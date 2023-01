Che Dio Ci Aiuti 7 Filippo de Carli chi è Ettore il barista

Chi è Filippo De Carli, attore che interpreta il ruolo di Ettore il barista nelle nuove puntate di Che Dio ci Aiuti 7: un volto di molte fiction

La settima stagione di Che Dio ci Aiuti accoglie Filippo De Carli nel ruolo del bell’Ettore il barista. Volto noto di diverse fiction, Filippo è nato a Trento nel 1997 e vive a Roma. Della sua formazione attoriale sappiamo che dal 2018 al 2020 il nuovo protagonista di Che Dio ci Aiuti 7 ha frequentato il Laboratorio di Arti sceniche diretto da Massimiliano Bruno, uno dei grandi nomi del cinema italiano del momento. La scuola si trova a Roma e quindi, proprio nella Capitale, l’attore trentino ha mosso i passi più significativi della sua carriera. L’esordio al cinema risale al 2015, quando Ettore il barista di Che Dio ci Aiuti 7 aveva appena 18 anni. Negli anni successivi è arrivata anche la prima volta in televisione, nella serie Rocco Schiavone, poi col tempo Filippo De Carli è diventato un volto molto noto delle fiction e delle serie tv, con i ruoli in Tutto può succedere e Cuori coraggiosi e l’avventura in Un passo dal cielo 6. L’attore di Che Dio ci Aiuti 7 ha avuto la possibilità anche di lavorare con un gigante come Ridley Scott nel suo kolossal House of Gucci e con Netflix nella serie Guida astrologica per cuori infranti. Questo 2023 è iniziato alla grande per Filippo De Carli, protagonista nella serie di Sky Call Me Agent e in Che Dio ci Aiuti 7, dove veste i panni di Ettore. Filippo De Carli si è cimentato anche a teatro, dove è stato protagonista di diversi spettacolo mentre completava le sue esperienze al cinema e a teatro. Dal profilo Instagram dell’attore possiamo fare qualche incursione nella sfera personale dell’attore, apprendendo ad esempio che il nuovo protagonista di Che Dio ci Aiuti 7 è un grande amante degli animali e ha una sorella, con cui si cimenta anche in esibizioni musicali. Nessun segno, invece, di una dolce metà, per cui non sappiamo se sia fidanzato o single.

Che Dio ci Aiuti 7 il segreto di Ettore

Ritroviamo, dunque, dopo le diverse esperienze in altre fiction come Un passo dal cielo, su Rai 1 Filippo De Carli, pronto a vestire i panni di Ettore il barista nella fiction nata da una costola di Don Matteo. Come gran parte dei protagonisti della serie, anche Ettore nasconde molto più di ciò che sembra e nel corso delle puntate faremo diverse scoperte su di lui. Bello e conteso da tutte le ragazze del convento, Ettore mette però gli occhi sulla bella Ludovica, un’altra delle nuove arrivate, una giovane aspirante avvocata giunta ad Assisi per sostenere il suo praticantato dopo la laurea a Milano e residente in Convento dove ha trovato una stanza libera. Se non volete incorrere in spoiler, terminate qui la lettura dell’articolo. Nonostante il fascino di Ettore, Ludovica inizialmente preferisce evitare il barista per concentrarsi su quello che è invece il suo segreto: un’indagine che sta portando avanti per scagionare sua madre, arrestata per frode fiscale. Tuttavia, Ettore non si arrende e Ludovica piano piano cede al fascino del nuovo arrivato, ma quando tutto sembra andare per il verso giusto, qualcosa non va per il verso giusto. Quando Ludovica svela a Ettore dei dettagli del suo passato, lui cambia completamente idea su di lei e decide di allontanarla per sempre. Ma come mai il personaggio interpretato da Filippo De Carli ha avuto questa reazione? Anche Ettore ha degli scheletri nell’armadio che prima o poi, nel corso di Che Dio ci Aiuti 7, verranno fuori.