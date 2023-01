Miss Claudia chi è: che parentela ha con Paolo Bonolis

Chi è Claudia Ruggeri, la Miss Claudia di Avanti un altro e che legame di parentela ha con Paolo Bonolis: parenti grazie a Sonia

Claudia Ruggeri è una delle protagoniste del ricco minimondo di Avanti un altro, dove veste i panni del personaggio di Miss Claudia, dove aver interpretato anche altri ruoli. Nata a Roma il 22 ottobre del 1983, Claudia Ruggeri ha 37 anni e ormai è una presenza fissa nel mondo dello spettacolo, specialmente sulle reti Mediaset. Inoltre la bella mora del pre serale di Canale 5 ha un legame di sangue con Paolo Bonolis. Gli esordi della Miss Claudia di Avanti un altro risalgono ai primi anni 2000, quando prima la show girl si afferma come modella, poi esordisce in televisione in programmi come Chiambretti c’è e Domenica In.

Negli anni Claudia Ruggeri è apparsa in moltissimi programmi tra cui spiccano sicuramente le sue esperienze in Ciao Darwin come ballerina e anche come concorrente dello show e in Avanti un altro. Nel primo caso Claudia ha calamitato l’attenzione di tutti gli spettatori soprattutto nella puntata dell’ottava edizione di Ciao Darwin, quando nella sfida Umani vs Mutanti ha guidato la squadra dei primi, rubando l’occhio grazie alla sua prova nella sfilata in costume da bagno. Negli ultimi anni, Claudia è diventata un volto molto celebre anche di Avanti un altro, dove ora è una presenza fissa nei panni di Miss Claudia, la padrona del salottino dello show di Canale 5. Prima di vestire questi panni Claudia Ruggeri ha anche interpretato altri personaggi nel minimondo di Avanti un altro, come la poliziotta e la supplente, prima di ottenere il suo ruolo fisso nel programma.

Miss Claudia cognata di Bonolis

Come abbiamo potuto vedere Claudia Ruggeri ha lavorato moltissimo con Paolo Bonolis negli anni. Questa collaborazione molto stretta ha anche svelato dettagli della vita privata della prorompente mora di Avanti un Altro, ovviamente senza malizia. La show girl e il conduttore condividono uno stretto legame di parentela che non hanno mai nascosto: Miss Claudia è la cognata di Paolo Bonolis, acquisita. Nello specifico, Claudia Ruggeri è la moglie di Marco Bruganelli che è il fratello di Sonia Bruganelli, moglie di Bonolis e anche lei volto famosissimo della televisione. Al contrario, però, di come sostengono molti haters sul web, Claudia Ruggeri è riuscita a farsi strada indipendentemente dalla parentela con Bonolis, perché la sua ascesa sul piccolo schermo risale a prima del fidanzamento con Marco Bruganelli e del legame di parentela con Bonolis.

C’entra sempre il conduttore, che ha conosciuto Claudia a Domenica In nel 2004 e poi l’ha riproposta in molti suoi programmi, annoverandola nell’agenzia di casting presieduta da Sonia Bruganelli. Come è ben visibile, quindi, Miss Claudia è sbarcata in televisione e si è fatta apprezzare ben prima della parentela con Bonolis, spegnendo di fatto tutte le chiacchiere che negli anni l’hanno circondata. Per ciò che riguarda la storia d’amore tra Claudia Ruggeri e Marco Bruganelli, i due si sono sposati nel 2016 dopo circa dieci anni di fidanzamento e sui loro profili social è possibile vedere molti scatti di famiglia, in cui la coppia passa molto tempo anche con Paolo e Sonia, con cui la stessa Claudia ha stabilito un rapporto molto stretto e saldo. In un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, Miss Claudia ha raccontato di aver conosciuto Marco proprio dietro le quinte di Domenica In, in un momento molto complesso per lei perché veniva da una rottura e ha trovato nel fratello della moglie di Bonolis un grandissimo conforto.