si convince che la ragazza nasconde un segreto. Un’intuizione giusta, perché come presto vedremo Ludovica sembra essersi lasciata alle spalle un bel caos, legato niente meno che a sua madre Flavia. Il segreto di Ludovica in Che Dio ci Aiuti 7, quindi, riguarda proprio sua madre Flavia, una famosa avvocata che ha cresciuto Ludovica a sua immagine e somiglianza, instaurando con lei un rapporto molto profondo e stretto. Ludovica e Flavia sono state a lungo da sole, il padre della ragazza le ha abbandonate quando Ludo era piccola e così la nuova protagonista di Che Dio ci Aiuti si è legata ancora più a sua madre. Da queste premesse, possiamo capire quanto è stato pesante per Ludovica vedere sua madre arrestata per frode fiscale. Questo è il grande segreto di Ludovica, che però ha la convinzione che sua madre sia innocente. Così, accanto al praticantato, il personaggio interpretato da Emma Valenti si batte anche per scoprire la verità su sua madre e per dimostrare la sua innocenza.