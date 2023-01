La Porta Rossa 3 anticipazioni seconda puntata: Cagliostro tradito

Le anticipazioni de La Porta Rossa 3 seconda puntata in onda su Rai 2 mercoledì 18 gennaio in prima serata. Vanessa tradirà Cagliostro

Mercoledì 18 gennaio andrà in onda la seconda puntata de La Porta Rossa 3 con Lino Guanciale. Altri due episodi, visibili anche in streaming su RaiPlay. Stando alle anticipazioni della seconda puntata della fiction con Lino Guanciale vedranno il commissario Cagliostro in grande crisi, si è ritrovato nuovamente al fianco di Vanessa che aveva giurato di non voler più vedere, dopo che con i suoi poteri lo ha incastrato nel mondo dei vivi, impedendogli di superare la Porta Rossa per l’Aldilà. Il Commissario ha inoltre avuto una nuova visione devastante che teme possa realizzarsi, soprattutto a causa della sua presenza e non sa se confessarlo o meno alla giovane. Stando alle anticipazioni della seconda puntata della Porta Rossa 3 del 18 gennaio pare decida di evitarle nuove preoccupazioni, tacendo. Intanto Paoletto e Anna sono di nuovo fianco a fianco per queste indagini complesse e misteriose, hanno effettuato degli arresti e uno dei ragazzi in Questura inizia a parlare, confessando qualcosa di molto importante.

Il sospettato ammette d’essere stato arruolato tra le fila dei blackbloc, così da trasformare la protesta ambientalista nel caos terrificante che tutti hanno visto. L’obiettivo del ragazzo era quello di generare il panico durante il blackout. Anna continua a indagare a fondo sul Centro Studi, intenzionata a vederci chiaro sul comportamento del tutto ambiguo del professor Braida. Le anticipazioni più succosa della seconda puntata de La Porta Rossa 3 sono su Vanessa che si ritrova invece a dover prendere una decisione molto difficile. La medium ha infatti scelto di far parte di una nuova comunità nel corso dei tre anni passati. Per difenderla, quindi, decide di tradire Cagliostro e sfruttare i suoi poteri contro di lui.

La Porta Rossa 3 riassunto prima puntata

Mercoledì 11 gennaio è andata in onda la prima puntata de La Porta Rossa 3, che ha trasmesso due episodi in un unico riassunto. Nel primo appuntamento della fiction con Lino Guanciale abbiamo visto una Trieste nel panico. La protesta ambientalista nei pressi della centrale elettrica ha scatenato il caos. In seguito l’intera città è stata travolta da un totale blackout, sfruttato da qualcuno che mettere in scena un incidente stradale solo in apparenza casuale. Il commissario Cagliostro assiste alla scena e in seguito inizia ad avere dei dubbi su quanto visto. Sia lui che Anna pensano si tratti di omicidio.

Lei è costretta a restare in città, rinviando il suo trasferimento a Siena. Diventata giudice, sogna una nuova vita con sua figlia, lontana dalla presenza del defunto marito Lino Guanciale. Con il riassunto della prima puntata de La Porta Rossa 3 arriviamo a Vanessa che ha invece appena concluso gli studi di Parapsicologia ma si ritrova coinvolta in una comunità molto losca, forse coinvolta in qualcosa di pericoloso, sul quale sia Anna che Cagliostro intendono indagare. Nel secondo episodio de La Porta Rossa 3 abbiamo visto Cagliostro accettare il fatto di dover tornare nella vita di Vanessa. Non voleva saperne più nulla, dopo che lei lo ha incastrato nel mondo dei vivi con i suoi poteri. Ha però avuto una visione nefasta, sa che è un grande pericolo è in agguato e intende proteggerla.