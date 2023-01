Antonella Clerici salute: la verità sul melanoma

Antonella Clerici melanoma e malattia: qual è la verità sulla salute della presentatrice di The Voice e perché si parla tanto della sua salute

La salute di Antonella Clerici è al centro di alcune discussioni online. In molti si chiedono, infatti, come stia la famosa presentatrice e se abbia una malattia. Tutto ha avuto inizio con una drammatica confessione, il racconto di un episodio devastante che ha cambiato la sua vita per sempre. Si tratta della morte della madre, che ha spinto tantissimi a porsi numerose domande su Antonella Clerici: malattia e melanoma sono le parole più cercate insieme col suo nome, ma scopriamo perché e cosa c’è di vero in tutta questa storia. La presentatrice di The Voice ha svelato come il 17 luglio sia l’anniversario della morte di sua mamma, scomparsa 27 anni fa. Vederla piangere al solo ricordo è qualcosa di insolito, dal momento che i suoi tantissimi fan sono abituati a vederla costantemente sorridente. La conduttrice di È sempre mezzogiorno non si è mai esposta più di tanto in merito a questa triste vicenda, preferendo tutelare la propria vita privata. Nel 2022 ha però rilasciato un’intervista a DiPiù, nel corso della quale è per la prima volta scesa nei dettagli del suo profondo dolore.

Conosciamo così le cause della morte della madre di Antonella Clerici, che ha spiegato come tutto sia accaduto all’improvviso. La donna, di certo non anziana, era rientrata da poco da un viaggio dall’altra parte dell’oceano, precisamente dal Messico. Una splendida vacanza che l’aveva fatta tornare a casa con un’intrigante abbronzatura e un enorme sorriso sul viso. La serenità di una donna che ce l’aveva fatta, avendo una splendida famiglia, appena 55 anni e tanti progetti da realizzare nella vita. Questa però sa essere decisamente beffarda, e così sua mamma ha iniziato ad accusare alcuni sintomi preoccupanti: dolori al seno e febbre sospetta. In seguito è giunta la diagnosi temuta, che di fatto non ha concesso alcuna chance di sopravvivenza alla madre di Antonella Clerici, morta di melanoma metastatico. Nessuna cura era in grado di salvarle la vita e per questo l’ex presentatrice della Prova del Cuoco ha dovuto dirle addio in breve tempo.

Antonella Clerici e il rapporto con sua madre

Un rapporto splendido quello tra sua madre e Antonella Clerici che le è stata strappata via e lei ha spiegato come non facesse altro che stringerla a sé e baciarla, provando in tutti i modi ad apparire serena dinanzi ai suoi occhi. Al tempo la conduttrice di The Voice era poco più che trentenne e quel vuoto le è rimasto dentro, come dimostra il fatto che oggi, madre dell’adolescente Maelle, insista con lei sull’importanza della prevenzione. Se questa è la storia, per quale motivo si parla spesso di Antonella Clerici melanoma e malattia online? Si tenta di sfruttare l’allarmismo creato con certi titoli, lasciando pensare che la conduttrice abbia il cancro, quando in realtà non c’è nulla di vero in tutto questo. La sua vita privata è molto felice, raggiunti i 58 anni.

Sposata due volte, con il giocatore di basket Giuseppe Motta e il produttore Sergio Cossa, è stata poi impegnata in una lunga relazione con Eddy Martens, dalla quale è nata sua figlia Maelle. Il compagno di Antonella Clerici è oggi Vittorio Garrone, con il quale festeggerà 7 anni di relazione nel 2023. Lui è un petroliere e imprenditore, maggior azionista della Erg, già padre di tre figli avuti da precedenti relazioni: Beatrice, Luca e Agnese. Una coppia splendida che sogna il matrimonio, com’è evidente da alcune sue dichiarazioni, nella speranza che il terzo sia quello destinato a durare.