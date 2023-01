Ricchi e Poveri chi sono: la brunetta Angela e Angelo Sotgiu

Chi sono i Ricchi e Poveri: Angela Brambati e Angelo Sotgiu. I giudici di The Voice Senior sono gli unici della band, dopo l’addio della Occhiena e la morte di Franco Gatti

Spiegare chi sono i Ricchi e Poveri ai ragazzi d’oggi non è di certo difficile, considerando come non sono di fatto mai spariti dal mondo della televisione. Nessuno pretende che la Gen Z inizi a comprare biglietti per i loro concerti, ma di sicuro anche loro cantano più di un tormentone lanciato dai quattro artisti e amici. La band si è però ridotta nel numero nel corso degli anni, lasciando soli il bello e la brunetta dei Ricchi e Poveri, ovvero Angela Brambati e Angelo Sotgiu. Per loro ancora serate, Capodanni in festa in diretta su Rai 1 o Canale 5, sagre e non solo, ma scopriamo la storia dei Ricchi e Poveri dagli esordi a giudici di The Voice Senior 2023. Angela Brambati ha 76 anni ed è nata a Genova il 20 ottobre 1947, entrando a far parte della storica band italiana quando era appena una ventenne. Era il 1967 e un anno dopo avviene il debutto del gruppo, che prende parte al Cantagiro, portando la canzone L’ultimo amore.

Chiedere a chiunque chi è Angela Brambati darà quasi sempre la stessa risposta: la brunetta dei Ricchi e Poveri. È ormai conosciuta così e la cosa non sembra infastidirla affatto, dopo più di 50 anni di carriera alle spalle, che l’ha vista partecipare più volte al Festival di Sanremo. La loro prima volta è stato nel 1970, due anni dopo il loro esordio, con un secondo posto clamoroso con il brano La prima cosa bella, ancora amatissimo e conosciuto da svariate generazioni. Al loro fianco c’era al tempo Nicola Di Bari, mentre durante la seguente partecipazione, un anno dopo, erano soli e, sorprendentemente stavolta, arrivarono ancora secondi con quella che è diventata una delle canzoni italiane più conosciute di sempre: Che sarà. Della vita privata di Angela Brambati sappiamo abbastanza, a partire dal marito della brunetta dei Ricchi e Poveri, Marcello Brocherel, padre di suo figlio Luca. Un amore durato però poco, con la separazione tra i due avvenuta nel 1981, cinque anni dopo la nascita del bambino e a un passo dalla nuova partecipazione al Festival di Sanremo. Del motivo di questo divorzio parleremo in seguito, dal momento che è una storia che coinvolge da vicino la bionda dei Ricchi e Poveri, Marina Occhiena. Sappiamo inoltre della malattia di Angela Brambati, che nel 2020 è stata colpita dal Covid-19, che ha fortunatamente superato al meglio, anche se per molto tempo ha dovuto sopportare un profondo dolore, anche dopo essere risultata negativa.

Ognuno dei componenti della band ha un suo soprannome e quello di Angelo Sotgiu, 77 anni, è innegabilmente il bello dei Ricchi e Poveri. La sua chioma, che lo ha reso riconoscibilissimo, lo ha reso molto popolare al tempo con il pubblico femminile. Nato il 22 febbraio 1946 a Trinità d’Agultu e Vignola, in provincia di Sassari, si è cimentato nel mondo della musica al fianco dello storico amico Franco Gatti, ma in un gruppo differente, noto come Jets. Tutto è cambiato dopo l’incontro con Marina Occhiena e Angela Brambati, con Franco Califano che consiglia loro di unire quelle splendide voci e formare un quartetto, indicando loro anche il nome adatto: Ricchi e Poveri. Il successo è immediato e la vita del cantante cambia per sempre, anche sotto l’aspetto della vita privata, dal momento che è stato impegnato in una lunga relazione sentimentale con la brunetta dei Ricchi e Poveri. In seguito ha poi trovato l’amore della sua vita in Nadia Cocconcelli, ben nota nel mondo dello spettacolo. Un colpo di fulmine favorito in qualche modo da Pippo Baudo, dal momento che fu proprio un suo programma a farli incontrare. Da allora non si sono mai lasciati, fino a sposarsi a Genova e dare alla luce due figli, Elena e Daniele, ormai grandi al punto che il secondogenito si è a sua volta sposato nel 2016 con Veronica. Ancora oggi sale sul palco con la collega e amica di una vita, che lo affianca anche nella giuria di The Voice Senior. Nel 2014 tutti si sono preoccupati per la salute di Angelo Sotgiu, ricoverato in ospedale a causa di un malore, che in molti pensavano essere un infarto ma invece, per sua stessa ammissione, era un “male minore”.

Perché la bionda ha lasciato i Ricchi e Poveri

I Ricchi e Poveri hanno cambiato formazione ormai molto tempo fa, passando da quattro a tre cantanti. Nel 1981 sono rimasti solo Angela Brambati, Angelo Sotgiu e Franco Gatti. Noto al mondo del gossip più che della musica perché Marina Occhiena ha lasciato i Ricchi e Poveri. La bionda aveva una storia con Marcello Brocherel, marito di Angela Brambati, che ha scoperto tutto e fronteggiato entrambi. La brunetta della band ha divorziato dal padre di suo figlio Luca e ha preso la decisione, accettata dagli altri due componenti, di allontanare l’Occhiena dai Ricchi e Poveri. Nessuna chance di perdono, non al tempo almeno, con la band che è riuscita a tenere duro e restare in piedi. La brunetta dei Ricchi e Poveri ha raccontato questa atroce storia di tradimento, spiegando d’aver beccato suo marito e la Occhiena a letto insieme in casa sua. Si è definita una donna molto buona, in grado di perdonare qualcuno più volte, il che solleva il dubbio sul fatto che quello potesse non essere il primo tradimento scoperto. Ha definito quanto fatto qualcosa di sporco, essendo avvenuto proprio nel loro letto matrimoniale, quasi a loro non importasse d’essere scoperti. A distanza di molti anni, le due si sono ritrovate sul palco di Sanremo, partecipando come ospiti con il quartetto al completo, ma senza riformare la band ufficialmente, confermando però la “pace fatta”.

Ricchi e Poveri la morte di Franco Gatti

Il 18 ottobre 2022 è morto Franco Gatti, il baffo dei Ricchi e Poveri. Il cantante aveva 80 anni e da tempo non faceva più parte del gruppo. Sua moglie Stefania Picasso, intervistata da Mara Venier a Domenica In, ha svelato il motivo della morte di suo marito. Tanto si è detto in merito alla malattia di Franco Gatti e lei ha svelato come avesse delle patologie croniche. È stata proprio la sua salute ballerina a costringerlo a lasciare il gruppo, che è ora un duo, ma a compromettere del tutto la condizione del baffo dei Ricchi e Poveri è stato il Covid-19, che ha avuto nel 2020 e in seguito al quale non è mai stato più lo stesso. In molti avevano inoltre messo in relazione la morte di Franco Gatti con quella di suo figlio Alessio, deceduto a 22 anni e definito un tossicodipendente. La verità è che si è trattato di un uso di sostanze isolato, al fine di restare sveglio e completare un lavoro complesso nel cuore della notte, come ha confermato sua madre: “Non essendo un tossicodipendente, ha mischiato una sostanza con qualcosa e non l’ha saputa dosare”.