Gabriella Golia oggi: marito e figli

Com’è cambiata Gabriella Golia: marito, figli e cosa fa oggi l’annunciatrice di Italia 1, volto Mediaset per 20 anni

Oggi lontana dal mondo dello spettacolo, Gabriella Golia, 53 anni, è stata l’annunciatrice di Italia 1 per molti anni, diventando uno dei volti della rete Mediaset, dal 1982 al 2002. Nata a Milano il 2 febbraio 1959, ha avuto svariate esperienze televisive, conducendo svariate trasmissioni e facendo anche il proprio esordio come attrice in una sitcom, Vicini di casa, con Silvio Orlando, Teo Teocoli e Gene Gnocchi. Molti si chiedono come stia Gabriella Golia oggi, ben conoscendo soltanto il suo passato. Dopo aver lavorato a lungo come annunciatrice e preso parte a diversi programmi, da Sette e mezzo a Supersanremo, da Emilio a Fuego, è lentamente sparita da Mediaset. Ha smesso di essere il volto di Italia 1 come annunciatrice nel 2002, dopo 20 anni, e il suo ritiro ha segnato la fine di questa professione. È però rimasta in azienda altri 8 anni, trasferendosi a Studio 1 nel 2010, rete del Nord Italia, cui è seguita una collaborazione con Business24. Qualcuno potrebbe averla vista su Sky nella serie TV 1994 con Stefano Accorsi e Miriam Leone. Per l’occasione ha infatti registrato alcuni annunci in stile retro. Oggi invece si parla di lei ricercando tre parole: Gabriella Golia malattia, ma cos’è accaduto? Assolutamente nulla, dal momento che il suo nome viene accostato al tumore unicamente perché impegnata nella sensibilizzazione con LILT.

Gabriella Golia marito e figli

Perché Gabriella Golia è sparita dalla televisione? In molti se lo chiedono e la risposta l’ha data proprio lei alcuni anni fa ed è alquanto semplice. L’annunciatrice di Italia 1 ha scelto di fare la mamma. Lo ha raccontato nel 2019 al settimanale Oggi, sottolineando d’aver voluto restare a casa per godersi a pieno il suo bimbo, salvo poi cambiare idea in seguito, sentendo la mancanza della popolarità, dopo tanti anni come volto di Italia 1: “Era però troppo tardi”. Non è però mai detta l’ultima parola e in questa vecchia intervista ha lanciato un appello a Milly Carlucci per farla entrare nel cast di Ballando con le Stelle. Abbiamo detto come abbia rinunciato alla televisione per la sua famiglia, e in particolare per essere mamma, ma chi è il marito di Gabriella Golia oggi. Il suo grande amore è sempre stato Marco Alloisio, medico chirurgo che non ha nulla in comune con il mondo dello spettacolo. L’annunciatrice Mediaset è diventata mamma nel 1998 e suo figlio si chiama Tommaso, 25 anni, laureato in Giurisprudenza. Al tempo della nascita, però, i suoi genitori non erano sposati. Non ne sentivano ancora il bisogno, ma poi tutto è cambiato e hanno organizzato le nozze negli anni Duemila, divenendo marito e moglie ufficialmente il 22 gennaio 2003. Ha spiegato anche come faccia a tenere vivo il suo matrimonio, felice, da più di 20 anni: “Serve pazienza e quella ce l’hanno generalmente le donne”.