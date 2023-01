Giovanni Scifoni chi è Lapo di Fosca Innocenti 2

Chi è Giovanni Scifoni, new entry nel cast di Fosca Innocenti 2 con il personaggio di Lapo: protagonista di tantissime fiction, ha una grande esperienza a teatro

Fosca Innocenti 2 introduce una serie di nuovi personaggi, tra cui quello di Lapo Fineschi, vecchia fiamma di Fosca, interpretato da Giovanni Scifoni. Nato a Roma il 23 maggio 1976, Giovanni è cresciuto in una famiglia molto numerosa, che conta ben sei fratelli, e cresce, quindi, circondato sempre da moltissime persone. Sin da piccolo, il nuovo attore di Fosca Innocenti 2 manifesta importanti tendenze artistiche, approcciandosi a diverse arti, dal canto alla recitazione, fino anche al disegno fumettistico. Questo profluvio di vena artistica trova sfogo nel 1988, quando Giovanni Scifoni si diploma all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica, per cominciare poi la sua carriera da attore. Inizialmente Lapo di Fosca Innocenti 2 è stato impegnato maggiormente a teatro, poi ha esordito anche sul piccolo e sul grande schermo. La sua prima grande passione, il teatro, ha portato a Giovanni Scifoni una serie di grandi traguardi a partire dal 2010, anno in cui l’attore firma il suo primo spettacolo dal titolo Le ultime sette parole di Cristo, che si rivela un grande successo. Molti dei suoi spettacoli ruotano intorno al tema della religione, in virtù anche della grande fede cattolica che contraddistingue il nuovo attore di Fosca Innocenti 2 e che è al centro anche del suo libro Senza offendere nessuno. Al cinema e in televisione anche i ruoli estremamente noti di Giovanni Scifoni sono moltissimi. Dopo la gavetta che lo ha visto apparire in un episodio di Don Matteo e in altre famose fiction, sempre a partire dal 2010 la sua attività televisiva s’intensifica, con ruoli in tantissime fiction di successo su Rai 1, da Un medico in famiglia a Un passo dal cielo. Ultimamente, abbiamo visto Giovanni Scifoni grande protagonista in Doc, dove interpreta il ruolo di Enrico Sandri. Più diradato, invece, l’impegno al cinema, anche in virtù dell’incredibile impegno nel mondo delle fiction. Proprio sul grande schermo, però, è arrivato l’esordio assoluto, nel film di Marco Tullio Giordana La meglio gioventù. L’ultimo film all’attivo, invece, per Giovanni Scifoni è Cambio Tutto di Guido Chiesa.

Giovanni Scifoni moglie e figli

Giovanni Scifoni è senza ombra di dubbio un personaggio notissimo, amato soprattutto dal pubblico di Rai 1 in virtù delle tantissime fiction in cui è apparso. Nonostante questa grande notorietà, l’attore di Fosca Innocenti 2 nel ruolo di Lapo è però molto riservato per ciò che riguarda la sua vita privata. In diverse occasioni Giovanni ha raccontato di essere cresciuto con saldi valori familiari, che ha conservato anche in età adulta, ed è quindi molto legato alla sua famiglia, sia quella originaria che quella che si è creato per sé. L’attore è infatti sposato con una donna di nome Elisabetta, ma di lei non si sa praticamente nulla e non dovrebbe far parte del mondo dello spettacolo. Giovanni ed Elisabetta sono sposati dal 2005, da quasi vent’anni condividono le loro vite e hanno avuto tre figli, di nome Tommaso, Cecilia e Marco. Sul profilo Instagram di Giovanni Scifoni non vediamo quasi mai scatti riguardanti la sua famiglia o la sua vita privata, ma soprattutto foto e video riguardanti la sua vita lavorativa. Giovanni ha però raccontato che cerca di educare i suoi figli all’arte, premiando l’eclettismo com’è stato nel suo caso. Abbiamo potuto vedere un po’ di quotidianità della vita di Giovanni Scifoni grazie al format Jungla, che ha raccontato la vita della famiglia dell’attore di Fosca Innocenti 2 durante il lockdown. Sappiamo, inoltre, che Lapo di Fosca Innocenti 2 è molto attivo in eventi e iniziative a sfondo religioso, considerando la sua salda fede cattolica di cui non ha mai fatto mistero, ma che anzi ha sempre sfoggiato con orgoglio. Proprio la religione, infatti, è stato molto importante per la famiglia di Giovanni Scifoni, visto che come ha raccontato l’attore il suo matrimonio è stato salvato proprio da un prete, anche se il nuovo volto di Fosca Innocenti 2 non è sceso nei dettagli di questo episodio.