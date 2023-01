Jeff Beck chi era: causa morte chitarrista morto oggi

Chi era Jeff Beck leggenda del rock. Sposato due volte, una malattia aveva colpito il chitarrista morto oggi

Jeff Beck è morto a 78 anni, lasciando un enorme vuoto nel mondo della musica. Un talento assoluto, come dimostrano i ben otto Grammy Awards vinti in carriera. Una stella del rock, di diritto nell’Olimpo dei più grandi, lì in compagnia di Jimmy Page, Jimi Hendrix, Slash, Eric Clapton e non solo. Il suo contributo è stato epocale per la musica blues, rock, metal e fusion: il leggendario chitarrista morto oggi ha per la prima volta preso in mano una chitarra quando aveva soltanto 10 anni. Era una acustica e da allora non si è più allontanato dallo strumento, provandolo in tutte le sue forme. Sembra impensabile che uno come Jeff Beck possa aver fatto gavetta, ma questa è la realtà, infatti negli anni ’60 ha lavorato come turnista per svariate band rock. La svolta arrivò nel 1965, con l’ingaggio per gli Yarbirds. Al tempo si ritrovò a sostituire un genio come Eric Clapton, passato ai Bluesbreakerrs: il suo ingresso fece esplodere la band, divertendosi a volte anche a suonare il violino. Si allontanò per motivi di salute dopo poco più di un anno, formando il Jeff Beck Group, al fianco di Rod Stewart, Ron Wood, Nicky Hopkins e Mick Waller, gettandosi le basi del metal. Negli ultimi anni Jeff Beck era riuscito a raggiungere anche le generazioni più giovani, sperimentando con l’album 18, ricco di cover splendide. Un disco che vede il famoso chitarrista morto oggi, Jeff Beck, e Johnny Depp fianco a fianco. Un disco che i due hanno avuto modo di presentare live sul palco, ottenendo un successo di pubblico enorme. Ad annunciare la morte del chitarrista è stato il suo entourage, svelando come la leggenda del rock sia morta martedì 10 gennaio. Considerando un’età non così avanzata, in molti sul web si sono chiesti quale fosse la malattia causa della morte di Jeff Beck: è stata una meningite batterica, che aveva contratto improvvisamente.

Jeff Beck vita privata

Jeff Beck era sposato, anzi lo è stato due volte a dire il vero. Ha scelto come moglie Patricia Brown nel 1963 e i due sono rimasti insieme fino al 1967. Non hanno però mai avuto figli. Di lui si è parlato molto in termini di gossip: tante le storie passionali per il chitarrista morto oggi, da Wendy Moore a Heather Daltrey, fino a Celia Hammond. Dopo il divorzio, non ha più pensato al matrimonio per ben 30 anni. Tutto è cambiato, poi, nel 2005, quando ha sposato Sandra Cash. Lei è stata il suo grande amore e sono rimasti insieme fino alla morte di Jeff Beck all’età di 78 anni. I due avevano 20 anni di differenza, conosciutisi nel 2004, quando lui ne aveva 60 e lei 40. Anche in questo caso, va detto, l’artista ha scelto di non avere figli. La morte di Jeff Beck ha sconvolto la sua famiglia che chiede rispetto per la propria privacy, intanto dalle leggende del mondo della musica sono giunti messaggi commoventi: Jimmy Page lo ha definito il guerriero a sei corde; Mick Jagger ha sottolineato come si sia spento uno dei chitarristi più grandi al mondo, ma soprattutto un uomo meraviglioso. Infine Ozzy Osbourne si è invece limitato a ringraziarlo per l’onore d’averlo conosciuto, accettando di suonare insieme.