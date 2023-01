Priscilla Presley oggi: che fine ha fatto e cosa fa

Che fine ha fatto Priscilla Presley: cosa fa oggi l’ex moglie di Elvis, dall’eredità che ha ricevuto dal marito alla sua carriera da attrice

Priscilla Presley è stata la moglie di Elvis Presley, uno dei cantanti più amati e iconici di sempre. La donna è balzata agli onori delle cronache nel 1967, quando ad appena 21 anni ha sposato il mitico cantante, ma per tutta la sua vita è rimasta abbastanza in ombra. Priscilla è rimasta insieme a Elvis fino al 1973, divorziando dopo che, nel 1968, la coppia aveva avuto anche una figlia: Lisa Marie Presley. Nonostante la separazione, però, Priscilla Presley è rimasta sempre a fianco del marito, fino al 1977, anno della tragica e prematura morte del cantante di Memphis. A parecchi anni di distanza dalla morte del Re del Rock, Priscilla Presley è tornata sul suo matrimonio, raccontando di aver amato moltissimo Elvis e di aver divorziato da lui solo per dei problemi sopraggiunti, non certo perché non amava più il cantante. Infatti, anche dopo la morte di Elvis Priscilla ha continuato a perpetrare la memoria del marito, creando la Elvis Presley Enterprises e gestendo l’eredità del leggendario cantante di Memphis. Oggi Priscilla Presley ha 77 anni, è una ricca imprenditrice, con un patrimonio stimato di circa 50 milioni di dollari e oltre a curare l’eredità di Elvis Presley ha anche alle spalle una carriera nella televisione e nel cinema. Il 12 gennaio 2023 Priscilla Presley ha perso sua figlia, Lisa Marie, venuta a mancare all’età di 54 anni. Un grande dolore per la donna, che dopo tanti anni dalla perdita di Elvis vede andare via anche il frutto del suo grande amore col cantante.

Priscilla Presley e Elvis: la storia

La storia d’amore tra Priscilla Presley ed Elvis è tornata di recente alla ribalta grazie al fortunato biopic realizzato da Baz Luhrmann, che ha portato anche la vittoria di un Golden Globe ad Austin Butler, attore che ha incarnato il Re del Rock. Nel film abbiamo visto molto presente la figura di Priscilla, fondamentale nella vita della voce di Memphis. La storia d’amore tra Priscilla Presley ed Elvis è cominciato molto presto: i due si sono conosciuti nel 1959, quando Priscilla aveva appena 14 anni. Curiosamente, Priscilla ed Elvis si conobbero a Wiesbaden, nella Germania dell’Ovest, dove la donna viveva con la famiglia, trasferitasi lì perché il padre della famiglia era nell’Aeronautica ed era stato trasferito nel Vecchio Continente, mentre Elvis stava svolgendo il servizio di leva con l’esercito statunitense. Dopo qualche tempo, i due presero a frequentarsi e allora Elvis dovette vincere le resistenze dei genitori di Priscilla, che nel 1963 permisero alla figlia di tornare in America, per terminare gli studi a Memphis. Così, la coppia si ricongiunse e, come abbiamo visto, giunse fino al matrimonio nel 1967, celebrato a Las Vegas. Un anno dopo è arrivata Lisa Marie, la prima e unica figlia della coppia, poi, complici anche le difficoltà personali di Elvis, i due si separarono, anche se Priscilla rimase al fianco di Elvis fino al momento della sua morte. Il loro fu un grande amore, l’unica turbolenza è avvenuta nel periodo in cui Priscilla era incinta di Lisa Marie, quando per un breve tempo Elvis lasciò la moglie, salvo tornare sui suoi passi.